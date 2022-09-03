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雲林永遠的女兒－鄧麗君 傳奇身影9／9跨時空對唱！

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記者會現場首次讓2位雲林女兒鄧麗君與縣長張麗善世紀同框。　圖：雲林縣文化觀光處／提供
記者會現場首次讓2位雲林女兒鄧麗君與縣長張麗善世紀同框。　圖：雲林縣文化觀光處／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】「九九重陽，把酒言歡，對酒當歌，人生幾何」。雲林縣政府將於9/9，中秋節前夕於雲林縣立體育館舉辦《鄧麗君再現雲林─浮空投影音樂會》，以此紀念雲林永遠的女兒、一代傳奇歌后「鄧麗君」，8/19於CORNER MAX大角落多功能展演館舉行記者會，並邀請此次演唱會重量級卡司之一的台語情歌王子許富凱、雲林縣長張麗善、雲林縣文化觀光處處長陳璧君、鄧麗君文教基金會董事長鄧長富出席，更首次讓2位雲林女兒鄧麗君與縣長張麗善世紀同框。

▲《鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會》記者會，邀請此次演唱會重量級卡司之一的台語情歌王子許富凱(左6)、雲林縣文化觀光處處長陳璧君(左7)、鄧麗君文教基金會董事長鄧長富(左5)共同出席。　圖：雲林縣文化觀光處／提供
▲《鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會》記者會，邀請此次演唱會重量級卡司之一的台語情歌王子許富凱(左6)、雲林縣文化觀光處處長陳璧君(左7)、鄧麗君文教基金會董事長鄧長富(左5)共同出席。　圖：雲林縣文化觀光處／提供

好萊塢頂級視覺特效技術 將鄧麗君身影活靈活現地展現

雲林縣長張麗善透過視訊表示，此次音樂會克服眾多困難才得以順利成行，其中最大的挑戰在於「如何讓鄧麗君在場館現場與歌手順利對唱？」，在「影像視覺」上就運用了浮空投影的虛擬人像，以好萊塢頂級視覺特效技術—虛擬數字建模＋實時動作捕捉＋人工智能＋機器學習＋即時渲染，以沉浸式舞台體驗，全息影像的呈現方式重現鄧麗君小姐的優雅神韻，將鄧麗君身影活靈活現地展現在觀眾面前；而在「音樂層面」上，選擇由專業樂團經過重新編曲後，搭配現場樂團演奏，讓鄧麗君小姐美聲天籟現場演出，帶來多首經典歌曲，例如《小城故事》、《月亮代表我的心》、《我只在乎你》等，重現一代歌后的絕妙風采。

▲主持人黃子佼(左)現場與貴賓互動。　圖：雲林縣文化觀光處／提供
▲主持人黃子佼(左)現場與貴賓互動。　圖：雲林縣文化觀光處／提供

記者會現場播放鄧麗君虛擬人像VCR，與金鐘獎常勝軍—主持人黃子佼進行現場互動，影像中鄧麗君身影優雅從容地介紹此次即將同台演出的歌手，也期待大家能在中秋節前夕一同到雲林看她的「現場演出」，而雲林縣文化觀光處處長陳璧君與鄧麗君文教基金會董事長鄧長富也親臨記者會現場，邀請大家一起到雲林欣賞《鄧麗君再現雲林—浮空投影音樂會》並感受雲林的樂活氣息。

全新外文歌曲首演於雲林 英語、日語、粵語一次滿足

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君表示，《鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂》全球唯一首演在本場，本音樂會與以往最大的不同點有：「鄧麗君虛擬人與藝人對唱最多首經典歌曲的一次。」、「以往鄧麗君演唱會是以中文歌曲為主，本次製作全新外文歌曲，首演於雲林。除可聽到耳熟能詳的華語歌，還可以觀賞虛擬鄧麗君首次演出的外文歌曲（英語、日語、粵語）。」、「鄧麗君虛擬人、歌手、現場樂隊全部Time Code同步演出可謂是全球的第一場」，演唱會將讓歌迷大飽耳福眼福之外，也能深深感受雲林永遠的女兒——鄧麗君讓人為之驚艷的舞台魅力｡

▲《鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會》將於9/9登場。　圖：雲林縣文化觀光處／提供
▲《鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會》將於9/9登場。　圖：雲林縣文化觀光處／提供

5位重量級歌手、樂團 一同進行「跨時空對唱」

值得關注的是，此次邀請到5位重量級歌手、樂團，將和鄧麗君一同進行「跨時空對唱」，包含萬眾矚目的金曲歌后徐佳瑩、主持和創作俱佳的全能藝人炎亞綸、台語情歌王子許富凱、靈魂聲線的魅力女聲王若琳和新秀樂團告五人，可以說是集合多類型能量爆發的表演藝人，要在雲林熱情開唱，許富凱在記者會現場特別溫柔獻唱經典歌曲《千言萬語》，而他表示為了此次演出，還特別「和鄧麗君一起提前練團」，希望屆時在舞台上能有最完美的演出。

《鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會》

時間：2022年9月9日19：00

地點：雲林縣立體育館（雲林縣斗六市大學路三段600號）

陣容：虛擬鄧麗君、炎亞綸、徐佳瑩、許富凱、王若琳、告五人

入場：18:30開始，憑票入場

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