台南夜市口訣念一遍！ 「武聖夜市」週三週六美食吃一圈，好吃好玩好逛的統統有～

每次都要掐指默唸一下「大大武花大武花」，然後就知道今天開逛哪一個台南夜市！武聖夜市營業時間每星期三、六，大家記得了嗎？武聖夜市附設停車場，攤販也不少，然後吃的也多，人潮不像花園夜市那麼多，逛起來比較輕鬆～

台南武聖夜市營業時間？

武聖夜市營業時間每星期三、六，有附近停車場很方便。記得「大大武花大武花」口訣就對了！這是大東夜市、花園夜市、武聖夜市營業時間從星期一到星期日的排序。

台南武聖夜市介紹

武聖夜市規模不大，不過我覺得好逛。花園夜市、大東夜市會有的熱門攤位，武聖夜市也有，這次我們來台南三個夜來都逛了，每天逛不一樣的，我連三天都看見好幾個一樣的攤位！哈哈！所以大家來台南逛夜市，逛哪一個其實都沒關係。

武聖夜市重覆的攤位少，吃的攤位也很多，我們星期三來逛人潮並不算多，但如果星期六的話，可能就會比較多人。

除了吃的和遊戲攤位，也有賣一些用品類，接下來就一起來去吃吃喝喝，我們就是看到想吃或便宜的就買。

台南武聖夜市美食

這攤10元玉米，我大老遠就注意到了。

走進一看發現玉米不只一種，老問說最前面那排才是10元的，其它後面有15元或20元的。

我手上這個就是10元的，還能選擇沾鹽水，帶回飯店已經冷了卻還是很好吃，口感有Q夠又軟糯香甜。

小上海香酥雞也是排隊熱門攤位，很多人都說武聖夜市的小上海特別好吃，我們買好之後排的隊伍更長了！

現場看店家在炸真是覺得療癒，買到手之後就想趕快吃一口。

這種鹽酥雞口感比較偏酥，不過現炸好來吃還是有肉汁，放冷就是屬於那種越吃越香的，會比較硬一點。

我連三天在每個夜市都看見蕃薯番地瓜球，然後每天都買一包來吃，是真愛！

蕃薯潘地瓜球特別香酥，放冷也是不油沒有油耗味，喜歡吃地瓜球的話記得要買大包的。

陳家阿嬤拔絲地瓜芋頭，也是武聖夜市必吃必買，很多人都直接買大盒。

那天算幸運，雖然其它品項已經賣完，但地瓜還有，大約排10~15分鐘就買到了。拔絲地瓜炸好之後會放在大盤子上等冷了再裝紙盒，我們前面的客人一次買了三盒大盒，讓我一直猶豫我是不是買太少了。

其實三個人吃買小盒的就夠了，糖衣吃起來是薄脆口感，雖不會牽絲，不過外脆內軟，軟硬度恰到好處又不會太甜，吃過一次就會被圈粉。

三輪車大腸香腸是食尚玩家介紹過的，45年老攤子我們也來買看看，布條上就有寫營業時間，一整個禮拜，不論逛哪一個夜市都有。

大腸香腸裝盒之後可以自選配料，所以有時人多就比較需要等，洋蔥醬油、醃黃瓜、蒜頭都可以自己夾進紙盒裡，好了之後店家會幫你打包。

看到這色澤是不是你也流口水，這家大腸好吃，口感扎實超有飽足感，香腸也很香（我在說什麼），還放了九層塔，是很適合當下酒菜的一款小吃。

茄萣正東山鴨頭，攤子很小但好多人等著買，生意強強滾，我們也不管三七二十一，反正排隊熱門店就跟著吃吃看，還好有買，這攤是我”目前”吃過最好吃的鴨頭。

左看右看，沒有價格，不管了，什麼都給我來一點。

還好有買到鴨頭，第一次吃到這種超酥又甜而不膩的鴨頭，大家有到武聖夜市記得要買，因為我太喜歡，連擺攤時間都幫大家查好，星期一茄萣農會前面、星期三武聖夜市、星期四茄萣消費合作社對面、星期六武聖夜市。

何佳佳蔥油餅，這好多夜市都有，我有看到就會買。

這家還有用這種架子把蔥油餅架起來放冷，好酷。何佳佳吃起來外酥內軟，胡椒鹽不要太多，我們都會買半張，跟小孩才不會吃到打架！

日本剪刀式雞蛋糕，這攤很特別。

雞蛋糕圖案有大象、公雞、豬、手槍、摩托車、鴿子，小份4隻、大份7隻，是用這種傳統的剪刀式模型來烤，一次能烤的量有限。

烤出來的色澤跟澎度都很厲害！

實際吃了沒有到脆皮感，不過厚度沒在蓋的，超厚很像在吃鬆餅，我在大東夜市、花園夜市也都有看到這攤。

德聖醬燒雞排，攤子前看起來都沒人，是因為大家都拿了號碼牌先去別的地方逛了。

我好愛這種碳烤雞排，會多一個香氣。

它的肉很厚耶，不過因為點泰式酸辣口味，所以加了好多醬。我覺得醬太搶戲太鹹了，吃不出雞肉的味道，建議大家有買的話可以點日式醬燒就好，或是請店家醬放少一點。

映水塘紅茶牛奶是小孩想喝的，這邊使用的是高牧鮮奶。

紅茶牛奶40元，價格可以，小孩也超愛喝。

嘟嘟琪強泰式奶茶，超有泰國風，因為是一台小嘟嘟車，很容易被人群包圍。

現煎小鳥蛋中份8顆30元，價格沒有比較便宜，但我愛吃鳥蛋還是忍不住買了。

它不會它叉子串起來，是全部放在袋子裡。

逛了一圈，手裡食物越來越多，我們是比較喜歡買多樣之後，再帶回飯店吃，但也很多人是會找間店坐下來吃飽，然後帶小朋友去玩遊戲。

坐下來吃的店，武聖夜市也好幾家，上福關東煮很熱門。

也有炒飯可以吃，味噌湯才15元。

台南武聖夜市有遊戲攤位嗎？

那天還有表演，真的很精彩。

賣衣服、遊戲攤位通通有！帶小朋友來逛夜市，也不怕孩子吵著要回家。武聖夜市逛一圈，覺得真的不錯，下次到台南就不一定要逛花園夜市，武聖夜市也可以逛起來。

台南武聖夜市

台南武聖夜市官網

地址：台南市中西區武聖路69巷

營業時間：星期三、星期六 17:00-00:00

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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