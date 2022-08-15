快訊

9人赴柬埔寨被救回...1人竟是人蛇集團成員 當庭遭逮捕聲押

論文涉抄小學學歷變碩士 南投議長霸氣認了

Hello Kitty、林百貨聯名第二彈！「HAYASHI X HELLO KITTY 玩藝之屋」來跟Kitty喝咖啡

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／林百貨臉書
圖／林百貨臉書

2020年時曾與台南林百貨聯名，推出多款熱銷商品的Hello Kitty，第二彈來啦！Hello Kitty與Daniel攜手新夥伴Tiny chum（泰迪）推出不鏽鋼吸管杯、玻璃杯、復古絲巾、小方巾及抱枕等商品，要粉絲們把它們帶回家；更化身櫃哥、櫃姐及喫茶店老闆，在期間限定的「Hello Kitty玩藝之屋」裡，等著大家來跟他們合照、喝咖啡

圖／林百貨臉書
圖／林百貨臉書

圖／林百貨臉書
圖／林百貨臉書

1930年代的林百貨五樓，當時為洋食堂與喫茶室，也是政商名流的社交之地，這次跨界聯名，將帶大家穿越、回到昭和時期，以林百貨最美的八角窗為背景，一覽當時台南細緻、慢活的人文風景，

打造出來的「Hello Kitty玩藝之屋」把整個林百貨都變成了玩藝天地，除了五樓的展售間外，二樓停了一台Hello Kitty超可愛餐車、一樓櫥窗還為Hello Kitty開了一個復古小房間，要在這個夏天陪貓迷們來一趟拍照拍不停，懷舊、童趣又優雅的時光旅行。

圖／林百貨臉書
圖／林百貨臉書

圖／林百貨臉書
圖／林百貨臉書

除了尋找在林百貨各處出現的Hello Kitty外，這次以復古「DISCO迪斯可」、「府城摩登大遊行」、經典紅色「跳格子」意象等元素來設計，由優雅又文青的Hello Kitty、Daniel與Tiny chum（泰迪）帶大家穿越時空，重回昭和林時光，聯名推出了不鏽鋼吸管杯、玻璃杯、復古摩登絲巾、小方巾及抱枕等兼具質感與實用性的商品，無論是送禮、自用或是收藏都很值得！沒辦法親臨現場與Hello Kitty喝咖啡的人也別難過，林百貨線上商店就買得到這些復古昭和風的商品囉！這次更聽到日本的Hello Kitty迷們的心聲，8/17(三)～8/30(二)快閃東京新宿的伊勢丹百貨，獨家販售這些質感小物，台日粉絲一起連線把整套Hello Kitty帶回家！

圖／林百貨臉書
圖／林百貨臉書

林百貨購物網

「HAYASHI X ISETAN 」POP-UP SHOP

日期：2022年8月17日（三）〜8月30日（二）

地址：伊勢丹新宿店1F（東京都新宿區新宿3-14-1）

復古 咖啡 東京 文青 京都

相關新聞

Hello Kitty、林百貨聯名第二彈！「HAYASHI X HELLO KITTY 玩藝之屋」來跟Kitty喝咖啡

2020年時曾與台南林百貨聯名，推出多款熱銷商品的Hello Kitty，第二彈來啦！Hello Kitty與Daniel攜手新夥伴Tiny chum（泰迪）推出不鏽鋼吸管杯、玻璃杯、復古絲巾、小方巾及抱枕等商品，要粉絲們把它們帶回家；更化身櫃哥、櫃姐及喫茶店老闆，在期間限定的「Hello Kitty玩藝之屋」裡，等著大家來跟他們合照、喝咖啡！

美拍一波！台南安平「河童町故事館」昭和復古風免門票景點，秒飛日本商店街小店

udn走跳旅遊／YUKI 台南安平新景點，河童町故事館，昭和復古風就像秒飛日本。近期台南IG打卡照，很多人都是來這拍！超可愛的小店非常有味道，大家來到安平老街別忘記逛一逛～ 河童町故事

沒預訂保證吃不到！ 台南隱藏版眷村小吃店 「蝦爆炒飯」鋪好鋪滿限量供應，吃到痛風也甘願

udn走跳美食／台南先生 傳承30年眷村好手藝的小吃店，每到用餐時段必排隊，隱藏版菜色鮮蝦系列，限量供應沒預訂保證吃不到，滿滿鮮蝦鋪好鋪滿不手軟，讓客人吃到痛風也甘願。 店面外觀：用餐

2022嘉義旅遊這樣玩！景點住宿大整理 吸睛乾冰瀑布、綠植環抱廊道餐廳

嘉義是一個擁有不同樣貌的城市，在濱海，可以品嘗鮮甜的海鮮；在市區，可以走入古蹟窺探嘉義歷史文化；在阿里山，可以盡情吸收芬多精、享受森林浴，而除了這些地方以外的嘉義，還有很多有趣的博物館/觀光工廠、老少咸宜的親子景點等，這篇嘉義兩天一夜行程不會太緊湊，抱著輕鬆的心情跟著ReadyGo玩嘉義景點、吃嘉義美食吧！

花控必追！ 雲林金黃國度「向日葵花海+稻草捲」超好拍 順遊「農業設計展6大主題館」

充滿熱力的夏季旅行來這裡！ 雲林最新「農業設計展」於30日在北港糖廠登場，主辦單位除了打造農產主題色系的6場館，其中最美拍亮眼莫過於特別規劃的「浪漫花海+稻草捲」景觀打卡區，花控們快到雲林追向日葵花海

台南東區療癒美食！ MOGU KABI 豆塔專賣店，竟看得到水豚君　爆量水果塔每日限量超好吃

https://jasonslife.tw/blog/post/232044178 udn走跳美食／jason 真是太療癒了，沒想到在台南市區就可以看到水豚君，豆塔是專賣夏威夷豆塔的商店，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。