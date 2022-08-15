Hello Kitty、林百貨聯名第二彈！「HAYASHI X HELLO KITTY 玩藝之屋」來跟Kitty喝咖啡

2020年時曾與台南林百貨聯名，推出多款熱銷商品的Hello Kitty，第二彈來啦！Hello Kitty與Daniel攜手新夥伴Tiny chum（泰迪）推出不鏽鋼吸管杯、玻璃杯、復古絲巾、小方巾及抱枕等商品，要粉絲們把它們帶回家；更化身櫃哥、櫃姐及喫茶店老闆，在期間限定的「Hello Kitty玩藝之屋」裡，等著大家來跟他們合照、喝咖啡！

圖／林百貨臉書

圖／林百貨臉書

1930年代的林百貨五樓，當時為洋食堂與喫茶室，也是政商名流的社交之地，這次跨界聯名，將帶大家穿越、回到昭和時期，以林百貨最美的八角窗為背景，一覽當時台南細緻、慢活的人文風景，

打造出來的「Hello Kitty玩藝之屋」把整個林百貨都變成了玩藝天地，除了五樓的展售間外，二樓停了一台Hello Kitty超可愛餐車、一樓櫥窗還為Hello Kitty開了一個復古小房間，要在這個夏天陪貓迷們來一趟拍照拍不停，懷舊、童趣又優雅的時光旅行。

圖／林百貨臉書

圖／林百貨臉書

除了尋找在林百貨各處出現的Hello Kitty外，這次以復古「DISCO迪斯可」、「府城摩登大遊行」、經典紅色「跳格子」意象等元素來設計，由優雅又文青的Hello Kitty、Daniel與Tiny chum（泰迪）帶大家穿越時空，重回昭和林時光，聯名推出了不鏽鋼吸管杯、玻璃杯、復古摩登絲巾、小方巾及抱枕等兼具質感與實用性的商品，無論是送禮、自用或是收藏都很值得！沒辦法親臨現場與Hello Kitty喝咖啡的人也別難過，林百貨線上商店就買得到這些復古昭和風的商品囉！這次更聽到日本的Hello Kitty迷們的心聲，8/17(三)～8/30(二)快閃東京新宿的伊勢丹百貨，獨家販售這些質感小物，台日粉絲一起連線把整套Hello Kitty帶回家！

圖／林百貨臉書

林百貨購物網

「HAYASHI X ISETAN 」POP-UP SHOP

日期：2022年8月17日（三）〜8月30日（二）

地址：伊勢丹新宿店1F（東京都新宿區新宿3-14-1）