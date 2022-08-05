2022嘉義旅遊這樣玩！景點住宿大整理 吸睛乾冰瀑布、綠植環抱廊道餐廳

嘉義是一個擁有不同樣貌的城市，在濱海，可以品嘗鮮甜的海鮮；在市區，可以走入古蹟窺探嘉義歷史文化；在阿里山，可以盡情吸收芬多精、享受森林浴，而除了這些地方以外的嘉義，還有很多有趣的博物館/觀光工廠、老少咸宜的親子景點等，這篇嘉義兩天一夜行程不會太緊湊，抱著輕鬆的心情跟著ReadyGo玩嘉義景點、吃嘉義美食吧！

嘉義兩天一夜-Day 1

嘉義景點#冷研碳索館

全台首座氣體博物館，以二氧化碳為主題，結合寓教於樂的乾冰互動設施、DIY手作體驗課程、科普遊戲等，彷彿走進一間大型的實驗室，而每日固定場次投放的乾冰瀑布是冷研碳索館一大特色，霧氣隨著階梯流動，置身在乾冰中夢幻的令人驚艷，是冷研碳索館必拍的網美打卡景點。

圖/IG@violet_here

圖/IG@fantasia520

地址｜嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路38號

時間｜週三至週日09:30–16:30

門票｜全票200元(含館內折抵消費100元)、半票100元(含館內折抵消費100元)，15:30後免費入場

嘉義景點#蒜頭糖廠蔗埕文化園區

距離冷研碳索館僅十分鐘車程，蒜頭糖廠蔗埕文化園區裡沒有蒜頭，只有復古日式宿舍群及巴洛克式建築、蒸汽火車頭等，雖然百年製糖工廠已停止運作，但轉型後的園區還能體驗台糖特有的五分車，不只鐵道及懷舊老車站，每個角落都超好拍，離開糖廠前也別忘了來一枝沁涼消暑的冰品。

圖/IG@changhsunyuan

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蒜頭糖廠蔗埕文化園區

地址｜嘉義縣六腳鄉工廠村1號

時間｜08:00-17:00

嘉義美食#嘉義文化路夜市

不管到哪個城市，都一定要把當地美食品嘗一遍，來到嘉義當然不能錯過文化路夜市的必吃美食們，像是號稱中午抽號碼牌，可能晚上才能吃到的林聰明砂鍋魚頭、必喝清爽解膩的源興御香屋、嘉義必吃阿霞雞肉飯、生炒鴨肉羹等，晚餐就一次把嘉義文化路夜市必吃美食一網打盡吧！

圖/shelly@ReadyGo

地址｜嘉義市東區文化路

嘉義兩天一夜親子住宿

嘉義住宿#鉅陞嘉義亮點旅店

從外觀設計到空間規劃，嘉義亮點旅店融合嘉義特色木材與鐵道，突顯嘉義文化與歷史故事，悠閒靜謐的木質調空間清新自然，部分房型設有明亮落地窗及陽台，更貼心的為旅人於陽台設計高腳椅及小吧台；親子房型也十分用心，將太空星球、魔法城堡、蔚藍大海等主題融入房型，讓親子一同走入一段奇幻旅程。

圖/鉅陞嘉義亮點旅店

圖/鉅陞嘉義亮點旅店

鉅陞嘉義亮點旅店

地址｜嘉義市西區仁愛路560號

嘉義住宿#Hotel Hi

Hotel Hi 在嘉義有垂楊、新民兩間分店，兩者地理位置接近開車僅差兩分鐘，距離嘉義火車站、文化路夜市也只需十分鐘車程。垂楊店以商務房型為主，新民店則較適合親子住宿，光是房內的迷你溜滑梯就足以讓小孩玩的不亦樂乎，一樓大廳更設有棋牌室、桌上型曲棍球機台，適合做為嘉義兩天一夜家庭出遊的住宿選擇。

圖/IG@im_readygo

圖/IG@im_readygo

Hotel Hi

新民店地址｜嘉義市西區新民路784-1號

垂楊店地址｜嘉義市西區垂楊路860號

訂房資訊｜新民店、垂楊店

嘉義兩天一夜-Day 2

嘉義景點#逐鹿傳說梅花鹿園

平常上班早起，出去旅遊喜歡比較不趕的行程，悠閒地起床退房後第一站往阿里山的方向前進，逐鹿傳說梅花鹿園位於阿里山國家風景區，是早期鄒族傳統梅花鹿獵場遺址，除了梅花鹿餵食體驗，園區另設有付費原住民射箭體驗、梅花鹿皮雕 等DIY，不但能近距離與梅花鹿互動，同時也能了解鄒族文化、品嘗原住民風味餐。

圖/IG@lissa_5566

圖/IG@jannie_1011

圖/IG@jannie_1011

圖/IG@cldna2

逐鹿傳說梅花鹿園

地址｜嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號

時間｜週三至週日09:00-17:00

門票｜全票200(含50元抵用券)、優惠票100元(3-12歲孩童、65歲以上長者、身心障礙者)，原住民傳統弓箭體驗$150/人

嘉義景點#果然茶香觀光園區

回程路上會經過果然茶鄉觀光園區，以販售天然健康果乾為主，結合阿里山烏龍茶、阿里山金萱茶及阿里山特有的紅烏龍供大家品嘗、買伴手禮。園區內有許多可愛創意打卡造景像是珍珠奶茶、公雞公仔、阿里山神木貨櫃等，並設豐富的親子遊樂設施如動物槌球場、草皮迷宮、戲沙池、阿里山小小火車等，最特別的是讓小朋友體驗撿雞蛋、採芭樂的樂趣，時間允許的話也可報名彩繪斗笠、芭樂果醬等手作DIY，是CP值很高的嘉義親子景點。

圖/IG@pei_wen_tsai0731

圖/IG@yuyumommy2021

果然茶香觀光園區

地址｜嘉義縣中埔鄉義仁村樹頭埔4-18號

時間｜週一至週日 9:00-17:00

門票｜入園費50元/人(可全額折抵消費)

官網｜果然茶香觀光園區

嘉義景點#中埔穀倉農創園區

中埔穀倉農創園區內有兩大亮點是熱門打卡景點，一是全台首創穀倉星巴克，以老穀倉改建而成，保留昔日穀倉稻米輸送設備，用綠色植栽妝點灰白色水泥牆，讓園區成為你的伸展台，輕鬆拍出美照。另一個亮點則是假日限定的綠色廊道餐廳，牽牛花綠植環抱四周加上點點黃光點綴，格外舒適浪漫，以及內部有需多蔬果裝飾的草皮公車，嘉義兩天一夜的最終站在這逛逛園區市集再離開吧！

圖/IG@beckhamhong66

圖/IG@cldna2

中埔穀倉農創園區

地址｜嘉義縣中埔鄉36號

時間｜09:00–18:00

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