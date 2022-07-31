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關子嶺水火同源景觀再升級 打造庭園景緻及友善旅遊環境

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關子嶺水火同源池。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
關子嶺水火同源池。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】關子嶺風景區擁有全臺最早開發、從日治時期就享負盛名的全台唯一天然泥漿溫泉，2018年獲評為全國十大好湯之首，長年以來都是臺南溪北地區的觀光重點，區內「水火同源」更名列為全台七大奇景之一，為關子嶺遊客必遊景點。

持續推進關子嶺風景區觀光發展，臺南市政府觀光旅遊局特別進行水火同源景點基礎服務設施、景觀風貌及商店店家營運環境改善，提供遊客更優質的觀光旅遊環境。水火同源商店街是早期傳統的商店，販售關子嶺在地農特產品及特色飲食，也是遊客聚集拍照休憩的景點。

▲關子嶺水火同源休憩區。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲關子嶺水火同源休憩區。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

▲關子嶺水火同源商店街。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲關子嶺水火同源商店街。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

商店街旁原有步道地景優化後，透過「之」字型的步道設計引導遊客動線，並輔以山櫻、楓樹及植披增加視覺層次，透過延伸行進路線促使遊客悠閒漫遊，結合簡約清爽的風格，透過低彩度的色彩配置，營造現代設計手法的懷舊山城風貌。

春季來臨時山櫻盛開，將成為新的賞櫻秘境，也提供遊客悠適停留休憩及餐飲的空間，讓商店街購物遊客可以在庭園美景中舒適休憩及野餐飲食。水火同源水池則以卵石鋪設改善原有混凝土硬鋪面並以睡蓮點綴池面，讓水火池回復到最原始的自然景觀。

2003年起每年舉辦「關子嶺溫泉美食節」，以溫泉、夜祭、浴衣、美食等元素來展現關子嶺風景區特色，到溫泉老街體驗復古的歷史場景、火山碧雲寺欣賞晚霞夕照、水火同源及嶺頂公園等景點拍照打卡，逛完再去泡關子嶺最著名的泥漿溫泉，達到身心靈完美的感受。

未來關子嶺地區仍有多項計畫投入，也將持續建設及行銷，並與西拉雅國家風景區管理處共同打造關子嶺風景區，成為最具特色也是來台灣必遊的溫泉區。

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