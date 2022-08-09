沒預訂保證吃不到！ 台南隱藏版眷村小吃店 「蝦爆炒飯」鋪好鋪滿限量供應，吃到痛風也甘願
udn走跳美食／台南先生
傳承30年眷村好手藝的小吃店，每到用餐時段必排隊，隱藏版菜色鮮蝦系列，限量供應沒預訂保證吃不到，滿滿鮮蝦鋪好鋪滿不手軟，讓客人吃到痛風也甘願。
店面外觀：用餐時段人潮滿滿。
滷味自己夾，左上角有價目表，不用擔心吃完破產留下來洗碗。
菜單（2022年7月）
隱藏版鮮蝦系列菜單（2022年7月）
蝦爆炒飯每位客人預訂限1份，建議前一天先用FB或IG私訊預訂比較快，畢竟營業時間內不見得有時間接電話，然後不要半夜打去店裡說要訂炒飯啦，人家又不是超商24小時營業。
聽說很多人常搞錯菜色，基本上鮮蝦跟蒜蝦都是用大隻蝦，蝦爆則是小隻蝦，尺寸不一樣當然數量也不一樣，想吃大隻蝦又想要跟蝦爆一樣的數量，那你要記得多付錢。
蝦爆炒飯：每盒共有18隻鮮蝦，真的是鋪好鋪滿不手軟，而且老闆已經都事先手工去腸泥並剝好蝦殼，輕鬆吃蝦不沾手先給滿分，造福那些吃蝦不會過敏但是剝蝦會過敏的族群。
蝦肉鮮美Q彈完全無腥味。
炒飯粒粒分明不濕軟，重點鑊氣十足香氣撲鼻。
綜合湯：魚丸+貢丸+鴨肉丸+餛飩，一次可以吃到四種不同口感的食材超滿足。
呷福飽（內容如有異動，依店家公告為準）
地址：台南市永康區忠孝路152巷10號
電話：06-3128882（不要半夜打去訂餐）
營業時間：10:30~14:00；17:30~20:00（週二公休，偶爾不定期店休）
店家FB：https://www.facebook.com/chen063128882
店家IG：https://www.instagram.com/chen063128882/
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