花控必追！ 雲林金黃國度「向日葵花海+稻草捲」超好拍 順遊「農業設計展6大主題館」

充滿熱力的夏季旅行來這裡！ 雲林最新「農業設計展」於30日在北港糖廠登場，主辦單位除了打造農產主題色系的6場館，其中最美拍亮眼莫過於特別規劃的「浪漫花海+稻草捲」景觀打卡區，花控們快到雲林追向日葵花海拍一波！

圖／IG@molly888666授權

臺灣首創最大規模農業設計展在雲林，7/30登場，展期到8/14止，6個場館以雲林農產顏色作為主題色系，有蒜頭白、鯛魚藍、蘿蔔紅、生菜綠、花生黃、醬油墨等不同的色系作為展館主題，展期有15場多元藝文、農業科技無人機展演，還特別推出包括料理課程、農廢創作、生態觀察、大地餐桌、料理比賽、燒烤吧、美食市集及雲林良品等體驗區，精彩又好玩。

圖／取自雲林農業設計展IG@2022yade

圖／取自雲林農業設計展IG@2022yade

雲林農業設計展周邊更設有農業景觀區，網友molly888666熱心分享「稻草捲+向日葵」花海的地點是往北走過北港媽祖大橋向右邊就看到了，有玉米田、花卉迷宮、超大片的浪漫向日葵花海、稻草捲景等，彷彿置身在金黃國度，讓民眾開心追花打卡拍起來！

圖／IG@molly888666授權

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2022雲林農業設計展

地點：北港糖廠 (雲林縣北港鎮光復路2號)

日期：7月30日至8月16日 8:30-17:00

會場入口：媽祖大橋及光復五路交叉口

「雲林農業設計展」打卡花海區

地點：「雲林164縣道」及文仁路交叉路口附近

導航座標：23.5691358,120.2943603

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