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美拍一波！台南安平「河童町故事館」昭和復古風免門票景點，秒飛日本商店街小店

YUKI'S LIFE／ 文、圖／YUKI

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台南安平新景點，河童町故事館，昭和復古風就像秒飛日本。近期台南IG打卡照，很多人都是來這拍！超可愛的小店非常有味道，大家來到安平老街別忘記逛一逛～

河童町故事館介紹

台南新景點河童町故事館，離安平老街並不遠，就在英商德記洋行附近。

大家來到安平老街可以連同安平古堡、英商德記洋行、河童町一起安排順遊，都是走路就能到～

小小的河童町商店其實停留時間並不長，如果只是在外圍拍拍打卡照，大約10分鐘就差不多了。不過設計真的太有復古風了，就像秒飛日本，所以還是吸引了不少民眾前往搶拍。

店裡有一些日本風的小東西，也有賣點心飲料，大家可以進來逛一下。

我們是平日來訪，所以很幸運不用等待就可以大拍特拍，小小的角落都很有味道～愛拍照的朋友來到這裡應該會很喜歡。

有些日本風的小物跟點心，提供給大家採買，有點像是來到日本商店街。

另有可愛的點心和飲料喲～

小小的有味道的河童町，雖然停留時間並不長，但照片就是很吸睛，大家都會問說這在哪裡拍的？我們真的停留不久，照片卻也拍了不少，下次你們也可以來逛逛哦～

河童町故事館

地址：台南市安平區古堡街108號

電話：063913901

營業時間：8:30-17:30

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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