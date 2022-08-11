美拍一波！台南安平「河童町故事館」昭和復古風免門票景點，秒飛日本商店街小店
udn走跳旅遊／YUKI
台南安平新景點，河童町故事館，昭和復古風就像秒飛日本。近期台南IG打卡照，很多人都是來這拍！超可愛的小店非常有味道，大家來到安平老街別忘記逛一逛～
河童町故事館介紹
台南新景點河童町故事館，離安平老街並不遠，就在英商德記洋行附近。
大家來到安平老街可以連同安平古堡、英商德記洋行、河童町一起安排順遊，都是走路就能到～
小小的河童町商店其實停留時間並不長，如果只是在外圍拍拍打卡照，大約10分鐘就差不多了。不過設計真的太有復古風了，就像秒飛日本，所以還是吸引了不少民眾前往搶拍。
店裡有一些日本風的小東西，也有賣點心飲料，大家可以進來逛一下。
我們是平日來訪，所以很幸運不用等待就可以大拍特拍，小小的角落都很有味道～愛拍照的朋友來到這裡應該會很喜歡。
有些日本風的小物跟點心，提供給大家採買，有點像是來到日本商店街。
另有可愛的點心和飲料喲～
小小的有味道的河童町，雖然停留時間並不長，但照片就是很吸睛，大家都會問說這在哪裡拍的？我們真的停留不久，照片卻也拍了不少，下次你們也可以來逛逛哦～
河童町故事館
地址：台南市安平區古堡街108號
電話：063913901
營業時間：8:30-17:30
文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言