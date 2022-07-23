雲林旅遊趣！親子牧場、百年古蹟再生、特有土產伴手禮　購物還有30%回饋

說到雲林旅遊，你會聯想到什麼呢？你知道雲林有300多項農產品的產量是排名台灣第一嗎？像是蒜頭，台灣最大的轉枝楊桃產區，或是四季皆產的哈蜜瓜及文旦等，也有全台僅存尚在運作的百年糖廠及運糖五分車，或是保留最多日式特色建築再利用，同時崙背鄉不但是布袋戲的故鄉，也是全台第二大酪農產區。這些都是雲林豐厚的物產與旅遊資源。在地方創生的鼓勵下，更是讓雲林的農產品文創與旅遊更精緻也更具吸引力！同時在政府地方創生專案的規劃下，在111年1月1日111年08月31日止，凡持有台灣Pay金融卡的民眾，只要在地方創生劵公告之適用店家消費每筆消費回饋30%，最高享6,000元回饋喔！（需綁定指定21家銀行金融卡）（）

崙背千巧谷牛樂園牧場千巧谷牛樂園牧場為由舊畜牧廠區改建而成，擁有文創商品區、現烤披薩餐廳、挖沙區，以及將原本穀倉改造成可親自以牧草餵食乳牛等的親子遊樂區等。同時進入千巧谷牛樂園牧場玩耍一律免費，實在超佛心啊！可說是一處適合全家一起踏青的可愛樂園牧場。

千巧谷牛樂園牧場；圖片提供／蘇琨峰

千巧谷牛樂園牧場用餐區；圖片提供／蘇琨峰

牧場負責人將原擅長的烘焙業本業結合了畜牧業，讓園區內不僅在提供遊樂設施外，也提供了可供休憩飲食的涼爽空間，以及許多得獎烘焙伴手禮的選擇。園區內並特地開闢水道，不僅讓園區的佈景更豐富，更購買了當地冠軍錦鯉飼養主的錦鯉飼養於水道中，增添園區遊玩時樂趣。日後千巧谷牛樂園牧場也將成為與沿線客家文化景點串連成可以自行車方式遊玩的線狀旅遊景點之一，也令人相當期待。

千巧谷牛樂園牧場；圖片提供／蘇琨峰

千巧谷牛樂園牧場餵牛區；圖片提供／蘇琨峰

千巧谷牛樂園牧場烘焙文創商店；圖片提供／蘇琨峰

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土庫驛可可莊園土庫驛可可莊園位於雲林縣土庫鎮，早年因運送甘蔗的五分車行經此地，而有了「土庫驛」舊名。土庫驛可可莊園的創辦可有著一動人的故事，2019年時負責人陳盈豪因父親健康問題，放棄了海外事業回到了家鄉土庫，並接受醫生的建議讓父親從事園藝治療，而發現了原來可可對預防失智及慢性病都有幫助，因此開始了創立土庫驛可可莊園的構想，同時也試圖經由莊園的創立，結合地方創生並創造就業與當地可能的發展機會，並推動當地文化及宗教活動，重塑土庫城鎮舊時風光，打造土庫品牌形象，再創外部效益。

土庫驛可可莊園；圖片提供／蘇琨峰

土庫驛可可莊園網紅打卡區；圖片提供／蘇琨峰

在莊園式的規畫下，土庫驛可可莊園不但成為變網美打卡點外，更成了土庫人的後花園及觀光農場。而負責人更試圖在台灣打造專業巧克力學院，將台灣高品質的巧克力推廣至全世界。目前園區也正打造智能溫室巧克力六感體驗區、戶外可食地景區、三期可可體驗館及可供比賽的巧克力學院。園區目前的巧克力商品也相當多元化，像是精典生巧克力、水果類的百香果巧克力、阻糖系列巧克力、抹茶或是精美外型的內餡巧克力等，真是令人看到眼花瞭亂，真想通通打包回去呢！

土庫驛可可莊園商店；圖片提供／蘇琨峰

土庫驛可可莊園巧克力商品；圖片提供／蘇琨峰

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日式古蹟建築群 鎖住舊時故事 再現活化風采位於雲林虎尾的雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶COOL、合同廳舍等，皆是自日治時期留下並保存相當完善的建築，除了建築特色具有相當的可看性及故事性外，目前也由各不同單位進駐並活化使用，讓遊客仍有機會能在遊玩時能看到這些獨特的建築群。有趣的是，這些古蹟群彼此的距離相當近，若從雲林高鐵站搭乘接泊車至市區，便可一次用步行方式逛完這些景點及展區，再走到虎尾糖廠吃冰、走上虎尾糖廠鐵橋看日落及古蹟小火車。而在每年12月～4月，更可看到台灣唯一僅存的台糖五分小火車載著滿車的甘蔗經過市區平交道，這可是攝影愛好者每年追逐的攝影主題喔！

雲林布袋戲館雲林布袋戲館原為虎尾郡郡役所，為全台五個郡役所之一，後為虎尾警察局，為昭和六年建造並於民國86年列為雲林縣歷史建築。雲林因著名廟寺眾多，每年超過四百萬人進香，因此也曾產生了超過130間的布袋戲團，被稱為是布袋戲的故鄉。

雲林布袋戲館；圖片提供／蘇琨峰

雲林布袋戲館；圖片提供／蘇琨峰

雲林布袋戲館；圖片提供／蘇琨峰

合同廳舍虎尾合同廳舍興建於1930年，合同指的就是聯合辦公，因此當時合同廳舍內部曾包含了郡役所直轄派出所、消防組及公會堂。而四層瞭望塔式閣樓樣式相當具特色，合同廳舍在當時可是虎尾最高的建築物，因此最高的塔樓也成為了當時觀察失火處及偵察是否有來襲飛機的最佳位置。更難得的是，在台灣只有十處合同廳舍，目前虎尾合同廳舍不但是歷史古蹟，更進駐了誠品書局與星巴克，而對面就是雲林故事館、雲林布袋戲館、雲林記憶Cool等，很適合安排雲林一日遊或是半日遊的行程。

虎尾合同廳舍；圖片提供／蘇琨峰

雲林記憶COOL；圖片提供／蘇琨峰

雲林記憶COOL；圖片提供／蘇琨峰

虎尾糖廠及虎尾糖廠鐵橋虎尾糖廠是台灣現僅存三座尚在運作的糖廠之一，但卻是唯一還用五分小火車載運甘蔗的糖廠，更有著在日治時期以鐵件興建的百年煙囪，在日據時期虎尾糖廠可是東南亞製糖量最大的糖廠喔！在日落時分，也不妨走上位於糖廠一旁的虎尾糖廠鐵橋看日落，更可沿著鐵軌散步到些尾溪的對岸，並和夕陽一同拍照留下美好的旅遊回憶。

虎尾糖廠外古蹟小火車；圖片提供／蘇琨峰

虎尾糖廠鐵橋；圖片提供／蘇琨峰

虎珍堂菓寮店位於虎尾中山路街道上的「虎珍堂菓寮店」，是間著名的台灣地瓜糕點伴手禮店，由70年日治時期老屋改建而成，也是舊時當地唯一的百貨公司－正義百貨行。若天氣好的話，老闆也會帶著遊客到附近走走看看當地留存下來像是百年漁具行等各具特色的舊建築，說說當地的故事，而這也是老闆返鄉創業的初衷之一。虎珍堂曾榮獲2021雲林特色店家及2021台灣百大伴手禮等獎項，而用地瓜與乳酪蛋糕做成散步美食「虎月燒」更是必吃招牌商品，其他如招牌憨吉乳酪、宇治金時乳酪等，也是必買人氣甜點。

虎珍堂菓寮店；圖片提供／蘇琨峰

虎珍堂菓寮店；圖片提供／蘇琨峰

虎珍堂菓寮店招牌美食－虎月燒；圖片提供／蘇琨峰

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