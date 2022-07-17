奇美博物館再推實境遊戲 玩家挑戰《末日慶典》燒腦登場

奇美博物館推出第三款實境遊戲《穹頂計畫III 末日慶典》；圖片提供／奇美博物館

神祕的《末日慶典》計畫即將啟動，您有辦法抓到幕後真凶並拯救世界嗎？奇美博物館今年暑假推出第三款實境遊戲《穹頂計畫III 末日慶典》，邀請玩家從展廳一路追查到戶外園區，在層層線索中抽絲剝繭找到真相，曲折迂迴的情節宛如懸疑電影，保證刺激又燒腦！即日起推出早鳥限定優惠，歡迎玩家前來挑戰。

首度加入戶外任務 6道關卡層層挑戰奇美博物館自2019年與遊戲專家「聚樂邦」合作推出實境遊戲《穹頂計畫》，把展廳化為解謎空間，打破許多民眾對博物館的想像，一舉拿下聚樂邦遊戲「史上最賣座」的佳績，三年來已累積逾1.5萬人體驗。在第一、二款遊戲都創下極佳口碑後，館方今年再度推出第三款《穹頂計畫III 末日慶典》，內容接續前一款《潘神之子》的伏筆，逃脫的幕後主謀「奧德修斯」重新回歸，並準備啟動毀滅世界的《末日慶典》計畫，而真凶竟然是隱藏在博物館館員之中？玩家必須勇闖6道關卡，從各種線索中解開一個「潘神之子」隱藏許久的驚天祕密。

實境遊戲《末日慶典》製造許多謎團讓玩家尋線破解；圖片提供／奇美博物館

此外，關卡中首度加入「戶外園區任務」，除了在展廳穿梭，玩家也需要走出博物館，在戶外園區尋找蛛絲馬跡。然而，情節曲折難料，原以為已經捉到凶手，竟發現危機才剛剛開始，要如何快速排除緊急狀況，就靠玩家的機智應變！精采刺激的內容，絕對讓喜歡解謎燒腦的玩家大呼過癮。

從偵訊館員 了解博物館幕後工作奇美博物館表示，實境遊戲推出後十分受歡迎，這也讓《穹頂計畫》有機會發展成為三部曲，首款《穹頂計畫》以藝術畫作為主題進行尋寶挑戰；《潘神之子》是一款從希臘神話出發的緝捕怪盜遊戲；而最新的《末日慶典》除了延續原有「玩博物館」的精神，更透過搜查與偵訊的過程，揭開博物館工作人員的神祕面紗，認識展廳幕後的專業知識。

奇美博物館推出實境遊戲《末日慶典》，民眾化身偵探在展廳尋找破案線索；圖片提供／奇美博物館

玩家可以從偵訊藝術修復師、兵器維護師、提琴顧問、動物標本師的過程釐清案情真相，還能了解動物標本的維護作業、提琴製作的流程、名琴三大家族「瓜奈里、阿瑪蒂、史特拉底瓦里」等。館方指出，希望藉此引領大家一窺有趣的博物館知識，從玩樂中輕鬆拉近與博物館的距離，進而喜歡來博物館走走。

即日起至７/31推出早鳥限定、合購優惠《穹頂計畫III 末日慶典》的操作十分簡單，民眾只要購買遊戲盒，使用手機登入網頁後就能在展廳開始遊戲，不需下載APP、不需預約，遊戲盒附贈奇美博物館門票（限使用一次），每盒供3至6人使用。即日起至7月31日推出早鳥優惠，《穹頂計畫III 末日慶典》原價1,980元、特價1,800元，另有《潘神之子》與《末日慶典》合購優惠3,600元。遊戲期限自即日起至2024年6月30日。販售通路包括奇美博物館售票櫃檯、奇美博物館線上禮品店、聚樂邦官網、KKday、KLOOK。此外，館方同步推出實境遊戲免費體驗，只要至館內售票櫃台借一份紙本道具，搭配手機即可試玩《穹頂計畫》前導版，測試自己是否具有寶藏獵人的資質！相關訊息請上官網：www.chimeimuseum.org。

實境遊戲《末日慶典》首度加入戶外園區任務；圖片提供／奇美博物館

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