台南東區療癒美食！ MOGU KABI 豆塔專賣店，竟看得到水豚君　爆量水果塔每日限量超好吃

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udn走跳美食／jason

真是太療癒了，沒想到在台南市區就可以看到水豚君，豆塔是專賣夏威夷豆塔的商店，目前以外帶為主，伴手禮都是水豚君可愛的包裝。每天限量的水果塔、葡萄塔也超好吃，來這透過玻璃窗看著水豚君泡在水池中，很療癒。

MOGU KABI 豆塔專賣店

不用去動物園，這裡就有水豚君，而且數量還不少，現在夏天熱，看著水豚君泡在水池中好療癒。這裡是台南市區專賣夏威夷豆的商家，整個白色系設計，乾淨明亮，店內的水果塔真的值得一試。

全白色系的建築物，就落在長榮路旁，光視外觀就很好拍。

商店內部主要是販賣著夏威夷豆塔和甜點，商店內有陳設著水豚君相關可愛的周邊商品。

另一區塊是飼養水豚君的地方，所以有玻璃窗阻隔，大可放心。在裡面還有設置水池，看到水豚君在裡面游泳好可愛，有些懶坐在地方，有些在發呆，有些在閒晃，太療癒了。

冰櫃裡面放著一個個很浮誇的水果塔，店員介紹著，每天的數量就是冰箱內看得見的，賣完就沒了，眼看葡萄塔快沒了，立馬入手。

綜合水果塔：180元

綜合水果塔，是利用多種新鮮水果組成，有葡萄、哈密瓜、芒果、蓮霧、鳳梨等等，外觀看起來非常華麗。底部的塔皮就如同餅乾一樣酥脆撲香，帶點蘋果醬的酸甜味，中和水果的酸甜，很棒的口感，而且吃起來超爽der。

綠葡萄塔：230元

看到一顆顆白葡萄堆滿成小山，誠意十足，現在的白葡萄應該是季節中，甜度非常高，搭配著相同的塔皮、蘋果醬內餡以及乳酪醬的滑順口感，真的很搭。

來這順便帶個夏威夷豆伴手禮回台中與朋友分享，不管是盒裝或袋裝都有可愛的水豚君包裝，非常適合送禮啊。

沒想到吧，不用去動物園，在台南市區就可以看到水豚君，雖然隔著玻璃窗看著牠們，也是很療癒啊。

MOGU KABI 豆塔專賣店

營業時間：10:00~21:00

地址：台南市東區長榮路三段60號

電話：06-209-0097

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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