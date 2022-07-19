白天供應早午餐、晚上則是餐酒館！ 台南中西區隱藏巷弄「咫尺角落」餐酒館　IG火熱打卡新開幕

隱藏在市區巷弄的餐酒館新生力軍

白天提供鹹食和甜點，晚上轉為超有氣氛的餐酒館，具有庭院的老宅，內部則是復古摩登，每個角落都好拍，下午享用布丁和巴斯克，口味濃郁綿密，超推薦『咫尺角落』。

2022年4月新開幕的餐酒館，白天的時候則是有提供鹹食，甜點也滿厲害的，雖然是新開的，但在IG上已經盛傳，雖然是白天前來，吃到厲害的甜點，也很情願值得。

咫尺角落

我只能說最近幾年台南吹起巷弄老宅餐酒館的風氣，越是巷弄生意越好，這一間也不為過。開往台南的高速公路上，一如往常打開IG搜尋台南相關字眼，發現這一間餐酒館，感覺厲害，除了老宅以外，前方有個庭院。到了晚上點亮燈泡，非常有感覺，但因為晚上不克前來，所以碰碰下午茶的運氣。

這裡的環境就在車水馬龍的青年路和武德街附近，旁邊就有個收費停車場，停車很方便，餐廳也算是在鬧中取靜，來到這感覺彷彿來到不同世界。

戶外用餐環境也是很好拍。

室內的空間雖然不算大，保留著老宅的木製屋頂，排著酒瓶的磚瓦牆，走木質系帶著復古摩登的氛圍，整個很喜歡。

菜單在這，白天有提供鹹食和飲品。今日甜點主要是看當天有供應的為主，所以沒有特別列出品項。（菜單來自粉專）

焦糖布丁：80元

看起來扎實的布丁，淋上帶點苦甜的焦糖，就連上方的鮮奶油都是現場製作，慢慢的打發塑形成小橢圓。布丁本身很紮實滑順，絕非空氣Q彈的口感，扮演另一個重要角色的焦糖，好吃到我用湯匙勺起每一滴，苦甜香味不膩口，而且才80元～CP值很高。

巴斯克（原味）：130元

其實這是第一次吃所謂的『巴斯克』，上方帶點焦香的表面，蛋糕體則是紮實的乳酪蛋糕，非常綿密的口感，吃了都非常喜歡，再搭配咖啡或茶類更是絕配。

西西里咖啡：150元

帶點檸檬微酸的香氣，取代咖啡的苦澀，讓整杯咖啡達到平衡的口感。

下次要挑晚上的時候再來，感受一下不同的氛圍，相信在酒精和音樂的陶冶下，會有另一種體驗，而且這次也沒有機會體驗到鹹食，讓我更期待下一趟的旅程，推薦給大家。

咫尺角落

營業時間：白天時段：10:00 ~ 17:00 | 夜間時段：18:00 ~ 01:00（每月最後一個週三為公休日）

地址：台南市中西區武德街22號

電話：06-223-1035

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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