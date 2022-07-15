狂賣3小時就完售！ 台南「銷魂酥炸叉燒肉」隱藏在安南區無招牌便當老店「美瑛簡餐屋」

台南美食就是狂！這家隱身在安南區住宅區內、在地飄香20多年的無招牌便當店「美瑛簡餐屋」，一天只賣三小時就完售！招牌必點銷魂「酥炸肉」打拋豬肉便當也超下飯的啦！

住宅區內無招牌的「美瑛簡餐屋」真的是有夠隱密的，害我迷路了一下 ! 歷經了千辛萬苦終於找到他～

為了造福跟傻妞一樣是路癡的人，特別拍下這張照片，行經長和路四段看到這家工廠就轉進對面的巷子231巷，就可以找到「美瑛簡餐屋」囉！

大家的愛車記得要停好呦！

一進入「美瑛簡餐屋」生意好的不得了，還不到中午的用餐時間，就有許多人前來購買便當，一買都是一大袋的便當提著走，想吃的朋友記得提前預訂就不用等喔！

就是這個啦！炸得金黃酥脆的「銷魂酥炸叉燒肉」。

阿姨說他們的酥炸叉燒肉都是選用台灣溫體豬肉加上獨門配方醃製，以一整條叉燒肉裹粉後下鍋油炸，炸得又香又酥，讓人光看就口水直流～

酥炸叉燒肉都是現炸現切片，售價 $260元/整條、130元/半條。2~3人吃建議切半條、4~5人建議買一條才夠吃喔。

「美瑛簡餐屋」菜單

除了可單買酥炸叉燒肉外，也有叉燒肉便當和其他近20種風味便當，價格落在70元~80元兩種價位，其中鹽酥雞飯、香腸飯、三杯雞飯則是有限定販售日。也有提供冷凍真空包的叉燒肉，方便大家買回家自行料理，可直接加饌豚食品LINE ID就可以訂購。

酥炸叉燒肉 $130元（半條）

剛炸好的叉燒肉真的很酥脆，吃起來超級古早味 ! 入口濃郁肉香有醃漬的鹹香甜味和迷人的胡椒香，外酥內嫩的邪惡口感，小心會一口氣吃掉一盒！

這樣一盒130元（半條）二盒加起來剛好是一條叉燒肉的份量260元，這裡的叉燒肉是三層肉裹地瓜粉酥炸而成，肉質肥瘦適中，如果有特別喜歡吃瘦一點或是肥一點都可以跟店家說喔！

酥脆的邊邊帶點焦香味卡滋卡滋的和啾西的肉汁MIX後真的讓人忍不住一口接一口！太唰嘴了！

一個人吃也可以買叉燒飯80元喔！

便當有三個配菜每日隨機，但配菜無法自選喔！

傻妞還買了一份泰式打拋豬便當 $100元，有三樣菜加一顆煎得焦香的半熟荷包蛋，另外也有泰式打拋豬飯（少3樣菜/有蛋）只要80元喔！

「打拋豬肉飯」也是超受歡迎的必點之一，香辣夠味的打拋豬是有辣度的後勁喔！愛吃辣的一定會喜歡！打拋豬給的份量不少，底下還有打拋汁，配上白飯可以一直吃一直吃完全停不下來，是超殺白飯的兇手！

台南無招牌的便當老店，獨家「銷魂酥炸叉燒肉」脆度驚人、香氣四溢，難怪狂賣3小時就完售！需提早預訂以免白跑一趟喔！如果喜歡傻妞得分享要記得幫按讚喔♥

地址：台南市長和路四段231巷60弄20號(布袋里活動中心後面)

電話：0907220995

時間：10:00~13:00

公休：六、日、國定假日

文章來源：傻妞吃台南 FB：傻妞吃台南

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