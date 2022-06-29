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台南最新「絕美海上小島」飄仙氣！漫步海洋步道　美拍超療癒藍白漂浮屋

聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖／IG@taki788778授權、圖／IG@she11006授權、圖／IG@qiuung授權
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台南最值得朝聖的亮點不只有殭屍展！如果說南美館「亞洲的地獄與幽魂展」屬於暗黑系景點，那七股遊客中心的「海上小屋」絕對是極與極的仙氣景點。想要通往中央的藍白小屋必須看準漲退潮時機，經過海上步道才能近距離欣賞，空拍畫面更如隱世秘境島嶼，成為2022夏日最佳美拍新據點。

圖／IG@she11006授權
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座落濱海地區的七股遊客中心為遊客聖地之一，今年全新打造了一座名為「六號小島」的水上裝置藝術，以七股鹽場的發展變遷為出發點，反映當時居民心境與鹽工人生縮影，呈現出結合鹽田元素的小島，並結合早期送海水進鹽田的鹽風車，營造遺世美感。

圖／IG@qiuung授權
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這座「六號小島」位於七股遊客中心景觀池內，隨著潮汐時間而產生不同的美感。當退潮時，象徵鹽工人生單一筆直的60米長步道即會浮現，走過海上天堂路進入小島，鏤空設計的地景藝術在陽光加持下迷人指數飆升，滿潮時則彷彿留在孤島，俯瞰的視角更顯壯觀驚艷。

圖／IG@taki788778授權
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若沒有空拍機，與藍白小屋一起合影也十分浪漫，站著、坐姿乃至不同角度都各有魅力，人人都能成為小仙女。提醒大家滿潮時切勿闖入現場，依照官方開放的時間及指示，安全欣賞這座特色據點喔！

圖／IG@yujun0114授權
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圖／IG@she11006授權
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七股遊客中心
地點：台南市七股區
開放時間：09:00至17:30

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