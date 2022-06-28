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嘉義市地標新亮點！噴水圓環KANO銅像變身「太空人投手」　銀色宇宙服超吸睛

聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖／黃文凱授權
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嘉義市KANO棒球銅像換新裝了！嘉義市西區的中央七彩噴水池上，最新出現了一位巨大「太空人投手」，搶眼的銀光閃閃宇宙服配上紅邊，加上陽光照耀點綴，瞬間躍升路口最吸睛的主人公，有望成為嘉義旅遊朝聖新據點。

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位於文化路、中山路、公明路、光華路四條道路交叉點的噴水圓環，一直是在地著名地標。近日就有攝影好手眼尖發現，原本的棒球隊選手吳明捷雕塑已變身太空人，從現場照可看見，穿著太空服裝的宇宙人搭配預備投球的動作，可愛指數升級。而這座新設計的「飛向宇宙 科學在我」裝置藝術將於6／30晚間正式點燈。

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值得一提的是，太空人投手的前身銅像，是2014年新打造的嘉義農林棒球隊選手吳明捷雕像，定時旋轉的設計亦是一大特色。而「嘉義農林棒球隊」為台灣棒球史上的傳奇，加上《KANO》電影讓更多人認識這段歷史，燃起全台棒球魂，也令嘉義成為了棒球打卡聖地。如今全新的太空人投手佇立圓環，為繁華的地段增添了俏皮童趣的氣息，近期造訪嘉義市區，別忘了瞧一眼最萌新亮點！

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