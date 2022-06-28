蒜頭飯＋炸雞腿只要65元！台南長榮大學附近最強古早味，叫外送免排隊吃銅板美食

美食之都台南的食物一直是民眾旅遊朝聖的最大亮點之一，其中平價又美味的便當亦飽含在地人的回憶。位於台南歸仁的「蒜頭飯」為當地人及長榮大學學生的愛店之一，蒜頭飯搭配炸雞腿、炸排骨鹹香又飽足，店家也最新和外送平台合作，大家炎炎夏日不想出門可以線上點購送到府，坐享這款銷魂古早味。

圖／IG@money9992授權

台南歸仁的「蒜頭飯」如店名主打的蒜頭飯為招牌必點，品項有酥脆的炸雞腿、排骨，也可選擇爌肉飯、鯖魚飯或滷的排骨與雞腿。其中部落客花露露激推炸雞腿飯，飄著淡淡香氣的蒜頭飯配上涮嘴的炸雞腿，讓饕客火速清空盒身。

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雖然有網友表示2022年熟悉餐點已漲價10元，但目前炸雞腿蒜頭飯65元、炸排骨蒜頭飯60元的價位仍屬親民價，為值得嘗鮮的銅板美食。「蒜頭飯」距離長榮大學只有約10分鐘路程，透過外送平台也能訂購送到家，想念的台南民眾別錯過啦！

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蒜頭飯地點：台南市歸仁區長榮路一段279號營業時間：週一至週五10:00-15:00；17:00-21:00（週六中場無休、週日公休）

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