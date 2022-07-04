690元吃得好豐盛！ 台南東區美食無菜單「春桃日式料理」 邪惡炙燒鮭魚壽司必吃

春桃日式料理菜單（點我）

台南東區新開的日式料理『春桃日式料理』這家是台南很少見的無菜單日式料理，690元就有精緻的無菜單日料套餐，還有小白最愛蜜糖炙燒鮭魚與炙燒鮭魚捲好吃到爆好邪惡啊，喜愛吃日料的台南朋友們，現在台南又多了一間名單選擇。

『春桃日式料理』位於台南東區育樂街上，就在黑工號嫩仙草的斜對面，但店家沒有明顯的招牌，一開始我還找不到在哪。

『春桃日式料理』店內桌椅以木質為主，這樣的用餐氛圍帶有日式味道讓日料看起來更加分了。

桌邊也有提供服務鈴有需要也可以直接按很方便，旁邊還有插座提供充電服務～

春桃日式料理不只無菜單料理豐富多元，每道單點菜色也都在水準之上，像是小白很愛的鮭魚不只好拍還很好吃。

炙燒鮭魚捲壽司 $315

壽司卷內包入羅曼葉/魚卵/玉子燒/小黃瓜/紅蘿蔔等食材，並在上面放上起司片與鮭魚經過炙燒香氣十足，整體吃起來就像握壽司的升級版，超愛這樣口感澎湃的壽司捲。

蜜糖鮭魚壽司 $55/5貫$270

就是這道炙燒鮭魚握壽司讓小白超愛，油花漂亮的鮭魚每片切的厚厚的再撒上糖炙燒，屬於鮭魚的香氣馬上散發出來，再用金桔片及鮭魚卵點綴，吃起來除了鮭魚的香氣之外，還有淡淡的金桔香讓鮭魚吃起來較不膩口！

鮭魚卵軍艦 $45 / 松葉蟹膏軍艦 $45

海膽軍艦 $時價

一份綜合軍艦裡有三種海鮮，分別為海膽、蟹膏及鮭魚卵擺在飯上好誘人，超愛海膽及蟹膏吃起來鮮甜可口就算不沾醬也好吃。

冷煙豪華刺身 $320

每日嚴選新鮮魚貨海鮮經過師傅的巧手，把最美味的食材送上桌，今天吃到的生魚片有紅甘、鰤魚、赤蝦、干貝等，再沾點新鮮的阿里山山葵讓生魚片鮮度更加分，旁邊的菊花也可以直接把花瓣加入醬油內讓醬油沾起來帶有淡淡的菊花香氣我喜歡。

大家可以搭配寒天一起吃，脆脆的別有一番風味。

干貝丼 $340

喜愛干貝的朋友這碗別錯過了～上面鋪滿50元硬幣大小的生食級干貝看起來超誘人，再來點鮭魚卵及烏魚子粉點綴吃起來很過癮。

無菜單料理套餐 $690

想要多樣化菜色但又不知道怎麼點的朋友可以來點無菜單料理，一共分為先附、造身、揚物、食事、蒸物、御椀、燒物及水果等八道菜色，看起來好豐盛。

造身（生魚片）有鮭魚/鮪魚/花枝，食事（生魚丼飯）有比目魚鰭邊/鮭魚/干貝炙燒厚更香更好吃，還有松葉蟹膏與鮪魚的搭配，一人獨享超幸福。

御椀（礁膜海參湯）小白很愛的湯湯頭真的很讚，裡面有鱸魚片、山藥、蛤蜊、海參及娃娃菜，湯頭鮮甜美味還添加了澎湖海菜讓海味更濃郁。

燒物（肥豬蝦）超肥美的肥豬蝦底加啦～想不到在無菜單裡也吃得到，外層抹上鹽巴經過烘烤讓肉質吃起來更加鮮美Q彈。

揚物（炸物）外皮酥脆的可樂餅，裡面是馬鈴薯泥還有季節水果（哈密瓜）。

蒸物（茶碗蒸）充滿海味的茶碗蒸裡面有蝦子、蛤蜊等，喜歡蛋香中帶有海鮮的味道。

先附（山藥泥）山藥泥+魚肉+海葡萄+海帶芽+鮭魚卵，養生健康又好吃的一道菜！

炸蝦天婦羅 $170

草蝦炸的外皮酥酥脆脆的，一口咬下彈牙的肉質及滿滿蝦味真的很好吃，最特別是旁邊有附抹茶鹽粉可以沾著炸蝦吃，帶點淡淡的苦鹹滋味意外很搭欸。

松阪豬 $180

烤的剛剛好的松阪豬吃起來帶點Q彈的肉質不管是大人小孩都很適合。

揚出豆腐 $75

鮮嫩的雞蛋豆腐裹上一層麵糊入鍋炸至金黃酥脆，再淋上特製和風醬及蘿蔔泥及柴魚片讓味道更多層次。

一入座店員就會送上一壺現泡菊花茶，建議浸泡2分鐘再飲用香氣十足，而且菊花茶還可以回沖喔。

春桃日式料理店

地址：台南市東區育樂街196號

電話：06–209 5171

營業時間：11:30~15:00 / 17:00~20:30

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」