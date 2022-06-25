台南最狂地獄級「殭屍展」尖叫登場、開賣神符周邊！美術館門票3大激省買法最低0元

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聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖／IG@hotainan授權
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挑戰你的腎上腺素！台灣6月份話題度最高的「亞洲的地獄與幽魂」展覽因逼真的殭屍、妖怪展品未演先轟動，今（25日）終於在台南美術館二館正式開展，截至上午11點也有人在PTT上發佈民眾為看展大排長龍的消息，展現特展超高人氣。今天跟大家分享內部特色驚悚亮點，加碼更划算的門票買法，讓大家省荷包跟上這波最毛的鬼怪展。

「亞洲的地獄與幽魂」特展必看

圖／IG@hotainan授權
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「亞洲的地獄與幽魂」特展為法國凱布朗利博物館2018年展出的藝術特展，此次首度移師台灣，特別「接地氣」加入台灣視角的傳奇鬼故事，讓民眾更加了解本土鬼怪。展覽即日起開展至10/16，而此次最受熱議的莫過於中國殭屍，身穿古代殭屍服的殭屍伸直手臂欲跳躍前進，還原了香港殭屍系列電影的角色，讓人忍不住憋住氣，絕對是最吸睛朝聖亮點。

圖／IG@hotainan授權
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此展主要以台灣、中國、日本、泰國鬼故事為主題，延伸出許多藝術品，像是中國殭屍、泰國飛頭女鬼、日本河童、雪女及天狗乃至台灣鬼怪元素虎姑婆等應有盡有，除了白天場，週六還特別加開夜間場，讓民眾驚悚度升級。需要注意的是，為維護觀展品質及體驗，現場目前不開放Cosplay合照，但官方也預告後續預計會有新活動，想更加應景參與活動的民眾可以隨時關注啦！

圖／IG@hotainan授權
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門票激省買法

圖／IG@hotainan授權
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值得一提的是，此次展覽原票200元，若透過KKday或Klook平台可以限時6折入手，120元就能一票參觀一館及二館。而台南市民也有獨家銅板價，只要50元即可看展；台南65歲民眾或高中以下學生還能免費入場，這個夏日就用最納涼玩法對抗酷暑吧！

特展周邊商品

圖／臺南市美術館臉書專頁
圖／臺南市美術館臉書專頁

至於大家千呼萬喚的周邊商品也於即日起開賣，官方於臉書專頁曝光了禁山神符紙膠帶、妖怪系列叢書、日本可愛妖怪系列商品如扇子及口罩夾、台灣妖怪系列符小妖與牛頭馬面繡片，還有虎爺公疊疊樂，多款可愛周邊讓看展民眾帶回家留念。

亞洲的地獄與幽魂展

地點：台南美術館二館2F 展覽室 E–H（台南市中西區忠義路二段1號）
展期：即日起至10/16（週一休館）
開放時間：週二至週日 10:00-18:00；夜間場次：週六開放至21:00
備註：展覽涉及幽魂鬼怪等內容，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看；12歲以下之孩童建議由成人陪同入場。​

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