台南首創超狂「榴槤毛巾卷」挑戰視味覺、爆漿濃抹茶奶凍卷超驚艷！隱藏版甜點攤車只開兩天

台南隱藏版甜點攤車『伍參陸手作甜點』一週只開兩天！他們家竟然有賣極少見的榴槤口味毛巾卷，榴槤味濃郁到爆，仿佛再吃榴槤一樣，還有還有人氣濃抹茶奶凍毛巾卷與芋頭巴斯克蛋糕也是必點，口味真的好厲害，直接進入小白甜點愛店名單了啦。

『伍參陸手作甜點』位於隱密的文賢路1122巷31號，離近神保町與台南好市多不遠處，下午一點賣到售完為止（建議預訂取貨）

出攤日：每週四、六，若有臨時更動日期，依照ig/fb粉絲專業公告為主

台南面交 ▶︎ 安南區、北區 或黑貓低溫宅配

首先來介紹人氣超高的毛巾卷，竟然竟然有我最愛的榴槤口味，是小白第一次看到榴槤口味毛巾卷欸，真的太酷了！！！！

濃抹茶奶凍毛巾卷 $280

看看這誘人的切面，一切開小山園抹茶鮮奶油+抹茶奶凍完全爆出來！根本是爆漿口感，濃上加濃非常厲害！抹茶帶點微苦香是我愛的那種，毛巾卷吃起來有點像類千層，抹茶控必吃這個，超級超級好吃。

榴槤毛巾卷 $400

哇嗚！！身為無敵榴槤控的我，有榴槤口味我怎麼可能錯過，一打開盒子就能聞到濃濃的榴槤香（不是臭）內餡給的榴槤果肉不少，搭配原味奶凍，好吃程度好感動 仿佛在吃榴槤般的感覺，與軟嫩的餅皮太完美了，這個我直接給99分了。

6吋芋泥巴斯克蛋糕 $750

巴斯克也是不少客人常回購的甜點之一，小白選擇了頭口味，老闆娘選用大甲芋頭，經由熬煮至綿密的芋泥，還帶有微微顆粒的口感，光看就很吸引人。

切開後是重乳酪蛋糕6:4芋頭，入口濃濃的乳酪與芋頭香完成征服小白的味蕾，好濃好香好好吃，我跟我媽吃的不亦樂乎哈哈哈，吃的出來乳酪含量極高，滿足乳酪控與芋頭控雙倍滿足。

芒果鮮奶酪 $85

使用新鮮香甜愛文芒果、自製芒果醬、法國鮮奶油、台灣認證小農鮮奶、日本上白糖製成（完全不加任何一滴水）嚴選天然食材，光看表層給的芒果量心情就很好。

底部是ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的鮮奶酪，使用小農鮮奶、日本上白糖製成，綿密又濃郁奶香的奶酪，入口即化回味無窮，與酸甜的芒果果粒搭在一起，好吃程度不用多說了吧。

為響應環保，部分餐具若有需要都是而外加購的，小白大推推推這間台南甜點店，看似小小的店面，卻藏著大大驚喜，實力店必須支持。

伍參陸.手作甜點

地址：台南市北區文賢路1122巷31號

IG / FB 私訊

營業時間：每週四、六(下午1點～5點)

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」