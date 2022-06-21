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大飽眼福！曾文水庫觀景台下「超夢幻粉萼花海」大爆發　還能搭透明電梯賞高空美景

聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖左／IG@heapin963授權、圖／IG@beckhamhong66授權
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台南6月份最美景點讓你花海、水岸風光、親子之旅一次收！座落台南與嘉義交界處的「曾文水庫風景區」可謂好山好水代名詞，園內設有多達10處遊憩區，而近期觀景台下更開滿了獨特粉萼花花海，化作全新一處鮮艷耀眼的打卡點，超適合搭配周邊環境開車順遊，來趟大飽眼福的一日輕旅行。

圖／IG@beckhamhong66授權
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「曾文水庫風景區」坐擁湖光山色的大自然風貌，其中觀景樓絕對是水庫必訪第一名。除了能練腳力爬上階階樓梯，體驗成就感更高的美景之旅，也能選擇搭乘採光極佳的透明電梯平台直接登頂，不流汗輕鬆俯瞰碧綠湖水與遠眺山林。

圖／IG@beckhamhong66授權
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而本週往上前進之前，大家會先被迷人的粉色花海奪走目光，飽滿粉萼花花苞在綠樹及陽光襯托下更顯出色，與玻璃觀景台一併入鏡美度升級，花仙子可考慮把握花期美拍，再到觀景台餐廳用餐休憩，體驗悠閒午後。

圖／IG@heapin963授權
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曾文水庫風景區

地址：台南市楠西區密枝里70號
營業時間：08:00至17:00
門票收費：全票100元、半票50元
停車收費：大型車50元、小型車40元、機車20元

圖／IG@beckhamhong66授權
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