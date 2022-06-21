《緣圓》最吸睛！尖山埤「竹的千姿百態」展現竹編工藝之美
【旅奇傳媒/編輯部報導】南臺灣盛產竹，竹的種類及用途也十分多樣，尖山埤水庫周邊竹林茂盛，竹工藝品為早期先民們日常生活中不可缺少的元素。尖山埤江南渡假村為呈現竹的工藝之美，特別與社團法人臺南市竹會及「慕竹閣」合作舉辦「竹的千姿百態展」，自即日起至112年2月28日於江南會館大廳迴廊展出大型竹編裝置藝術及16件竹編攝影及立體作品，整體洋溢竹編藝術氛圍。
現場最吸睛的作品為以球型為主體的大型竹編裝置藝術《緣圓》，由竹藝家黃淑芬小姐運用沒有規則的竹篾編織成一個網絡，象徵人的聚合，其所搭建出來的球體就像是江南渡假村一樣，聚集來自不同地方的人、不同的緣，彼此相聚在江南渡假村「慢生活」，最後帶著輕鬆愉快的心情賦歸，為旅程劃下圓滿的句點，江南渡假村亦藉由作品表達對貴賓們「始於緣起、終於圓滿」的祝福與感謝。
本次展覽作品從南臺灣常用的竹林樣貌作為切入點，呈現竹的生長樣貌、特性及技法等，包含加工後竹篾編織的樣態及應用，帶領現場來賓欣賞從竹林裡長出來的生活藝術與先民智慧，體驗時代更迭下化身為當代藝術之「竹的千姿百態」。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言