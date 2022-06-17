拍照品茗+放空！ 台南將軍「方圓美術館」隨喜入園 慢慢欣賞中西合璧的美麗建築

話說這個方圓美術館真的很神奇！要不是孩子在地圖上指出這個地方，Vicky還差點把這個美術館給忘了。如果讀者對美術館或博物館有興趣的朋友，可以點這個連結，這裡有大多數台南博物館的介紹。而現在則要再來把方圓美術館分享給大家，或許大家對它不甚熟悉，不過希冀可以透過這篇文章對它有基本的認識。

方圓美術館：地理位置

方圓美術館位於台南將軍區，這裡是盛產牛蒡和胡蘿蔔的地方，美術館附近好停車，記得把車停好，不要影響附近的住戶。散客進入方圓美術館原則上不收費，也就是隨喜。如果是10人以上團客-團體需三天前來電預約參觀，每人則酌收50元的費用，使用者付費這蠻天經地義的。我們雖是散客，我們也會付費。這和位居於台南官田的小陽明山一樣，也是採隨喜制，Vicky是建議大家，有捐贈可以讓環境變更好，畢竟環境的清潔與維護這都需要費用方能達成。

方圓美術館：原黃清舞故居

現在就好好來說說方圓美術館的歷史，它原本是將軍鄉首任鄉長黃清舞的故居，目前台灣所設立的部分古蹟原本就有人居住這也很正常，台南好多古蹟都是這樣，後來才把它做了活化和再利用，我們也才能入內參觀。

方圓美術館：細緻建築

據說目前我們所看到的方圓美術館和它原先的佔地面積差很大，這和台南市民權路上的吳園一樣，據說富甲一方的吳氏家族，其原本宅邸是現在的好幾倍，其內有雕梁畫棟，庭園造景的細緻度也不在話下。

方圓美術館：雅致造景

方圓美術館內的庭園造景也頗為雅致，其中的小細節都蘊含了不少的巧思，值得好好的、慢慢的欣賞。

看這個區域，像是小舞台的樣子，前方還有舒服的草皮，頗具綠意。

這是洗手間旁的外牆，這洗手間也太不像洗手間了，充滿創意與美學，妮妮妹還研究了上面的字體，相當令人玩味。

方圓美術館：多元佈展

美術館內有相當多的展品，不過因涉及版權，因此Vicky只遠遠的拍了張意象圖，歡迎大家來這邊欣賞藝術品。大家看這個方圓方圓的意象，非常的有意境。

方圓美術館：中西合璧設計

在方圓博物館內，有巴洛克圓拱迴廊，拱門似方也似圓，意味著剛正不阿，處事卻也得圓融。也有中式四合院，更是有不使用釘子，精準工藝表現的日治時期檜木榫接門窗，許多古蹟修復都需要這等技術，在這邊可以欣賞到好多建築設計與中西合璧的巧思。

最喜歡的是這個中庭式的用餐區，有種天井的感覺。大家看到了一塊芝麻千層蛋糕了嗎？上方還有一層芝麻小蛋糕當裝飾哩！

不管是在這邊品茗、談天說地，或是一起玩桌遊，都非常的悠閒，這真是一個放鬆的好地方。

來這裡可以仔細的看看，博物館內的每一個角落都被善待著，灰與白主體建物在綠意滿滿的植栽妝點下生氣滿滿。

方圓美術館：愜意茶飲

這次來接近打烊時間，下次得來細細品味、慢慢品嘗、享受人生。

方圓美術館

方圓美術館官網

電話：06-794-4351

地址：台南市將軍區西甲里西華1號-將軍郵局旁

營業時間：9:00-17:00（四五六日）（週三開放預約參觀）（週一二公休）

停車：路邊停車

交通方式：

開車南下：道一號下新營交流道→往鹽水方向→接台19往學甲→學甲中山路右轉→信義路左轉接南19→經苓仔寮往漚汪方圓美術館

開車北上：

經國道一號→國道八號下西港→經佳里→往漚汪方圓美術館

經國道一號下麻豆交流道→經佳里→往漚汪方圓美術館

由台南走台17往七股→右轉南24→往漚汪方圓美術館

撘乘客運：

由台北撘統聯客運（台北佳里路線）→佳里站下車→轉搭興南客運（馬沙溝線）至漚汪站下車→走路五分鐘至方圓美術館

由台中撘統聯客運（台中佳里路線）→佳里站下車→轉搭興南客運（馬沙溝線）至漚汪站下車→走路五分鐘至方圓美術館

由台南撘興南客運（台南馬沙溝路線）→漚汪站下車→走路五分鐘至方圓美術館

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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