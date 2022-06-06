爆炸蟹膏碳烤紅蟳！台南浮誇「府城騷烤家」 還有超萌米奇豬油拌飯好療癒

台南超有話題性的浮誇燒烤攤『府城騷烤家』台南後火車站的好吃美食底加啦！可愛萌萌的米奇豬油拌飯只有這裡吃得到，還有碳烤紅蟳有著滿滿滿蟹膏蟹黃，誘人的切面太狂啦，平價又好吃的宵夜我很推這家唷。

『府城騷烤家』位於前鋒路與民族路交叉路口上（►google地圖）剛好又在台南火車站與新光三越中山店/Focus百貨公司附近，店內位置採半露天式設計，座位數不算太多，強烈建議要「提早訂位」斜對面有收費停車場(1500坪）

『府城騷烤家』賣著各式各樣的品項，不知道點什麼，看小白點的這些準沒錯啦。

米奇豬油拌飯 $35

哇哇哇！！滿滿滿的米奇豬油拌飯畫面也太可愛。

一顆生蛋黃+兩顆鵪鶉蛋的豬油拌飯，只有騷烤家吃得到，七碗豬油拌飯擺在一起，畫面好療癒，一碗簡單的豬油拌飯被老闆這樣神操作，就變成流量密碼！

蛋黃搓破後與豬油/醬汁拌在一起，超級好吃！吃三碗也不是問題啊。

炭烤紅蟳 $330/隻（限量供應）

每一隻紅蟳都是當天活體現殺，經過師傅碳烤後，誘人的切面你看看，每隻都有滿滿蟹黃與蟹膏都超肥美，還有鮮甜蟹肉，重點「一隻只要330元」每日數量有限，想吃的饕客們一定要提早預訂才吃得到喔。

還有碳烤龍蝦也太狂， 一隻均一價600元欸。

白蝦冷盤（限量）$230

新鮮的白蝦簡單清燙再冰鎮，單吃原味就很好吃，秘訣很簡單！就是新鮮！！

鮮烤生蠔 $180

小白看到這道眼睛都亮了起來！每個生蠔超肥美，還有滿滿的精華有夠鮮甜， 品質保證尚青！快帶男友老公補一下。若害怕腥味的朋友可以擠上檸檬去腥喔。

醬烤油條 $70

「全台獨家販賣」的醬烤油條，想不到油條還能這樣吃，塗上純米酒熬製的燒烤醬，除了降低油膩感還增加油條的香氣，吃起來香酥脆，顛覆以往對油條的印象，讓小白徹底著迷啊。

明太子秋刀魚 $250

燒烤必吃的秋刀魚，騷烤家直接給秋刀魚升級，裡面加入明太子，這組合也太酷哈哈，重點非常好吃，就愛這一味。

月亮蝦餅（新品）$150

酥脆的月亮蝦餅，沾上泰式醬汁，提升不少風味。

頂級松阪豬 $180

松阪豬外層烤得微微焦脆，熱熱吃很有肉汁，再擠上檸檬汁，哇嗚！更能襯托出肉的鮮甜。

炭烤味噌魚 $120

吃起來幾乎沒什麼小魚刺，越吃越香欸～～

魚卵沙拉 $220

小白從小就很愛的魚卵沙拉，好吃程度應該不用多說吧，看到菜單有一定要點上一盤啊，這一盤我可以吃光光。

酥脆肥腸 $180

酥脆外皮的肥腸，炸到金黃色色澤好誘人，沾些胡椒超級讚。

初次品嚐到騷烤家辣椒醬，辣辣的很過癮，很香欸！

騷烤家口味真的很不錯，上班壓力大可以來瓶啤酒舒壓一下 (未滿18歲請勿飲酒，喝酒勿開車)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

府城騷烤家

台南市東區前鋒路126號

電話：06-2377099 （►google地圖）

時間：18:00~02:00

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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