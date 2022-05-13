FUN鬆一夏！台南「水域遊憩體驗活動」免費挑戰
【旅奇傳媒/編輯部報導】盛夏酷暑就是玩水的季節，每年度預約報名幾近秒殺的臺南水域遊憩體驗活動，即將啟航。2022年共規劃辦理100梯次、22天的多元水域遊憩體驗活動，邀請全台民眾到臺南來遊運河、划水庫、衝海浪，活動將於5月29日起正式開跑。
台南市長黃偉哲表示，「2022臺南市水域遊憩體驗活動」自5月29日於臺南運河拉開序幕，至10月16日止每個月都有規劃不同場域的活動；觀光旅遊局盧振義主任秘書表示，「2022臺南市水域遊憩體驗活動」依據各水域特色規劃「環河挑戰」、「休閒體驗」、「風箏衝浪」、「生態探索」四大主軸活動。
一、「環河挑戰」：（共計2日） 將採取全額網路預先報名
在5月29日及10月16日於臺南運河，開放民眾自行攜帶無動力載具，自運河星鑽大涼公園下水，挑戰環臺南運河10公里。
二、「休閒體驗」：（共計14日） 將採取預先報名（70%）及現場報名（30%）併行
分別在6月3日至6月5日及6月11日至6月12日於新化區虎頭埤風景區；7月9日至7月10日及7月16至7月17日於官田區葫蘆埤自然公園；10月1日至10月2日及10月8日至10月10日於柳營區德元埤荷蘭村，提供獨木舟、立式划槳、龍舟板等載具，讓民眾徜徉在埤塘水域湖光水色之中。
另外，為鼓勵身障及弱勢朋友走出戶外，在「休閒體驗」各場次活動也保留每天第1梯次10個名額給身障及弱勢朋友優先體驗。
三、「風箏衝浪」：（共計2日） 將採取預先報名（70%）及現場報名（30%）併行
在9月17日至9月18日在黃金海岸(喜樹)近岸水域，提供民眾風箏衝浪體驗，腳下適應海浪的波動，雙手控制風的拉動，享受乘風破浪的感覺。
四、「生態探索」：（共計4日） 將採取全額網路預先報名
在8月27日至8月28日及9月3日至9月4日，利用獨木舟划行環繞四鯤鯓紅樹林水域，並結合水域生態及陸域聚落導覽，讓體驗的民眾可以更了解四鯤鯓的在地漁村文化及特色，並推動綠色觀光活動。
在每週各地區執行活動前12天中午12:00開始開放線上報名系統，於各活動前5日截止報名；相關活動訊息可至「台南旅遊網」（https://www.twtainan.net/）或活動臉書(https://goo.gl/B1Qqp4)查詢。
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