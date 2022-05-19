大啖雞肉飯、牛雜湯、白醋涼麵！ 漫遊嘉義東西區 品味日式建築、檜意森活攏底「嘉」

跟著 喜愛浮雲的人 於 2021-12-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 嘉義王媽媽牛雜湯&牛肉乾（原王家祖傳本產牛雜湯）、阿溪火雞肉飯、昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館。品嚐嘉義在地特有的美食 踩著愜意輕鬆的步調，浸沐在快活的氛圍中

嘉義王媽媽牛雜湯&牛肉乾（原王家祖傳本產牛雜湯） | 40 分鐘

嘉義早上的美食必往嘉義東市場走，此時許多在地鄉親已經排隊，為了就是這碗牛雜湯。鐵鍋中澎湃的牛雜食材熬煮蒸騰著，已經讓人心動，一碗配料有牛肝、牛腸、牛肚、牛肉等豐富的配料，鮮嫩Q彈的口感加上店內醬汁後，真的一大享受！不過都是內臟類的食材，有些人還是會怕，個人覺得腥味已濾掉很多，怕腥味的人可以嚐嚐，剩餘的湯頭偏清喝起來特別順口，尤其在冬天，配上一碗白飯來飽足一下，果然是值得早起啊。

阿溪火雞肉飯 | 30 分鐘

點一碗小碗雞肉飯跟味噌湯，一個50元銅板有找！阿溪的雞肉切的比較細碎，肉質Q鮮嫩、沒有柴度，必備的雞油跟油蔥酥一應俱全，香氣真的夠開胃，油亮亮的色澤就知道很油，不過這才是正統雞肉飯！最驚艷的是這15元的味噌湯竟然有小魚乾！聽說隱藏版是要淋上半熟蛋液，蛋竟是鴨蛋，不過我太晚來了已經沒有...

昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館 | 1 小時

在嘉義讀書還真的沒來過嘉義公園，公園裡藏著超美的日式建築，光外觀就滿滿昭和風。裡面的檜木香跟外面的庭院讓人彷彿就在日本，吃完早餐後可以來這逛逛，順道看一下公園的地標-射日塔。

黃記涼麵涼圓 | 1 小時

說到嘉義的涼麵特色就是「美乃滋+寬扁的豆菜麵」，但這美乃滋也非一般市售美乃滋。嘉義人又稱此美乃滋為「白醋」，嘉義人的白醋地位之於台中人的東泉辣椒醬，有些人說連刷牙洗臉都用白醋(真的浮誇) 黃家的白醋多加蒜泥的調配，讓這醬汁味更加凸顯，白醋滑順的口感與麵條寬扁的實度，讓人讚不絕口。涼圓也是嘉義特色小吃，外皮Q彈夠勁，肉餡不賴，加上白醋後，吃起來不像傳統油膩，夏天吃起來更加沁涼解暑。

檜意森活村 Hinoki Village | 2 小時

全國第一森林文創、有全台最大日式建築群，原為林業專用的日式宿舍，建築以阿里山檜木為主，整區檜木築起的小村園，有著「檜村」的美名，此外還有台灣小京都之稱(超富含文青、歷史感)。後來以「森林文創」為主體打造成文創園區，園內有著工藝精品、文創市集、活動展覽、餐飲美食等眾多區塊，喜愛日本風、文創小品、甜點美食的人必來，整個文創園區充盈著怡然、悠然、自然的氛圍。

嘉義市立美術館 | 1 小時

原為日治時期菸酒公賣局嘉義分局，前身為臺灣總督府專賣局嘉義支局之辦公廳舍(很冗長的名字腦中自動簡化成日治時代的建築物) 有著古典的混泥土色調卻又富含空間感，尤其是弧形的外牆轉角是一種很現代的突破，每層樓都有著方正的窗櫺，有著古典的內斂，展覽的部分較少，似乎比較沒有吸引我的主題，但外面的建築設計卻吸引眾多網美前來拍攝。

嘉義 黑人滷熟肉 | 40 分鐘

南部的香腸熟肉相當於北部的黑白切。開店前就開始在排隊，是嘉義人都知道的熟肉攤。地瓜粉做的粉腸、魚漿味十足的旗魚腸我都超愛的，食材新鮮沒話說、加上醬汁後真的美味啊！這種台版的下午茶果然是南部人才有的。

阿吉鱔魚麵 | 40 分鐘

身為台南人超愛台南的鱔魚意麵，那開胃的鍋氣、酸甜醬汁更是台南獨有味道。可是有些外地的朋友無法接受這味道。 嘉義的鱔魚麵沒有南部的甜，也無太多醬汁，台南用的麵體是「意麵」，嘉義的則是「油麵」，吃起來就像炒麵，然後鱔魚非常脆彈，口感極佳！！這家店甚至用炭火去炒，每口的鱔魚中藏著炭香味，來到嘉義怎麼能錯過這樣的開胃美食呢！

阿岸米糕 | 30 分鐘

台南的米糕是魚鬆加上肉燥，肉燥還是要肥肉喔！糯米用的也比較濕軟，混著魚鬆跟肥肉超美味。 嘉義這間米糕的糯米較乾卻十足有香氣跟嚼勁，肉燥用的多是細碎的瘦肉，配上辣醬真的一絕，這樣的做法造福了這些不愛吃軟飯跟肥肉的客倌，綜合湯的湯底有柴魚味適合來解膩一下。

阿樓師火雞肉飯 | 40 分鐘

這家沒有油蔥酥，所以味道完全靠雞油香氣再撐，點雞片果然就是比較大塊，咬下去滿滿的油香味，完全說明為什麼只用單純的雞肉跟雞油調理就夠。小菜其實都很不錯，種類也很多，不過有點撐，建議開店就來了，因為人潮真的大爆滿！

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