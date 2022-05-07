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母親節喜遊虎頭埤　媽媽入園半票、踩船6折優待

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
虎頭埤風景區吊橋美景。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供
虎頭埤風景區吊橋美景。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的母親節將至，虎頭埤風景區感念母親的辛勞，推出母親節優惠，於5月8日母親節當日，媽媽本人享入園半票40元優待，踩腳踏船另享6折優惠（團體不適用）。

▲與媽媽一起踩船。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供
▲與媽媽一起踩船。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供

臺南市長黃偉哲表示，簡單的陪伴母親勝過貴重禮品，趁著母親節帶媽媽到戶外走走，以此表達內心的感激，並且陪伴母親留下美好的回憶，在此提前祝福全天下媽媽們母親節快樂。

▲闔家同遊共度母親節。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供
▲闔家同遊共度母親節。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供

觀光旅遊局郭貞慧局長也表示，歡迎大家帶著媽媽到虎頭埤走走，不僅可以犒勞辛苦的媽媽，也可與媽媽一同踩腳踏船感受湖面風光，一覽臺灣第一水庫美景

虎頭埤風景區目前阿勃勒花含苞待放，即將為阿勃勒花季揭開序幕，湖畔健行沿途美景相伴，園區可開車入園遊覽，身心不便長輩也能一覽自然的美，園區可烤肉、野餐，歡迎與媽媽一起來度過美好的母親節假期，母親節當天上下午於吊橋咖啡屋旁，各有一場街頭藝人薩克斯風演奏，歡迎漫步湖畔聆聽音樂之美。

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母親節 美景 吊橋

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