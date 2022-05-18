藏隱山腰小徑中！ 台南超秘境下午茶景點「老鄉長景觀餐廳」 遠眺整片嘉南平原美景

來台南旅遊就是想要給自己一個緩慢的輕旅行，好好走訪台南古都的歷史，但台南除了古蹟以外，還有許多隱身山林的咖啡廳與餐廳值得我們前往放鬆，位於台南玉井的『老鄉長景觀餐廳』是一間非常隱密的台南下午茶餐廳，沒有過多的裝潢擺設，只有怡人的自然景色，假日不想再去人擠人的景點，那就來這間『老鄉長景觀餐廳』遠眺嘉南平原吧！

老鄉長觀景餐廳

地址：台南市玉井區沙田里25-25號

電話：06 574 7579

老鄉長景觀餐廳 可以用比秘境還秘境來形容，佇立在台南玉井的虎頭山上，如果要前往的話，還需要再繞進一個很窄的小徑中，車子需要先停在半山腰，然後再步行往上走約五分鐘才會到達，但也因為這樣難找，所以這也是吸引人前往的主因，到了現場後，才會更為眼前的景觀所震撼。

如果是一個抱著想要來拍一系列的網美照的旅人，那『老鄉長景觀餐廳』可能就不適合，但如果是真的想要來放鬆心情，那這裡真的會有讓人心曠神怡的魔力。

這裡不僅可以享用下午茶，最棒就是鄉長老婆的好手藝，也可以來這邊享受餐點，門口地上都有擺放著有機的蔬菜，如果有興趣都可以購買，而且價格還市場的還便宜。

『老鄉長景觀餐廳』的座位數很多，每一個座位區都可以清楚地看到令人陶醉的景觀視野，但唯一可惜的就是沒有設置室內座位區，因為這邊沒有遮蔽物，秋冬時節其實風都會蠻大的。

坐在位子上印入眼簾的是整片的嘉南平原，因為知道這裡的遊客真的不多，明明是假日，但我們來的時候只有一組客人而已，所以安靜到可以清晰地聽見鳥語與風聲，聽說冬天的時候，如果幸運的話還可以看到雲海。

因為要來『老鄉長景觀餐廳』前我們已經先去吃在地必吃的檸檬烤雞了，不然的話真的很想要品嚐老闆娘的廚藝，在網路上看到照片感覺都很用心跟精緻，而且最貼心的就是，這裡沒有低消，目的就是想要跟前往的旅人結個緣。

雖然沒有低消，但還是建議有來這邊的話，每個人還是點一杯飲料會比較好，畢竟這樣的美景，配上這麼平實價格的飲品真的很佛心。

這一間店由鄉長夫婦所建，在這裡已經有15年的時間了，因為沒有過多的網路資訊，加上地理位置真的太隱密了，所以至今都只有在地人的口耳相傳還有山友經過順路來喝杯咖啡，這裡的環境還有這樣的高CP餐點真的還值得讓大家知道的，一直以來我都喜歡找尋這樣隱密的地方，也許就如鄉長所說的，找到了，也許就是緣分，而我也把這段緣份連結給看這篇文章的各位，如果有來台南，真心建議可以繞來這邊欣賞這讓人放鬆心靈的『老鄉長景觀餐廳』

老鄉長觀景餐廳

地址：台南市玉井區沙田里25-25號

電話：06 574 7579

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

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