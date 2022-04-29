是誰打翻了調色盤！？台南出現夢幻「粉紅湖」隱藏網美秘境
金門的粉紅湖一直都是當地的知名景點，現在不用跑離島，台南七股就有超夢幻的粉紅湖啦！近期有位攝影師發現一處台南私人魚塭的私房秘境，一池的湖水變成繽紛夢幻的粉紅色，在豔陽高照的天氣下隨便一拍都是超美網美照，吸引了大批遊客爭相前往朝聖，從空拍機的俯視角度更能襯托出猶如摩西分海般的絕美景色，就像上帝打翻了調色盤一樣，讓人為之著迷。
為什麼會變成粉紅色呢？這樣的情況並不是水質被汙染，經魚塭主人透漏，這是因為再池裡加了有助於文蛤生長環境的光合菌及有機物質，經由發酵後大量繁衍後優氧化的結果，是不是真的非常夢幻呢！？欲前往的民眾有一點需要特別注意，由於這裡屬於私人土地，想要進去拍照前還是需要經過魚塭主人同意再進去唷！
金門的粉紅湖形成原因跟台南的也是屬於光合菌優養化的現象，只不過金門的是養蝦，台南的是養文蛤，金門是在每年的春、夏季才能看到粉紅色湖水，而且時間大多是10-14點之間，如果有去金門的民眾，想看粉紅湖可是要先筆記起來！
==========撰 文｜Steven 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203261
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