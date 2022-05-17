精選10家超人氣「台南早午餐」！森林系、網美系、文青風，日式美式通通有

休假期間總是想和好朋友們一起在有氣氛的餐廳用餐，此時，用餐環境好重要，當然，美味營養的餐點也不容忽視，接下來就來分享台南各區美味早午餐餐廳。此篇文章會收錄11點前就開始營業的餐點，不然11點才開始營業，應該就算是吃午餐了吧。

台南早午餐：中西區-艾柏達咖啡餐酒館

推薦原因：如果喜歡拍照，如果喜歡森林，相信妳會喜歡這裡。舒服的用餐空間，精緻的料理，比較可惜的是，用餐時間上有兩個小時的限制，想繼續話家常得轉移陣地。

我們的餐點：和風薑燒豬肉、泰北香料松阪豬、爐烤白酒紙包海鮮、可可摩卡和紅茶歐蕾，沒有雷，都好吃。

電話：06-299-8050

地址：台南市中西區府前路二段283號

營業時間：9:00-15:00

台南早午餐：中西區-Sunshine some shine 好曬餐飲部

推薦原因：在美術館對街用餐，感覺自己都優雅起來了，餐廳用料實在又美味，大推。

Sunshine some shine 好曬餐飲部 ｜ 臉書

電話：06-221-0129

地址：台南市中西區友愛街54號

營業時間：10:00-20:00

台南早午餐：中西區-Double 9

推薦原因：老屋內的餐廳，坐在窗邊欣賞街景還不錯。

份量算是很可以的中西式早午餐，Vicky點得泰式打拋豬稍微有點辣度，配飯不錯吃。

早午餐一份285元，附水果沙拉、濃湯和飲品，應該會挺有飽足感的。朋友點得分別是起司咖哩辣豬肉，還有義式嫩煎雞腿，這兩道比起來起司咖哩辣豬肉略勝一籌。

Double 9

電話：06-223-9550

地址：台南市中西區府前路一段160號

營業時間：10:00-14:30（一-五），09:30–14:30（六日）

台南早午餐：中西區-都在貓咪旅館

推薦原因：有貓咪陪著吃飯還不尖叫！

都在貓咪旅館

電話：0908-393-057

地址：台南市中西區民族路三段218號3樓

營業時間：10:00-20:00

台南早午餐：中西區-IAM 澳洲小時光

推薦原因：分量足夠，食物也美味。

小巧的IAM 澳洲小時光有一群死忠粉絲，大家都愛他們的餐點，即便是非假日前往，也是一位難求。

喜歡他們家的餐點是因為有肉有菜很豐富，加上他們家所使用的食材一點也不馬虎，吃起來更為放心。

不論是漢堡或是套餐都有滿滿的蔬菜，這樣才能均衡呀！當然我們也點了幾杯飲品，不過由於氛圍太放鬆，竟然忘了拍照，早午餐不就都這樣，舒服啊！

IAM 澳洲小時光

電話：0905-252-011

地址：台南市中西區忠義路二段169號

營業時間：7:00-15:00

台南早午餐：北區-日初午訪

推薦原因：清新舒服的用餐空間，再搭配上清爽用新的餐點，可謂享受。

日初午訪 ｜ 臉書

電話：0905-420-903

地址：台南市北區文成一路67號

營業時間：9:00-14:00，目前只有五六日營業

台南早午餐：東區-小花花咖啡

推薦原因：菜色多樣化，這樣搭配那樣搭配，隨心所欲。

目前有推出外帶餐點喔！

電話：06-2081696

地址：台南市東區前鋒路89號

營業時間：7:00-16:00

台南早午餐：仁德區-康晨手作廚房

推薦原因：超適合拍美照的餐廳，食物份量也很足夠喔！

位於仁德美食一級戰地的康晨手作廚房顯得格外的耀眼，因為此區似乎沒有可以與之相匹敵的早午餐餐點，白色與祖母綠的搭配很高雅。

室內不僅好拍，光線也相當足夠，喜歡拍照的朋友應該會喜歡。當然，也很適合喜歡吃美食的朋友。這天我們一行三人各點了一份套餐，不僅分量足夠，餐點也都好好吃。

厚實的香煎檸檬鮭魚撒上黑胡椒鹽調味，就是一道很美味的餐點，佐上加了蛋液的法式吐司就是美味，一旁還有每天都不可或缺的營養蛋，以及好吃的橄欖油炒菇。就說了，不僅飽足且營養。

康晨手作廚房

電話：06-279-4318

地址：台南市仁德區仁義一街143號

營業時間：10:30-15:00，17:00-20:30，周一公休

台南早午餐：仁德-微笑虎山

推薦原因：城市裡的桃花源，輕易擁有一大片草地

仁德-微笑虎山

電話：06-266-4743

地址：臺南市虎山一街50號

營業時間：平日09:00-17:00 （供餐至16:00），假日09:00-16:00 （供餐至15:00）

台南早午餐：歸仁區-Ark Cafe

推薦原因：位於長榮大學內的餐廳，所使用的食材都來自優選小農，品嘗起來更為安心，調理方式也得宜，能夠在學校裡吃到這樣的餐點真的很幸福。

Ark Cafe ｜ 臉書

電話：06-278-5668

地址：台南市歸仁區長榮大學

營業時間：9:00-17:00（六日不營業）

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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