精選10家超人氣「台南早午餐」！森林系、網美系、文青風，日式美式通通有
udn走跳美食／Vicky
休假期間總是想和好朋友們一起在有氣氛的餐廳用餐，此時，用餐環境好重要，當然，美味營養的餐點也不容忽視，接下來就來分享台南各區美味早午餐餐廳。此篇文章會收錄11點前就開始營業的餐點，不然11點才開始營業，應該就算是吃午餐了吧。
台南早午餐：中西區-艾柏達咖啡餐酒館
推薦原因：如果喜歡拍照，如果喜歡森林，相信妳會喜歡這裡。舒服的用餐空間，精緻的料理，比較可惜的是，用餐時間上有兩個小時的限制，想繼續話家常得轉移陣地。
我們的餐點：和風薑燒豬肉、泰北香料松阪豬、爐烤白酒紙包海鮮、可可摩卡和紅茶歐蕾，沒有雷，都好吃。
艾柏達咖啡餐酒館｜臉書
電話：06-299-8050
地址：台南市中西區府前路二段283號
營業時間：9:00-15:00
台南早午餐：中西區-Sunshine some shine 好曬餐飲部
推薦原因：在美術館對街用餐，感覺自己都優雅起來了，餐廳用料實在又美味，大推。
Sunshine some shine 好曬餐飲部 ｜ 臉書
電話：06-221-0129
地址：台南市中西區友愛街54號
營業時間：10:00-20:00
台南早午餐：中西區-Double 9
推薦原因：老屋內的餐廳，坐在窗邊欣賞街景還不錯。
份量算是很可以的中西式早午餐，Vicky點得泰式打拋豬稍微有點辣度，配飯不錯吃。
早午餐一份285元，附水果沙拉、濃湯和飲品，應該會挺有飽足感的。朋友點得分別是起司咖哩辣豬肉，還有義式嫩煎雞腿，這兩道比起來起司咖哩辣豬肉略勝一籌。
Double 9
電話：06-223-9550
地址：台南市中西區府前路一段160號
營業時間：10:00-14:30（一-五），09:30–14:30（六日）
台南早午餐：中西區-都在貓咪旅館
推薦原因：有貓咪陪著吃飯還不尖叫！
都在貓咪旅館
電話：0908-393-057
地址：台南市中西區民族路三段218號3樓
營業時間：10:00-20:00
台南早午餐：中西區-IAM 澳洲小時光
推薦原因：分量足夠，食物也美味。
小巧的IAM 澳洲小時光有一群死忠粉絲，大家都愛他們的餐點，即便是非假日前往，也是一位難求。
喜歡他們家的餐點是因為有肉有菜很豐富，加上他們家所使用的食材一點也不馬虎，吃起來更為放心。
不論是漢堡或是套餐都有滿滿的蔬菜，這樣才能均衡呀！當然我們也點了幾杯飲品，不過由於氛圍太放鬆，竟然忘了拍照，早午餐不就都這樣，舒服啊！
IAM 澳洲小時光
電話：0905-252-011
地址：台南市中西區忠義路二段169號
營業時間：7:00-15:00
台南早午餐：北區-日初午訪
推薦原因：清新舒服的用餐空間，再搭配上清爽用新的餐點，可謂享受。
日初午訪 ｜ 臉書
電話：0905-420-903
地址：台南市北區文成一路67號
營業時間：9:00-14:00，目前只有五六日營業
台南早午餐：東區-小花花咖啡
推薦原因：菜色多樣化，這樣搭配那樣搭配，隨心所欲。
目前有推出外帶餐點喔！
小花花咖啡｜臉書
電話：06-2081696
地址：台南市東區前鋒路89號
營業時間：7:00-16:00
台南早午餐：仁德區-康晨手作廚房
推薦原因：超適合拍美照的餐廳，食物份量也很足夠喔！
位於仁德美食一級戰地的康晨手作廚房顯得格外的耀眼，因為此區似乎沒有可以與之相匹敵的早午餐餐點，白色與祖母綠的搭配很高雅。
室內不僅好拍，光線也相當足夠，喜歡拍照的朋友應該會喜歡。當然，也很適合喜歡吃美食的朋友。這天我們一行三人各點了一份套餐，不僅分量足夠，餐點也都好好吃。
厚實的香煎檸檬鮭魚撒上黑胡椒鹽調味，就是一道很美味的餐點，佐上加了蛋液的法式吐司就是美味，一旁還有每天都不可或缺的營養蛋，以及好吃的橄欖油炒菇。就說了，不僅飽足且營養。
康晨手作廚房
電話：06-279-4318
地址：台南市仁德區仁義一街143號
營業時間：10:30-15:00，17:00-20:30，周一公休
台南早午餐：仁德-微笑虎山
推薦原因：城市裡的桃花源，輕易擁有一大片草地
仁德-微笑虎山
電話：06-266-4743
地址：臺南市虎山一街50號
營業時間：平日09:00-17:00 （供餐至16:00），假日09:00-16:00 （供餐至15:00）
台南早午餐：歸仁區-Ark Cafe
推薦原因：位於長榮大學內的餐廳，所使用的食材都來自優選小農，品嘗起來更為安心，調理方式也得宜，能夠在學校裡吃到這樣的餐點真的很幸福。
Ark Cafe ｜ 臉書
電話：06-278-5668
地址：台南市歸仁區長榮大學
營業時間：9:00-17:00（六日不營業）
文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園
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