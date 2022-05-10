恐龍、火箭還有魔法工廠！台南8大親子景點合輯　美食之都也超好玩

台南不只是美食之都，景點更是多到玩不完～除了歷史古蹟，也有許多好玩又特別的園區、農場，超適合全家一起來旅遊放鬆！今天小編就要來推薦八個台南親子景點，放假日時就可以帶著小孩到處玩啦～

四草綠色隧道

四草綠色隧道。 圖／IG, double.leo.tw

有著「台版亞馬遜河」之稱的四草綠色隧道，是全台唯一的水上綠色河道，由兩旁的紅樹林向中央生長齊聚，交織成半圓形的綠頂，層層交疊，形成有如仙境的隧道～搭著竹筏暢遊在河道上，一邊欣賞絕美的景色，沿路還有水筆仔、彈塗魚、招潮蟹等豐富的動植物生態，非常適合帶小孩子來認識、親近大自然！

售票資訊：全票200元、兒童票7~12歲100元

地址：台南市安南區大眾路360號

營業時間：8:00~16:00

樹谷園區

樹谷園區。 圖／IG, dou_mei0908

樹谷園區是全國第一座生產液晶電視專區，也是南科區域的熱門旅遊景點，園區包含樹谷生活科學館、樹谷農場、 冒險體驗場、樹谷懷舊餐廳等等，樹谷生活科學館以生物、考古和科學為主軸展示，裡面有小朋友最愛的恐龍、長毛象等豐富多樣的古生物化石和考古文物，並運用科技互動的展示手法，讓遊客從探索中學習生物與科學知識，非常適合帶小朋友前來～冒險體驗場則是擁有美國ACCT認證的繩索場，有高空繩索、雲端歷險和攀岩的體驗活動，膽子大、愛冒險的小朋友千萬不要錯過啦！樹谷農場則有梅花鹿、鴕鳥、羊、兔子等許多可愛的小動物可以餵食互動，肚子餓了還可以到樹谷懷舊餐廳享用獨特的傳統刈稻飯口味吃到飽，來到樹谷園區絕對能玩上一整天～

售票資訊：

＊冒險體驗場詳細報名資訊請參考官網

地址：臺南市新市區中心路8號

營業時間：

樹谷生活科學館 9:00~17:00（週一公休）

樹谷農場 週五10:00~16:00 週六、日10:00~17:00（週二～週四採團體預約制）

台南左鎮化石園區

台南左鎮化石園區。 圖／IG, bj5940_777

台南左鎮化石園區是全台唯一的化石主題博物館，分為自然史教育館、故事館、生命演化館、化石館、探索館和雨豆樹廣場，一張門票就能玩遍整個園區，超級值得！一進到入口大廳就能看到壯觀的空中梅花鹿群，是不少人拍照打卡的熱門地標，全館有四千多件古生物化石展示，恐龍、長毛象、鯨魚、鯊魚在這裡都能看到～還可以從故事館、生命演化館了解園區和地球生命的發展、演化史，生動逼真的展示彷彿身歷其境，帶小朋友來不只能玩得開心也非常有教育意義！

售票資訊：

售票時間：週三～週一08:50~16:00

地址：台南市左鎮區61-23號

營業時間：9:00~17:00（週二休息）

南瀛天文館

南瀛天文館。 圖／IG, mimiwang14

南瀛天文館以守護星空、永續傳承、友善環境為主軸，是全台第一個以天文為主題的環境教育場所！南瀛天文館順應其丘陵地形設計，設置3個主題館，包含天文觀測館、天文展示館及星象館，星象館有國內首創數位球幕3D的星象劇場，球幕式的劇院讓你有身歷其境的感覺～天文觀測館則有全台最大的天文臺圓頂，並陳設著全台第二大望遠鏡，週六夜間還有提供星空導覽服務，民眾可以透過望遠鏡觀測夜空，搭配專業的導覽解說，從玩樂中學習，觀賞美麗的星空和浩瀚宇宙～

售票資訊：

＊戶外、天文觀測館免費參觀

＊星際漫遊位於天文展示館3F，須一併購買天文展示館票，不得單獨購買。

＊詳細資訊請參考官網

地址：台南市大內區34-2號

營業時間：9:00~17:00（週一休息）

十鼓仁糖文創園區

十鼓仁糖文創園區。 圖／kkday

十鼓仁糖文創園區將有近百年歷史的仁德車路墘糖廠重新改造，融入十鼓獨創的台灣特色鼓樂，結合人文歷史、音樂、藝術、休閒和生態教育，打造出亞洲第一座鼓樂主題的國際藝術村，園區內有煙囪滑梯、糖晶落體、天堂上的鞦韆、飛天宅急便、天空步道和自由落體等多達20種以上的遊樂設施與體驗，一張票就能暢遊整個園區～其中近年新開幕的「魔法工廠」，設有上帝的畫作、飛天魔法書、魔法陣和手工製作魔法書牆等空間，如此夢幻特別的場景，吸引許多魔法迷前來拍照打卡，來到這裡，彷彿置身在哈利波特里的霍格華茲學院呢！

售票資訊：

地址：台南市仁德區文華路二段326號

營業時間：

平日10:00~20:20

假日9:30~20:20

河樂廣場

河樂廣場。 圖／IG, debbyli_1126

河樂廣場是南台灣最大的市中心親水廣場，以城市潟湖為設計概念，規劃出凹式的露天水景廣場，並結合生態景觀和3道過濾水循環系統，天然又乾淨的水質，非常適合帶著小孩一同前來玩水、放鬆～河樂廣場分為兩個戲水區域，全長約300公尺，水深僅有30～50公分，小朋友也能安心下水遊玩！廣場3樓還設有景觀平台，在平台上除了能一覽整個廣場外，黃昏時還能欣賞到絕美夕陽，超級浪漫～

售票資訊：免門票

地址：台南市中西區中正路343-20號

營業時間：9:00~22:00（週二休息）

大坑休閒農場

大坑休閒農場。 圖／IG, yi_qin_

大坑休閒農場是由傳統農畜場轉變而成的休閒農場，要進到農場前會先經過一條超夢幻的紫藤花造景隧道（是假花唷XD），不少民眾會停留在這裡拍照打卡～農場內有一隻孔雀，看到遊客來訪就會展開美麗的羽毛，另外還有小豬、天竺鼠、兔子等動物，可以到服務台購買飼料餵食唷～大坑休閒農場的設施也非常豐富，體能訓練場有雲霄飛車、高空滑車、繩索吊橋等設施，觀景樓則能360度環繞風景，將日出、雲海、夕陽和星星通通收進眼底～放假日帶小孩來親近大自然，晚上還能到檜木餐廳享用農場獨創的鄉村特色菜，食材都是自家生產，享受美食的同時也能感受到當地特色！

售票資訊：

全票200元/人

半票150元/人

（門票可抵園內消費使用）

地址：台南市新化區82號

營業時間：9:00~20:00

台南貨櫃公園

台南貨櫃公園。 圖／kkday

台南貨櫃公園為台南永康區的私營親子公園，以40個色彩繽紛的貨櫃打造而成，園區內多處皆有可愛的彩繪，非常適合打卡拍照！台南貨櫃公園的遊樂設施眾多，有室外刺激的斜坡滑草、兩層樓高的旋轉溜滑梯沙池、攀岩牆、卡丁車、魔法樹屋等等，另外還有適合親子互動、體驗的樂高區、創藝坊、親子康樂館等室內設施，絕對能讓小朋友把電力放完XD入園門票還能到園區餐廳折抵餐飲消費，小孩玩得開心，父母也能好好放鬆～

售票資訊：

【假日】

【平日】

＊詳細活動資訊請參考官方粉專

地址：台南市永康區大同街705號

營業時間：

週五 10:00~17:30

週六、日 10:00~18:00

週一、二公休（週三、週四採預約制）

以上介紹了八個各具特色的台南親子景點，好玩又好拍～也有許多具有教育意義的景點、活動，親子旅遊不只能讓小朋友玩得盡興，透過親子互動和體驗也能增進與孩子之間的感情唷，爸媽們！趕快收藏起來，放假日就可以帶著小寶貝們出去玩啦～

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime四月活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」