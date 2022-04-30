全手工製作！彰化員林「杏甜豆腐」滿滿配料＋豆腐酪只要銅板價 沁涼爽口又綿密
【杏甜豆腐冰】就開設在彰化地方法院的後方，距離員林車站騎單車只要6分鐘。店家有三大類產品，豆腐冰、幸福圓、甜飲系列，皆為全手工製造，就要客人吃完甜品後，回憶起有著手作溫度的美好滋味。
【杏甜豆腐冰】不僅各項甜品都非常好吃，店面外觀還給人一種清新的文青感，近看櫃台面的藍色印花磁磚，以及復古的白色鐵花窗，相當適合吃冰的同時，順便來拍張網美照。
室內擺放四人座以及吧檯區可供使用，每個座位區之間還預留了充足的空間，坐起來寬敞舒適，且店家並不限時用餐時間，與朋友用餐時，免受店員緊迫盯人的感覺。室外亦有擺放三人座位，若是喜愛坐在外頭顧客的需求，亦可在此獲得滿足。
【豆腐冰】因形狀神似豆腐而得名，合計有五種口味(杏仁/抹茶/鮮奶/芋香/鴛鴦)豆腐酪可作選擇，配料方面有薏仁、綠豆、紅豆，都是成本較高昂的豪華食材呈現給顧客，與碗裡的刨冰一塊去吃下肚，沁涼中同時有豆腐酪的爽口綿密以及配料的豆類味道，絕佳的口感大大提升了到店滿意度！
【幸福圓】含有芋圓、地瓜圓、珍珠、大甲芋頭，口感Q彈不黏牙，並可與紅豆、綠豆、薏仁去做組合，每種料的份量都放了許多，跟碗裡的刨冰一塊食用，吃下去很有飽足感，且店家的糖分加得不多，對身體不會造成負擔。
【豆腐酪禮盒】內有十盒豆腐酪，鮮黃色的禮盒外觀中，五種口味皆各為兩種，讓不方便到店裡的饕客們，也能夠吃到鮮甜的豆腐酪，而店家還有甜飲可以喝喝看哦！
杏甜豆腐冰
店家地址：彰化縣員林市育英路576號
營業時間：11:00～21:00/ 冬天(11月到4月)：12:00～21:00
訂購電話：048331883
延伸閱讀>>員林學區裡的點心王！綜合口味的蝴蝶酥越吃越上癮！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言