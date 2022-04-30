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全手工製作！彰化員林「杏甜豆腐」滿滿配料＋豆腐酪只要銅板價　沁涼爽口又綿密

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

【杏甜豆腐冰】就開設在彰化地方法院的後方，距離員林車站騎單車只要6分鐘。店家有三大類產品，豆腐冰、幸福圓、甜飲系列，皆為全手工製造，就要客人吃完甜品後，回憶起有著手作溫度的美好滋味。

銅板價即可輕鬆享有店家的各項產品。
銅板價即可輕鬆享有店家的各項產品。

【杏甜豆腐冰】不僅各項甜品都非常好吃，店面外觀還給人一種清新的文青感，近看櫃台面的藍色印花磁磚，以及復古的白色鐵花窗，相當適合吃冰的同時，順便來拍張網美照。

圖片來源：杏甜豆腐冰
圖片來源：杏甜豆腐冰

室內擺放四人座以及吧檯區可供使用，每個座位區之間還預留了充足的空間，坐起來寬敞舒適，且店家並不限時用餐時間，與朋友用餐時，免受店員緊迫盯人的感覺。室外亦有擺放三人座位，若是喜愛坐在外頭顧客的需求，亦可在此獲得滿足。

【豆腐冰】因形狀神似豆腐而得名，合計有五種口味(杏仁/抹茶/鮮奶/芋香/鴛鴦)豆腐酪可作選擇，配料方面有薏仁、綠豆、紅豆，都是成本較高昂的豪華食材呈現給顧客，與碗裡的刨冰一塊去吃下肚，沁涼中同時有豆腐酪的爽口綿密以及配料的豆類味道，絕佳的口感大大提升了到店滿意度！

【幸福圓】含有芋圓、地瓜圓、珍珠、大甲芋頭，口感Q彈不黏牙，並可與紅豆、綠豆、薏仁去做組合，每種料的份量都放了許多，跟碗裡的刨冰一塊食用，吃下去很有飽足感，且店家的糖分加得不多，對身體不會造成負擔。

【豆腐酪禮盒】內有十盒豆腐酪，鮮黃色的禮盒外觀中，五種口味皆各為兩種，讓不方便到店裡的饕客們，也能夠吃到鮮甜的豆腐酪，而店家還有甜飲可以喝喝看哦！


杏甜豆腐冰

店家地址：彰化縣員林市育英路576號

營業時間：11:00～21:00/ 冬天(11月到4月)：12:00～21:00

訂購電話：048331883

粉絲專頁：http://bit.ly/3oK1Gju


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