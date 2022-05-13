快訊

內政部審查小組建議不予同意升格 彰化轉直轄市恐夢碎

竹科社區空橋變「斷橋」 林智堅突改成地下道居民氣炸

獨／最新清冠一號治療指引出爐 一療程10天縮短為5天

「甜粽挫冰」全台只有雲林北港吃得到　60年老店銅板古早味一碗超飽足

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

這一家懷舊古早味的粳粽冰真的其他地方吃不到，只有這裡有！在地60年的古早味，甜粽也可以搭配挫冰吃，還可以任選兩種料只要45元，冰涼爽口還很有飽足感，來北港必吃

粳粽林

地址：雲林縣北港鎮中正路83號（地圖

電話：0935-760618

時間：11:00–18:00｜下雨天不營業

除了粳粽冰以外，還有芋圓蕃薯冰、鳳梨冰、挫冰、蜂蜜煉乳冰等等⋯

配料也都很古早味。

粳粽真的是小時候的回憶，長大後，很少機會吃到，是讓人懷念的甜粽滋味。每次吃到粳粽都會想到我阿嬤，以前只有她會做給我們吃。

芋圓蕃薯冰＆粳粽冰

芋圓蕃薯冰也好威猛，料有夠多。粳粽冰的料都埋在挫冰下面，其實料很多。

芋圓蕃薯冰｜NT$.50元

滿滿的料真的好浮誇喔～芋圓蕃薯很Q又很真材實料，老闆超大器給超多。

除了芋圓蕃薯以外還有紅豆、綠豆、珍珠、鳳梨等等…，滿滿的料，只能說這一碗50元真的太划算了，根本飽到可以當正餐吃了。

粳粽冰（二種料）｜NT$.45元

每一碗都有一顆粳粽還可以任選兩種配料最後加上挫冰這樣。

就是回憶裡的粳粽滋味，以前都淋果糖或沾砂糖直接吃，第一次搭配挫冰吃，真的好夏天。

冰涼爽口的粳粽更好吃。

後來又回訪幾次，每次點的配料都不太一樣，這一家真的是我每次去北港一定會吃的店，既特別又好吃。

在地人都直接外帶，外帶的部分，老闆會把冰跟粳粽分開包，以免太快融化。

這種全台只有這裡吃得到的懷舊古早味，且吃且珍惜啊。

粳粽林

地址：雲林縣北港鎮中正路83號（地圖

電話：0935-760618

時間：11:00–18:00｜下雨天不營業

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

古早味 懷舊 必吃 雲林美食 粽子 甜點 冰品

相關新聞

從雲林玩到嘉義縣！「北港老街」一日遊9個景點大放送，超大山林迷宮免門票

udn走跳旅遊／YUKI 雲林北港老街附近景點還不少，逛完北港老街有哪裡可以玩呢？其實北港老街週邊不只有雲林景點，離幾個嘉義景點不遠，這篇幫大家整理一下，希望對大家的親子一日遊或是情侶約會行程有

「甜粽挫冰」全台只有雲林北港吃得到　60年老店銅板古早味一碗超飽足

udn走跳美食／Mika 這一家懷舊古早味的粳粽冰真的其他地方吃不到，只有這裡有！在地60年的古早味，甜粽也可以搭配挫冰吃，還可以任選兩種料只要45元，冰涼爽口還很有飽足感，來北港必吃。

恐龍、火箭還有魔法工廠！台南8大親子景點合輯　美食之都也超好玩

台南不只是美食之都，景點更是多到玩不完～除了歷史古蹟，也有許多好玩又特別的園區、農場，超適合全家一起來旅遊放鬆！今天小編就要來推薦八個台南親子景點，放假日時就可以帶著小孩到處玩啦～

史上最佛心！台南「泰式椒麻雞飯」65元鋪滿雞排還附蛋　小資便當防疫省錢救星

小資族們的荷包在偷笑！作為美食之都的台南坐擁數不盡的平價美味，尤其許多便當或小吃只要銅板價，就吃得到霸氣的份量，成為省錢福音也吸引網友朝聖。今天要跟大家分享的就是位於南區的一家超佛心店家，每份正餐35

懂吃！跟著台南在地人熟門熟路找好料　歸仁庶民日常隱藏美食一次公開

台南美食享譽全台，很多人到台南旅遊，第一件事就是找吃！但吃來吃去總是那些吃到膩、吃到厭的老店或名店，想嚐鮮又怕踩到地雷，若是有一位懂吃的在地人指點迷津就好了。這次由對吃相當專精的台南美食部落客愛吃輝帶路，鎖定歸仁區圓環附近美味道地、價格親民的小食，跟著愛吃輝大飽口福吧！

全台首創「冰淇淋烤魚鍋」不預訂絕對吃不到！超道地江湖烤魚每日限量 5種風味任選

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間台南烤魚應該是台南相當經典的一間。這間台南烤魚經過一次的搬家之後現在變得更漂亮了，也是赤崁樓附近美食相當經典的一間台南烤魚。這間也是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。