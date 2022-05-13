「甜粽挫冰」全台只有雲林北港吃得到 60年老店銅板古早味一碗超飽足
udn走跳美食／Mika
這一家懷舊古早味的粳粽冰真的其他地方吃不到，只有這裡有！在地60年的古早味，甜粽也可以搭配挫冰吃，還可以任選兩種料只要45元，冰涼爽口還很有飽足感，來北港必吃。
粳粽林
地址：雲林縣北港鎮中正路83號（地圖）
電話：0935-760618
時間：11:00–18:00｜下雨天不營業
除了粳粽冰以外，還有芋圓蕃薯冰、鳳梨冰、挫冰、蜂蜜煉乳冰等等⋯
配料也都很古早味。
粳粽真的是小時候的回憶，長大後，很少機會吃到，是讓人懷念的甜粽滋味。每次吃到粳粽都會想到我阿嬤，以前只有她會做給我們吃。
芋圓蕃薯冰＆粳粽冰
芋圓蕃薯冰也好威猛，料有夠多。粳粽冰的料都埋在挫冰下面，其實料很多。
芋圓蕃薯冰｜NT$.50元
滿滿的料真的好浮誇喔～芋圓蕃薯很Q又很真材實料，老闆超大器給超多。
除了芋圓蕃薯以外還有紅豆、綠豆、珍珠、鳳梨等等…，滿滿的料，只能說這一碗50元真的太划算了，根本飽到可以當正餐吃了。
粳粽冰（二種料）｜NT$.45元
每一碗都有一顆粳粽還可以任選兩種配料最後加上挫冰這樣。
就是回憶裡的粳粽滋味，以前都淋果糖或沾砂糖直接吃，第一次搭配挫冰吃，真的好夏天。
冰涼爽口的粳粽更好吃。
後來又回訪幾次，每次點的配料都不太一樣，這一家真的是我每次去北港一定會吃的店，既特別又好吃。
在地人都直接外帶，外帶的部分，老闆會把冰跟粳粽分開包，以免太快融化。
這種全台只有這裡吃得到的懷舊古早味，且吃且珍惜啊。
粳粽林
地址：雲林縣北港鎮中正路83號（地圖）
電話：0935-760618
時間：11:00–18:00｜下雨天不營業
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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