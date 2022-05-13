從雲林玩到嘉義縣！「北港老街」一日遊9個景點大放送，超大山林迷宮免門票

雲林北港老街附近景點還不少，逛完北港老街有哪裡可以玩呢？其實北港老街週邊不只有雲林景點，離幾個嘉義景點不遠，這篇幫大家整理一下，希望對大家的親子一日遊或是情侶約會行程有幫助～

北港老街附近景點推薦

北港春生活博物館 北港武德宮 五年千歲公園 萡子寮好神氣3D彩繪藝術村 新港板陶窯 頂菜園農村博物館 蒜頭糖廠蔗埕文化園區 新港奉天宮 三隻小豬觀光農場

北港老街附近景點推薦介紹

北港春生活博物館

北港春生活博物館，鄉村風格復古木業農村園區，結合木匠藝術品，古董級的家俱收藏品，並提供許多木造玩具，不但勾起爸爸媽媽的童年回憶，也讓孩子在自然的環境裡玩得很開心，小朋友還能體驗在田園裡餵雞的樂趣。(疫情期間採預約制)

北港春生活博物館

┃FB┃

地址：雲林縣北港鎮劉厝里53-1號

電話：0932 557 829

營業時間：9:30~18:00(星期一休息)

北港武德宮

北港武德宮香火鼎盛，網路google評價高達8千則以上，主祀五路武財神。新廁所以重金打造成為盤長結花燈廁所，是宮裡的一大亮點，另有九龍池、天庫金爐，都是很特別的地方，這裡已經是我的收藏名單了，等過陣子就去參拜。

北港武德宮

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

電話：05 7821 445

營業時間：6:00-10:00

北港老街

北港老街美食太多了，這篇北港老街懶人包請直接收藏北港一日遊銅板美食收藏篇。一大早北港老街就好多銅板小吃開門營業，走過路過不能錯過的實在太多了，不知道大家是不是有烙高哪些了呢？來到北港老街必吃美食，包含盤煎粿、麵線糊、米糕、鴨肉飯等，還有各種大餅、喜餅、花生、麻油等，也是不能錯過的伴手禮。但其實北港老街除了有吃的，也有好逛的、好拍的，在北港老街逛一圈，也別忘了再去北港星巴克坐一坐。

北港老街

地址：雲林縣北港鎮中山路

停車場：小客車40元/次，大型車70元/次

＊雲林縣北港鎮中山南路21巷36號（導航）

馬鳴山鎮安宮五年千歲祖廟

超有挑戰性的雲林親子景點～你們來過了嗎？馬鳴山鎮安宮五年千歲公園是免門票！建的像是一座山裡的迷宮，是雲林旅遊很推薦的好去處。在裡面可以邊散步，邊欣賞林園山水景觀，最熱門的一處景點就是彩虹摩天大橋，大家為了挑戰走到彩虹橋這裡，可都是費了不少的功夫。有的遊客還走邊喊著「早知道這裡那麼大，我就不來了啦！」不過挑戰走完全程真的蠻有成就感的哦！只是這裡要爬上爬下，也有階梯，不適合帶推車，也不建議帶小嬰兒或是不會走路的小孩來訪。

馬鳴山鎮安宮‧五年千歲公園

┃官網┃FB┃

地址：雲林縣褒忠鄉鎮安路31號

電話：05 697 2045

開放時間：5:00 – 21:00

萡子寮神仙3D彩繪

台灣喔熊結合神仙主題3D、4D立體彩繪超可愛又好玩！可以拍出許多有趣互動照片，跟以往逛過的彩繪村感覺很不一樣，《萡子寮喔熊藝術村》之前名為《萡子寮好神氣3d立體彩繪村》都是同一個地方。

萡子寮喔熊藝術村

┃FB┃

地址：雲林縣四湖鄉萡東村箔子寮167號（西天寺）

新港板陶窯

板陶窯交趾剪黏工藝園區真是太可愛太好拍了，門票$100可折抵消費$50。繽紛馬賽克雕塑園區裡，到處是可愛動物及頑皮孩童，充滿童趣及創意！超大貓咪車站遊園小火車繞了好大一圈，小朋友坐上去都超嗨，栩栩如生的作品擺放在園區內，不只可以拍照還供休憩，這個行程景點還能DIY，如果於落羽松轉紅的季節來訪，可以拍到更浪漫的照片。

板陶窯交趾剪黏工藝園區

┃官網┃

地址：嘉義縣新港鄉板頭村42-3號

電話：05-781-0832

開放時間：09:30~17:30

頂菜園農村博物館

嘉義頂菜園農村博物館，是嘉義旅遊一處超懷舊的鄉土館，門票便宜，有免費停車場～超棒的啦！裡面非常多50年代、60年代的場景，以及農村器具和家具、攤車，各種農村生活的重現，在沒有圍牆的頂菜園鄉土館中，半開放的空間讓人沒有壓迫感，走到後頭還有很大的戶外空間。各種好拍的復古場景，是全家大小以及網美們最佳的攝影棚，牛、雞和小羊、兔子等動物，更是農村生活館中的可愛擔當代表。這裡是一處很適合全家人在假日來訪散步、玩耍的好地方，長輩們還能在這裡勾起許多的回憶。

頂菜園農村博物館

┃官網┃FB┃

地址：嘉義縣新港鄉和共村頂菜園12號

電話：05 7810 313

開放時間：8:00~18:00

蒜頭糖廠蔗埕文化園區

蒜頭糖廠蔗埕文化園區，入園免門票，這裡最大的特色就是有超多火車頭可以欣賞，繽紛的各種顏色和設計，還能搭乘五分仔小火車逛一大圈以及玩人力小板車，另設有台糖肉品火鍋店和冰品部，吃點冰也不錯，蠻適合親子同遊。

蒜頭糖廠蔗埕文化園區

地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號

電話：05-380-0735

營業時間：08:00~17:00

新港奉天宮

新港奉天宮香火鼎盛，位於廟宇前一整條街都是美食小吃，不能錯過必吃新港鴨肉羹、陳氏姊妹蒸餃，來新港奉天宮參拜，還能吃銅板小吃、買買伴手禮，但是記得假日早點到，因為人潮可不是開玩笑的哦！

新港奉天宮

地址：嘉義縣新港鄉新民路53號

電話：05 374 2034

營業時間：5:00-23:00

三隻小豬觀光農場

嘉義民雄的超夯新景點『三隻小豬觀光農場』多達二十多種以上小動物，加上親子遊樂設施，根本就是小型的動物園加遊遊樂園。園區裡還有大草皮、餐廳、網美拍照藝術裝置，是讓我很喜歡也很推薦的嘉義親子景點！搭配嘉義景點 金桔觀光工廠、老楊方城市觀光工廠、檜意森活村、良作工場、白人牙膏觀光工廠、故宮南院、品皇咖啡觀光工廠、獨角仙休閒農場、綠盈牧場，安排3天2夜行程都嫌時間不夠多呢！

三隻小豬觀光農場

┃FB┃交通位置 https://goo.gl/maps/1c52mMMfBbYh9RVC8┃

地址：嘉義縣民雄鄉民新路369號

電話：05 226 1008

開放時間：09:00~21:00(六日到20:00/星期二公休)

北港老街附近景點一日遊地圖

行程很多請自行刪減，以自己有興趣的景點來安排！一天玩不了全部的點。

地圖連結點這裡，給大家自己更改行程及路線！

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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