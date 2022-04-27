南投「親子忘憂旅」12個最美景點2天搞定！螢火蟲、浪漫銀河、迷霧森林一次滿足

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-04-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 14 個景點，其中包含 溪頭妖怪村、溪頭自然教育園區、空中走廊。 上班族的小確幸，莫過於假日時找個能短暫隱居山林放空的旅行 但有時又礙於攜帶小孩不便前往太深山地區，這次就推薦"交通工具"就可以到達的行程來滿足你！ 這次白日夢情侶就要讓這些遙不可及的夢幻場景變得平易近人！ 除此之外，這趟旅程不只有夕陽、歷史文化，還包含寓教於樂的行程，無論什麼年齡層都很適合！

第 1 天

溪頭妖怪村 | 1 小時

✔溪頭妖怪村-是誰住在日本深山裡的村莊裡？ 森林之旅的第一站我們選擇來到了妖怪村，畢竟還是要先吃飽才有力氣玩呀，可以嘗嘗這裡必吃的咬人貓麵包、咬人貓蛋塔、枯麻燒等等印有可愛圖案的小點心，把妖怪卡通化絕對是個可以讓孩子開心到瘋掉的景點 溪頭妖怪村雖說全區都是人造景點，但卻打造出與眾不同的風格，有別於其他日式建築，這裡主打納入”妖怪”的元素，讓商圈充滿了魔幻感 另外園區也不斷創新、加入各項節慶表演活動，每年暑假舉辦的「魔神祭」及農曆七月的「妖怪嘉年華」還有農曆春節期間的「山神祭」等慶典活動，假日更會推出特別的表演，無論何時到訪都能有不同驚喜 【景點資訊】 地址 : 558南投縣鹿谷鄉米堤街 營業時間 : 平日10:00–19:00；假日09:00–19:00

溪頭自然教育園區 | 2 小時

✔溪頭自然教育園區-來場淨化身心靈的森林浴 吃飽後就馬上開始今天的重頭戲，距離妖怪村不遠的溪頭自然教育園區非常適合把”一整天”都沉浸在芬多精中，對！就是一整天，但絕對不是看看植物那麼簡單 園區由臺灣大學實驗林管理處管理，面積約2,500公頃的台大實驗林場富含紅檜、銀杏、扁柏等眾多珍貴樹種，除了可以享受芬多精外，也是名副其實的自然教室，植物旁都有立牌可以增長知識，除此之外園區內也規劃了許多景點，讓你享受森林之餘還可以留下不少美照 【景點資訊】 地址 : 558南投縣鹿谷鄉森林巷9號 營業時間 : 07:00–17:00 連絡電話 : 0492612111

空中走廊 | 2 小時

✔空中走廊-體驗樹木的高度 空中走廊與清境的天空步道、日月潭環湖腳踏車道並列南投三大必訪必道，它的特色在於離地22公尺高的步道，不僅可以與樹木為伍，還可以將低谷盡收眼底

大學池 | 2 小時

✔大學池-小橋流水人家 大學池可以說是這裡的地標了，可以說沒來過大學池等於沒來過溪頭，以前這裡是伐木時的儲木池，有著悠美的孟宗竹橋，從橋的對面拍攝搭配著倒影，猶如一幅山水風景畫一般的幽靜

露天音樂會場 | 2 小時

✔森林城堡-置身在深山裡的歐洲城堡 當年運送木材的索道終點，構想是從「灰姑娘」童話故事中玻璃鞋而來，兩層樓的城堡基礎結構使用的材料是溪頭種植的台灣杉，是名副其實的綠建築，而城堡外有著3000坪的草坪區(露天音樂會場)，非常適合野餐，近年來成為各類大型戶外演出的青睞之所

竹類標本區 | 2 小時

✔南投螢火蟲-翩翩飛舞的夜光仙子 再來當然是這趟旅程的重頭戲了！同樣在園區內，每年4-5月是螢火蟲大爆發的季節，不用走進深山中，在園區內步行10-15分鐘可抵達「竹類標本園」，那裏就看的到夜光仙子，非常方便親子一同探訪的賞螢行程，是不是很吸引人呢？ 此外溪頭園區也有搭配活動唷，4/30至5/1有森林百人品茗及瑜伽，另外5月每週五、六夜間辦理「螢光派對」市集和音樂會；溪頭自然教育園區也加碼每天下午3時後可依星光票入園等待夜晚螢光降臨。

溪頭妖怪村 | 2 小時

✔溪頭妖怪村-華燈初上 螢火蟲的觀賞期大概在入夜後到8點前，賞螢完後除了園區內的餐廳外，還可以回到一旁的妖怪村享用晚餐，之後也可以回住宿處小休息一下 晚上的妖怪村則給人另一種感覺，隨遊客散去，靜謐的村莊處處亮著紅色燈籠，反而更凸顯日本感、又帶著點神祕色彩，是非常適合飯後漫步的好地方

大崙山觀景臺 | 2 小時

✔大崙山觀霧亭-浩瀚星空盡收眼底 雙贏地上是螢火蟲，那天空肯定只有銀河可以匹敵了，當銀河橫掛在觀霧亭上，美得有種不真實感，大崙山海拔高達1250-1500公尺，除了銀河其實同時還可收藏雲海、星空、茶園與銀杏林等景致，是攝影師們的必訪口袋名單 注意事項 : 小小提醒夜間山路開車要小心，另外銀河也有季節與時間性唷，先確認後再行前往 【景點資訊】 地址 : 558南投縣鹿谷鄉羊彎巷800-1號

溪頭妖怪村 | 1 小時

回飯店休息

第 2 天

忘憂森林 | 1 小時

✔忘憂森林-台灣九寨溝 第二天起床也別急著離開，溪頭附近還有一處台灣九寨溝之稱的忘憂森林，因為霧氣迷濛，也有人稱為迷霧森林，成因是921地震後因土石坍方而造成阻塞河道形成的地形，而原生的柳杉木因長期泡水而死，反而形成了深幽、朦朧的美感，但要留意11月後為枯水期就沒水了，但也是另一種感覺 【景點資訊】 地址 : 557南投縣竹山鎮溪山路1-8號 交通方式 : 要抵達忘憂森林需經過一段陡峭山路，走路約20分鐘，而路上也相當崎嶇，一般小客車底盤容易刮傷，會建議搭乘路上各家茶葉行所合作的接駁車，較快也相對安全

車埕 | 2 小時

✔車埕聚落-中部的九份 離開忘憂森林後，應該已經把上班的辛勞都拋諸腦後了，返程的路上可以前往車埕享用特色午餐，這裡的木桶飯可是鼎鼎有名，車埕是以伐木為主的小鎮，在日據時期曾因興建大觀發電廠以及木材業而興盛，隨著產業更迭，留下的是日式懷舊的老街、建築與車站，還有像是貯木池、車埕鐵道園區、木業展示館等相當富有文化教育意涵的景點，非常適合帶小孩來認識台灣歷史，可說是中部的九份呀 【景點資訊】 地址：553南投縣水里鄉

鹿篙咖啡莊園 | 3 小時

✔鹿篙咖啡莊園 午餐過後當然還要來個下午茶時間，怎麼捨得這麼快就回去上班呢？鹿篙咖啡莊園絕對是一個大人充電、小孩子繼續放電的好地方，鹿篙是矗立在海拔600-700公尺茶園中的咖啡館，建築是簡約、寬敞、採光好的簡約風格，更大的特點是可以在享受咖啡的時候，也欣賞茶園跟山景，而外頭也有寬闊的觀景台，大人小孩都適合 【景點資訊】 地址 : 555南投縣魚池鄉香茶巷31-6號 營業時間 : 09:00–17:00 (星期三休息) 消費資訊 : 低消120元/人、用餐時間90分鐘 電話 : 0492895520

造紙龍手創館 | 1 小時

✔造紙龍手創館-離開前別忘了帶點紀念品 再來是個適合拍照的景點，滿藝術氣息的造紙龍手創館，是由經濟部工業局指導、工研院的輔導下轉型為觀光工廠，利用紙類DIY繽紛彩浪紙可愛公仔及工藝品，很適合親子同樂 【景點資訊】 地址： 545南投縣埔里鎮隆生路118之2號 開放時間 : 09:00–17:00 電話： 04 9290 2989

寶湖宮天地堂地母廟 | 2 小時

✔寶湖宮天地堂地母廟-台灣紫禁城君臨城下 最後是返家前的最後一個行程，看完自然風景後還可以找到許多蘊含文化的地方，勢必要與看的到整個埔里的夕陽做個道別，青瓦色的屋頂是寶湖宮天地堂地母廟的特色，連綿樓閣更凸顯了整體的壯觀，因此Eason稱這裡為台灣紫禁城，在這賞夕陽總有種君臨天下感 【景點資訊】 地址： 545南投縣埔里鎮枇杷路94號 開放時間 : 06:00–21:00 電話： 04 9298 2873

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