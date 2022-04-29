漫步桐花雪步道、賞螢火蟲　嘉義「土匪山」生態園區內搶拍4月最浪漫組合

嘉義縣番路鄉的土匪山生態園區，以前有一條龍美步道，現在由阿里山風管處擴大規劃成生態園區。園區內四月桐花盛開，是阿里山公路上的賞桐祕境。而因為這一帶生態保持良好，近兩年螢火蟲也大量出現在園區內，尤其以圓形廣場最多，成為春末每天進行的派對。

於是，當夜幕低垂，圓形廣場的山寨門前，浪漫的白色桐花地毯早就舖好舖滿，螢火蟲先是一隻、兩隻的羞澀露臉，沒多久，螢火蟲紛紛來到派對現場，開始2小時半的歡愉輕舞，在場的人也都看得如癡如醉。對螢火蟲而言，在闃黑的夜裡，能在芸芸眾螢中剛好找到心儀的對象，也是一種前世修來的緣份吧！

布魯之旅行攝影記事

土匪山生態園區入口目前進行整修，需由青峰製茶所旁走小產道向上，接圖中下方步道往龍美步道至圓形廣場，即是最佳螢火蟲拍攝點，步行時間約15分。

四月的土匪山生態園區桐花盛開，如果早一點進園區，可以先賞油桐花。

土匪山生態園區以前稱為龍美步道，步道設施完善，有石板道及木棧道。

因為名為土匪山園區，所以阿管處在圓形廣場興建一座山寨門，這裡也是最佳拍攝桐花及螢火蟲的地點。

布魯約5點半到圓形廣場，攝友們已經架好一排11支單眼腳架，加上布魯第12支，等待好戲上場，太晚來可能佔不到理想位子。

螢火蟲派對現場，階上白色的桐花地毯增加許多派對泿漫的氣氛。

螢火蟲不會飛太高，所以拍攝螢火蟲時，相機最好的位置是距離地面50公分左右。

拍到後來有一位大哥準備了一隻小熊布偶入鏡，成為這天派對現場唯一的裝飾。

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土匪山生態園區

位置：嘉義縣番路鄉台18阿里山公路47.3K處。

步道長度：主副線合計約1.2K。

開放資訊：免費，24小時開放。

交通資訊：

自行開車：在地圖上搜尋"青峰製茶所"，由阿里山公路(台18)上山，對面有免費停車場。

大眾運輸：在嘉義火車站前搭乘7322、7302、7314往阿里山或奮起湖公車，在竹湖路口站下車，即是土匪山生態園區入口。

補給等資訊：目前園區無洗手間及補給店家。

順遊景點：龍美公興步道、龍美九芎頭步道

拍攝螢火蟲注意事項：所有相機設定需事先調整，若需使用手電筒，需事先套好紅色玻璃紙，並將亮度降到最低。若要避免蚊蟲叮咬，必須事先噴防蚊液，不可現場才噴，以免影響螢火蟲出現。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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