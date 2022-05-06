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全台首創「冰淇淋烤魚鍋」不預訂絕對吃不到！超道地江湖烤魚每日限量 5種風味任選

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這間台南烤魚應該是台南相當經典的一間。這間台南烤魚經過一次的搬家之後現在變得更漂亮了，也是赤崁樓附近美食相當經典的一間台南烤魚。這間也是除了烤魚之外，也是許多大陸菜的台南大陸菜餐廳。川味烤魚是一種相當具有特色的麻辣料理，除了因為當地冬天相當寒冷之外，更是讓人充滿食物的味蕾衝擊。

重慶有句是這麼說的：「重慶人的生活食譜，吃在嘴裡的是酸甜苦辣，嚥下去的都是生活。」

李白有詩云「蜀道之難，難於上青天！爾來四萬八千歲，不與秦塞通人煙。」

巴蜀苦地，交通閉塞。 毒蟲蛇蟻，懸崖峭壁，無不令人膽寒。可也是這裡，有著許多無法拒絕的美味。在交通發達的今天，這些美味逐漸走出了大山，走到了人們的視野和味蕾。而這間的老闆，堅持希望保留當地的口味，堅持道地的風采，一方面就深怕台灣人不習慣當地口味。所以呢，想吃道地口味，這裡有！想吃改良調整的口味，這裡也有！就跟著愛吃輝來吃吃看這間網友非常喜歡的台南烤魚好不好吃吧！

【菜單搶先看】請點我

這個位置不算難找，就在賓士KTV中成店附近，正對面就是停車場，也是相當好停車。

這次應該是我第二次寫文章了吧！主要就是為了這道全台首創的「冰淇淋烤魚鍋」，一開始以為是一個甜品，又抱存遲疑，烤魚可以拿來做甜品嗎？真的是很難相信。來了之後，更讓我大吃一驚，經過獨家配方去調配的牛奶冰棒去做基底，變得相當滑順的麻奶鍋，讓烤魚本身吃起來相當順口不刺喉，湯底又相當溫馴。

這裡給的小龍蝦真的超多，有種會懷疑人生的感覺，可以這樣直接單吃，也可以放進鍋裡加熱著吃，都有不同的風味。

這裡的血旺切的很薄，是為了讓你可以不要川燙太久，全部淨泡之後三分鐘就可以夾起來吃，如果喜歡台式口味可以再稍微煮久一點，口味上會比較入味一些，建議都可以吃吃看，別具一番風味。

這個烤蝦超級好吃又涮嘴，我自己大概吃了五隻吧，還有點覺得吃不太夠，從頭大尾都可以吃，蝦味十足的蝦味先感覺。

乾鍋香辣牛蛙 NT$258

這牛蛙敢吃的朋友相當適合點來吃吃看，很像是宮保雞丁的感覺，酥脆的外皮吃起來就像是雞肉。

台南STYLE鍋包魚皮 NT$168

這魚皮吃起來相當酥脆，入口後還吃得到魚皮本身的Q彈與魚香，但我覺得醬料可以再厚重一些，會更加美味一些，也可以跟店家要求。

香菜拌牛肉 NT$159

這道香菜拌牛肉也是相當不錯吃，很適合如果一行人有人沒吃辣的話點上一份，相當下飯又下酒，根本就是我這種香菜控的最愛。

嗆拌土豆絲 NT$118

土豆絲吃起來還保有一些脆口度，清爽的口味很適合在吃完一口烤魚再搭配一口土豆絲，換換口腔的味道與感受。

吃完有種非常幸福的感覺，最上頭的蒜蓉是一種非常完美的點綴，這生蠔烤的熟度剛剛好，吃起來就滿嘴飽足。

烤百頁豆腐 NT$88元

這裡的烤物也是相當不錯，撒上自家特製調味粉，真的是一口接一口。

烤杏鮑菇 NT$88

杏鮑菇也是烤驗一間烤功的必點選項，要讓調味入味又要讓整體保持水分，那火侯的掌握相當重要。

整體來說：

這次的冰淇淋烤魚鍋真的有讓我嚇到，而且也非常好吃，尾韻的奶味再加上川味的麻辣口感，整體吃起來非常順口自然，又能感受得到濃厚的花椒香氣，烤魚本身又相當合適，本來牛奶鍋就相當適合煮海鮮，魚更是不在話下了，很值得大家來吃吃看

2022年魚老鐵菜單MENU

體驗時間：111/04

魚老鐵・烤魚

地址：台南市中西區中成路37號

時間：17:30-00:00

電話：06 221 1198

停車：無

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