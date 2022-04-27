雲林試營運新景點！絕美歐風「巧克力莊園」觀景平台、透明溫室園區超夢幻

土庫驛可可莊園位於雲林縣土庫鎮。他已經試營運一年多了，那倆人竟然最近才發現，去年試營運後可能受到疫情影響，所以目前園區的規劃還在進行中進展。目前園區以販售巧克力各種產品為主，店內有販售多種來自不同國家的巧克力，目前假日有提供巧克力免費試吃的服務，早上及下午各兩場，喜歡巧克力的你一定要來試試。園區內有第一及第二停車場，如果人潮不多，可以開往第一停車場，離園區比較近。

園區的建築及景觀設計剖具特色，多邊形的元素設計，讓他的樣貌看起來很有設計感且十分活潑。開放式的園區，帶小朋友來跑跑跳跳也是非常的適合。

目前唯一有開放的空間就是這間販售區。目前有四場的試吃場次，不過僅有假日有提供免費試吃服務，時間為：10:30、11:30、14:30、15:30。

那倆人在下午3點多到時就看到工作人員在邀請遊客進去門市試吃，果然選擇在下午茶的時間點來是對的，一來就有巧克力可以吃。

聽服務人員說早場與下午場提供客人是吃的巧克力會不一樣，像我們當天下午吃到的是國外品種的可可。而且一次吃到了3種不同種類的可可。

現場有販售巧克力、可可豆、生巧克力⋯⋯，還有各式飲品。

園區後方的溫室園區，雖然已經蓋好，但目前也未開始營運。

園區的制高點就是二樓的觀景小平台，從上面可以俯視整個園區。

戶外休憩的小涼亭。

小沙米跟Linda玩起了獨木橋，一旁的歐巴桑則把它當健康步道走。

戶外的膠囊旅館概念，拍照是美美的，不過這種天氣，大概是沒辦法在裡面待太久吧。

目前還在試營運中，不建議特地前來，可以當作順遊的中繼站。

土庫驛可可莊園

地址：雲林縣土庫鎮大同路1之2號

聯絡電話：05-6623488

營業時間：09:00-17:30

文章來源：那倆人✈玩樂人生 FB：那倆人玩樂人生

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