快訊

機組員居隔天數縮短 5月1日起比照居家隔離為「3+4」

直播／本土+8822例、新北破3千 境外101例、死亡增2人

1份5劑500元！快篩實名制明天上路 即日起取消簡訊實聯制

雲林試營運新景點！絕美歐風「巧克力莊園」觀景平台、透明溫室園區超夢幻

那倆人✈玩樂人生 / 文、圖／那倆人✈玩樂人生

udn走跳旅遊／那倆人✈玩樂人生

土庫驛可可莊園位於雲林縣土庫鎮。他已經試營運一年多了，那倆人竟然最近才發現，去年試營運後可能受到疫情影響，所以目前園區的規劃還在進行中進展。目前園區以販售巧克力各種產品為主，店內有販售多種來自不同國家的巧克力，目前假日有提供巧克力免費試吃的服務，早上及下午各兩場，喜歡巧克力的你一定要來試試。園區內有第一及第二停車場，如果人潮不多，可以開往第一停車場，離園區比較近。

園區的建築及景觀設計剖具特色，多邊形的元素設計，讓他的樣貌看起來很有設計感且十分活潑。開放式的園區，帶小朋友來跑跑跳跳也是非常的適合。

目前唯一有開放的空間就是這間販售區。目前有四場的試吃場次，不過僅有假日有提供免費試吃服務，時間為：10:30、11:30、14:30、15:30。

那倆人在下午3點多到時就看到工作人員在邀請遊客進去門市試吃，果然選擇在下午茶的時間點來是對的，一來就有巧克力可以吃。

聽服務人員說早場與下午場提供客人是吃的巧克力會不一樣，像我們當天下午吃到的是國外品種的可可。而且一次吃到了3種不同種類的可可。

現場有販售巧克力、可可豆、生巧克力⋯⋯，還有各式飲品。

園區後方的溫室園區，雖然已經蓋好，但目前也未開始營運。

園區的制高點就是二樓的觀景小平台，從上面可以俯視整個園區。

戶外休憩的小涼亭。

小沙米跟Linda玩起了獨木橋，一旁的歐巴桑則把它當健康步道走。

戶外的膠囊旅館概念，拍照是美美的，不過這種天氣，大概是沒辦法在裡面待太久吧。

目前還在試營運中，不建議特地前來，可以當作順遊的中繼站。

土庫驛可可莊園

地址：雲林縣土庫鎮大同路1之2號

聯絡電話：05-6623488

營業時間：09:00-17:30

文章來源：那倆人✈玩樂人生 FB：那倆人玩樂人生

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

巧克力 下午茶 步道 旅館 雲林旅遊

相關新聞

雲林試營運新景點！絕美歐風「巧克力莊園」觀景平台、透明溫室園區超夢幻

udn走跳旅遊／那倆人✈玩樂人生 土庫驛可可莊園位於雲林縣土庫鎮。他已經試營運一年多了，那倆人竟然最近才發現，去年試營運後可能受到疫情影響，所以目前園區的規劃還在進行中進展。目前園區以販售巧克力

南投「親子忘憂旅」12個最美景點2天搞定！螢火蟲、浪漫銀河、迷霧森林一次滿足

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-04-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 14 個景點，其中包含 溪頭妖怪村、溪頭自然教育園區、空中走廊。 上班族的小確幸，莫過於假日時找個能短暫隱居山林放空的旅行 但有時又礙於攜帶小孩不便前往太深山地區，這次就推薦"交通工具"就可以到達的行程來滿足你！ 這次白日夢情侶就要讓這些遙不可及的夢幻場景變得平易近人！ 除此之外，這趟旅程不只有夕陽、歷史文化，還包含寓教於樂的行程，無論什麼年齡層都很適合！

特搜9間古早家鄉味！「斗六美食懶人包」必吃米糕、鴨片飯、川味牛肉麵

斗六車站附近的美食雲集，無論何種原因而到達此站，都記得給自己留點時間品嚐在地才有的美食料理喔！此篇精選9間絕不踩雷的古早味料理和風味獨特的特色店家，下次來到斗六就可到各家先踩點啦！

嘉義最新「5公頃粉紅村」美翻！2022花旗木秘境免費拍　最美花期要把握

嘉義粉紅秘境曝光！當大家只懂得台南、高雄有花旗木花海，其實嘉義有座絕大面積賞花亮點，全區300株花旗木開得正美，4月陸續吸引了一系列內行人造訪，近期成為新興朝聖地，超適合攜家人、伴侶、好友或愛犬，一同

雲林「4家私房好料」在地人讚不絕口　當歸麵線鴨鴨體重合格才能上桌！

曾擔任旅遊節目主持人的韓若紫，跟著行腳節目的外景團隊上山下海，尋訪各地累積了不少美食口袋名單，像是雲林遊子回鄉必吃的鴨肉飯、沒有招牌卻讓人驚豔的麵線糊等在地人才知道的街邊小店，都是韓若紫推薦的私房好料理。

全台最大日式庭園「愛心湖」、藝術古村落必朝聖　旅遊達人帶你玩雲林

沿著160縣道往西，一望無際的大蒜田，這是大家對雲林的印象。近年來，時代變遷、工廠轉型，古村落注入藝術元素，獲得新生命，這次把雲林定調為美拍秘境，依循古脈絡新氣象，看見不一樣的雲林！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。