特搜9間古早家鄉味！「斗六美食懶人包」必吃米糕、鴨片飯、川味牛肉麵

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斗六市區的美食雲集，除了在地獨有的特色小店外，許多年輕人也回鄉打拼，希望將在地的風味繼續傳承下去，為斗六增添不同的美食記憶點，以下精選9間特色店家，看完別忘了擦一下流下的口水喔。





精選店家：





1.京城北方麵食館

2.光字號涼麵

3.迪化街紅麵線

4.林麵舖乾拌麵

5.曾記大圓鴨肉飯

6.梅山米糕

7.豪宅牛肉麵

8.淺草6號

9.農稼莊古早味餐廳





京城北方麵食館

【京城北方麵食館】離斗六車站約五分鐘的車程，不僅交通方便，在餐廳的對面也有停車場可以使用；而店內的菜單品項非常豐富，尤其湯包、大餅、牛肉麵都是不能錯過的特色料理。

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為求新鮮，店內的小籠湯包、大餅都是當天現擀製作，而店內的人氣招牌牛肉麵使用較高級的牛腱心部位，搭著Q彈的麵條與濃郁湯頭更是滿足，且份量上也超驚人，是一間有著道地北方麵食的特色餐館。

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京城北方麵食館

店家地址：雲林縣斗六市成功路156號

店家電話：055370882

詳細介紹：https://bit.ly/3uBVsFv





光字號涼麵

位在雲科大附近的【光字號涼麵】每到用餐時段店內總是有滿滿的人潮，其特別之處在於【光字號涼麵】是全台第一家使用日曬麵做涼麵的店家，搭配老闆手工熬煮的芝麻醬與獨家的配方醬汁，讓一碗涼麵的美味也能這般讓人難忘，也別忘了點幾盤老闆自製的特色小菜，搭著一起吃更有一種說不出的幸福滋味。

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光字號涼麵

店家地址：雲林縣斗六市和平路19號

店家電話：055360910

詳細介紹：https://bit.ly/3vbxyju





迪化街紅麵線

【迪化街紅麵線】鄰近中山紀念公園及雲林國小，是雲林在地傳香25年的老字號麵線，一路堅持傳統古早味的做法，不僅將北部味的麵線與南部風格的臭豆腐做結合，也開發多樣化的特色個人鍋物，尤其超人氣大腸麻辣鴨血鍋更是來店必點的佳餚，喜歡吃辣的朋友可別錯過囉。

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迪化街紅麵線

店家地址：雲林縣斗六市莊敬路128號

店家電話：055360110

詳細介紹：https://bit.ly/367uoVe





林麵舖乾拌麵

【林麵舖乾拌麵】店內料理相當特別，只做乾拌麵不做湯麵的老闆，發揮創意製作出多種口味的乾拌麵，其中的蔥油、辣油、蒜油跟泡菜均是老闆自己製作的，尤其香氣十足的人氣招牌辣醬更是不能錯過；而店內餐點的食材組成幾乎是手工製作，就是要讓客人吃得開心又安心，麵控的朋友可到此來試試老闆的真功夫喔。

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林麵舖乾拌麵

店家地址：雲林縣斗六市中堅西路216-1號

店家電話：055320607

詳細介紹：https://bit.ly/3xqlc9W





曾記大圓鴨肉飯

來到【曾記大圓鴨肉飯】可別忘了點一碗店內限量的人氣招牌「鴨片飯」！因店內的鴨肉都是當天現宰的溫體鴨，為保持食材新鮮老闆會控管當天的數量與品質；而店內無論鴨肉飯、鴨片飯都相當美味，白飯淋上鹹香的醬汁配上溫體鴨油，香氣四溢，而鴨肉的軟嫩更是不在話下，再喝碗特選烏骨雞的雞胗跟雞心搭配而成的脆口下水湯，讓你感受銅板美食的驚人魅力。

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曾記大圓鴨肉飯

店家地址：雲林縣斗六市太平路205號

連絡電話：0978298098

詳細介紹：https://bit.ly/38Ry2DX





梅山米糕

【梅山米糕】位在雲林科技大學附近，至今已傳承至第三代，是間在地經營近50年的老店，平價的美味小吃深受在地民眾與學生族群的歡迎，店內除了筒仔米糕為必吃經典外，也有櫻花蝦油飯和各種麵類與湯品可選擇，價格親民又美味，也是在地老饕才知道的經典傳統味，喜歡傳統美食的你可別錯過囉。

圖片來源：梅山米糕

梅山米糕

店家地址：雲林縣斗六市永昌西街1號

店家電話：055378979

詳細介紹：https://bit.ly/3KCfSUz





豪宅牛肉麵

【豪宅牛肉麵】是間由年輕夫妻共同打造的一處溫馨小窩，希望將在北部所學到的道地「川味牛肉麵」帶回家鄉，讓在地鄉民都能品嚐這樣的美味，也為斗六帶來不一樣的南方眷村麵。老闆對於湯頭也相當講究，湯頭不加任何一滴醬油，每口都能喝到濃郁鹹香的風味，精選的麵條在口感上也搭配的恰到好處。

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喜歡吃辣的朋友，可直接點「酸辣豪牛麵」來挑戰！這碗號稱拉麵界的川味牛肉麵，以川味辛香料、花椒粉、花椒粒和牛肉大骨熬製而成，有著相當過癮的多層次辣感。

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豪宅牛肉麵

店家地址：雲林縣斗六市中堅西路517號

店家電話：055362220

詳細介紹：https://bit.ly/3jBsRd8





淺草6號

【淺草6號】即使換過新的店址，但累積了三年多的死忠客人依舊緊緊跟隨、無法忘懷老闆的好手藝，其料理有著無法被取代的美味，尤其充滿鍋氣的蔥爆牛肉、咕咾肉，道道鹹香下飯；且椒麻雞也是店內人氣菜餚，酥炸的雞腿肉配上獨家調製的椒麻雞風味醬，那酸甜脆口的滋味令人流連忘返。

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淺草6號

店家地址：雲林縣斗六市永樂街107號

店家電話：055332500

詳細介紹：https://bit.ly/3MiMK5l





農稼莊古早味餐廳

【農稼莊古早味餐廳】於斗六在地經營20年，是一間老字號的古早味平價餐廳，光是店名就有滿滿的舊古情意在裡頭，店內的裝潢也保留的相當完整；而菜單上每道都有著滿滿的懷舊風味，尤其梅干扣肉的經典眷村滋味，是來到此必點的佳餚之一，若想與好友或家人好好坐下來聚會吃飯，這間會是不錯的選擇喔。

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農稼莊古早味餐廳

店家地址：雲林縣斗六市府文路58號

店家電話：055373300

詳細介紹：https://bit.ly/3jyLMp3





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