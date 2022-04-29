全台最大最美茶園！嘉義「大風埕觀日峰」360度無敵展望、翠綠大風嶺美呆

在嘉義縣梅山鄉太和村的大風嶺，茶農在這裡闢地種茶，累代下來竟然已經開墾了近百公頃，這可能是全台最大面積的連續茶園。這裡還有另一個名稱，叫大風埕觀日峰。

布魯在瑞太古道健行時，巧遇兩位阿北，異口同聲向布魯推薦大風嶺茶園，一位說茶園超級美麗，一位補上全台最漂亮茶園。禁不起這樣的誘惑的布魯前往一探，天啊！差點大聲喊出：係真欸！阿北沒騙我！

大風嶺整座山都是茶園，在嶺頂的觀日台，有360度的無敵展望，可以全覽整座山的碧綠。再往更遠一點望去，還可以前瞻1314海鼠山，後仰塔山群峰。如果有心，在早晨來應該可以迎接朝陽由塔山升起，傍冕則目送夕陽沈於海鼠山，所以觀日峰的美名是當之無愧的。

不過身在美境不一定看到最美。布魯覺得最美的角度，是由瑞太古道往大風嶺途中所見，一塊塊不規則的茶田，由山頭到山凹貼滿了整個大風嶺。清明時分，茶樹在前一陣子修剪後，整齊的長出新葉，於是整座大風嶺像是提著一大桶鮮綠色的顏料從山頂淋下，翠綠得十分勻稱，而在遠方巍巍蒼蒼的塔山的襯托下，綠得更加耀眼，以致於布魯只能目瞪口呆了。

布魯之登山攝影記事

布魯由瑞太古道步行往太風嶺，先經過這片茶園，紅色屋是園主的休閒屋。

由瑞太古道往大風嶺，會經過兩個展望點，布魯覺得這是觀賞大風嶺最美的角度，整個大風嶺茶園一覽無遺。

大風嶺最頂端的觀景台與大片茶園，在背後的塔山襯托下，美麗之外又增加些許氣勢。

大風嶺茶園整理得十分乾淨整齊，也有步道穿越其間，有許多角度欣賞茶園，都十分美麗。

由大風嶺望向東方，與太和的茶園相對望。

由大風嶺茶園往公田、湖涌底望去，也很漂亮。

大風嶺茶園的這一個角度，就與竹山八卦茶園難分軒輊。

大風嶺茶園，是梅山鄉最大茶園。

大風嶺有兩座竹造平台，下瞰大風嶺茶園的角度稍有不同，都值得登上觀覽。

大風嶺與瑞峰海鼠山對望，箭頭所指就是1314觀景台。

由大風嶺頂向東俯瞰清水溪上游的阿里山溪谷，也是美景。

由162甲公路44.2K大風埕步道上山，也可以到大風嶺。

大風嶺頂的大風埕觀日峰觀景台，看日出看夕陽都很美。

大風嶺觀景台享有360度展望，視野一級棒。

在大風嶺飽覽茶園山光，總是要來杯布魯咖啡，敬這美山、敬大自然。

布魯便利貼

大風嶺(大風埕觀日峰)

位置：嘉義縣梅山鄉太和村。

高度：加上觀景台1420公尺。

路線：

1.由嘉義奮起湖與瑞里間的162甲公路44.2K入口上行1.5K步道可達，約需30分。

2.由瑞太古道最後的觀景亭叉出茶園，再順茶園產道走30分可達。由登山口至大風嶺頂單程約1.5小時。

交通資訊：1.在地圖上搜尋"大風埕觀日峰"，車行嘉義奮起湖與瑞里間的162甲公路，至里程44.1K處停車場停車，再由44.2K入口上行往大風嶺。2.在地圖上搜尋瑞里的"瑞太古道"，登山口有停車場。

補給等資訊：大風埕觀日峰停車場有洗手間。補給、餐飲需至奮起湖、太和、樟樹湖或瑞里。

順遊景點：樟樹湖花石溪步道、樟樹湖巃仔尾步道

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」