走訪雲林12間「西螺老街平價美食」　油蔥九層粿、碳烤鵝肉、麻糬統統銷魂

Ann和榜哥老早就把雲林西螺列入今年一定要來走訪的鄉鎮之一，每每開車走國道中山高到南部就是會經過西螺服務區，但就是從未來訪過西螺；也都知道有名的西螺大橋，但也就是從未親眼看過，想當然也就是開車穿過囉！於是找了一天的周末假日就來走訪，還在網路上跟大家求救說來到西螺要吃喝什麼？！

雲林縣的西螺鎮位於雲林縣北端，北隔濁水溪與彰化縣相鄰，東連莿桐鄉、西接二崙、南與虎尾鎮毗鄰。又以稻米、醬油及西螺大橋聞名各地，是雲林地區重要的農業鄉鎮之一。而這次來訪西螺，主要就以西螺老街為主，在這周圍吃吃喝喝，西螺老街又稱延平老街(因為就在延平路上)，這裡可是早期台灣米及蔬果集散交易的市場，也是水陸貨運交流的重鎮之一，如今延平路還是西螺巿街核心區的一部分喔！而延平路上還有個很有名的福興宮，主要是祀拜天上聖母也就是媽祖，福興宮又稱福興宮太平媽，那這次就來瞧瞧我們夫妻倆吃吃喝喝了什麼西螺美食小吃？

●西螺黃家九層粿

位在建興路上的這家西螺黃家九層粿老早就被我們夫妻倆放在自己的口袋名單內，話說晚來還會吃不到喔！西螺黃家九層粿可是在地人早餐(早午餐)的好選擇，可內用或是外帶，內用自己先找位子入座，店家會過來幫你點餐，餐點很快就會送上來！用餐後才收錢。

而這天我們點了一份九層粿(30元)、一份米糕(25元)、一碗綜合湯(20元)，銅板價就可以吃到道地美食又可以吃飽飽，真的超推薦！超喜歡他們九層粿的口感，Q彈又滑順，加上油蔥酥及醬汁真的好吃。米糕則是中規中矩，綜合湯也是大碗又便宜，真心推薦這家人氣超夯的店給你們喔！

西螺黃家九層粿

營業時間：05:00-11:00

營業地址：雲林縣西螺鎮建興路282號

營業電話：0932-591-537

●黃家三代祖傳油蔥九層粿

先前初訪只吃過西螺黃家九層粿，這次短暫停留二訪西螺市區當然要來品嘗看看黃家三代祖傳油蔥九層粿以及蕭家油蔥粿。黃家三代祖傳油蔥九層粿可內用或是外帶，餐點選擇以及價位也跟其他幾家差不多。

這天Ann和榜哥就單純只在黃家三代祖傳油蔥九層粿內用了一份九層粿(30元)，點餐後入座沒多久餐點就會上來，熱情的老闆娘還跳過來跟Ann打招呼，她說她知道我是誰???!!!(一整個嚇到我)說真的Ann很喜歡黃家三代祖傳油蔥九層粿的醬跟油蔥的比例，因為特別有味道，特別的香喔！這家是我們會再二訪的店家。

黃家三代祖傳油蔥九層粿

營業時間：05:45-11:30

營業地址：雲林縣西螺鎮延平路274號

營業電話：0972367988

●蕭家油蔥粿

先前吃過了隔壁的西螺黃家九層粿，這次短暫停留二訪西螺市區當然也要來品嘗看看這家蕭家油蔥粿。蕭家油蔥粿可內用或是外帶，而這天我們是選擇外帶到車上品嘗。

說真的這幾家在西螺有名的老字號粿仔店，餐點的選擇都大同小異，價位也都幾乎一模一樣，油蔥粿(30元)口感挺Q彈，一定要加上油蔥酥及醬汁才會好吃，要不然單吃會覺得很無味(畢竟是真材實料不添加調味去製作)。

蕭家油蔥粿

營業時間：05:00-11:00(周一公休)

營業地址：雲林縣西螺鎮建興路272號

營業電話：0970656791

●琴連碗粿城

走在延平老街上不免就想要來品嘗看看琴連碗粿城的碗粿，他們家的碗粿都是採用在地產的西螺濁水米所製作，口感和味道都十分的特別，另外他們青草茶也是琴連碗粿城的招牌之一；碗粿的口味有很多種可以選，正常碗粿、素食碗粿、紅豆黑糖粿、咖啡粿等，還有麻糬喔！

而這天我們點了一份碗粿、一份紅豆黑糖粿、小瓶的青草茶，都是各30元的平民價格，碗粿的口感我們都很喜歡，唯獨醬料Ann自己就沒有很喜歡；甜的紅豆黑糖粿，玉米姐姐就很喜歡；青草茶則是真的很純不加糖喝了還會回甘喔！

琴連碗粿城

營業時間：07:00-14:00

營業地址：雲林縣西螺鎮延平路75號

營業電話：05-586-5436

●西螺三角大水餃

西螺三角大水餃也是我們這趟來要品嘗的名單之一，就是衝著大水餃而來，因為玉米姊姊超愛吃水餃，當天我們看到店家正在手工包水餃，玉米姐姐整個大傻眼，一直問我們這是我們等等要吃的水餃嗎？

西螺三角大水餃，一顆就是30元，可以選擇乾的或湯的，這天我們就直接乾、湯各一份來品嘗，三角大水餃也可以說是肉圓，外皮的口感真的跟肉圓差不多，但Ann到覺得它是放大版的苗栗水晶餃，自己是比較喜歡乾的，因為湯的湯頭我自己沒有很喜歡！

西螺三角大水餃

營業時間：10:00-17:00(周一周四公休)

營業地址：雲林縣西螺鎮觀音街12號

營業電話：05-586-3955

●阿照麵攤

阿照麵攤也算是西螺在地人早餐、早午餐、午餐的選擇之一，用餐時間不論內用外帶就是要排隊點餐，內用的朋友目前就是要等到餐點做好了，端著餐盤到對面的騎樓找位子用餐；而阿照麵攤近期也會搬家，搬到斜對面三角窗的位置，想必能提供更舒適的環境給大家喔！

這天我們點了一份小碗加滷蛋的麵疙瘩(35元)，肉羹湯(25元)，真心要說這樣的價格好便宜，份量又挺多，難怪生意這麼地好！我們自己超喜歡阿照麵攤的肉羹湯，筍絲味道很濃郁，肉羹沒有腥味，整體的口感都挺不錯，而麵疙瘩是店家自作，口感很Q彈，不論是乾、湯、羹都是不錯的選擇。

阿照麵攤

營業時間：06:00-12:30(週五公休)

營業地址：雲林縣西螺鎮文昌路183號

●福記碳烤鵝肉

從中午營業到晚上8點的福記碳烤鵝肉也是我們早已列入口袋名單之一的店家，餐點選擇非常的豐富，價格也很清楚明瞭，不吃鵝肉還有鴨肉可以選擇，都不吃也還有蚵仔麵、什錦海鮮麵等可以選擇，餐點價位便宜又大碗，另外也有下酒菜超搭的煙燻鴨翅、鵝翅、額頭、鴨頭等可以買。

這天我們點了外帶的煙燻鵝肉飯(80元)、煙燻鵝翅(6支200)、煙燻鴨翅(1支25元)、鴨胗(看大小估價)，我們準備帶回家的煙燻涼拌品項才花350元，且他們半支鵝也才350元，價位真的好親民，重點真的好吃。煙燻鵝肉飯也是我們很推薦，飯粒粒分明又很Q很香，鵝肉的煙燻味再配上比例剛剛的醬汁，冷了吃也是好吃，來到西螺遊玩的朋友真的不要錯過附記碳烤鵝肉喔！

福記碳烤鵝肉

營業時間：12:00-20:00(周三公休)

營業地址：雲林縣西螺鎮建興路277號

營業電話：05-5867007

●彭大姊煎包

下午才營業的彭大姊煎包，位在西螺福興宮旁，有韭菜冬粉、高麗菜、紅豆三種口味可以選擇，每個都是35元，建議先到店攤上畫單付款後，拿到號碼牌到附近走逛一下再過來拿煎包。因為彭大姊煎包都是現點現做，需要花點時間等候。

這天我們只點了韭菜冬粉、高麗菜，自己是蠻喜歡韭菜冬粉，因為韭菜味很濃郁，內餡味道也很夠，不用加醬料就不錯吃；至於高麗菜就屬算中規中矩，但不得不說煎包的皮薄厚有點不均勻，這或多或少有點影響口感！

彭大姊煎包

營業時間：14:00-18:00

營業地址：雲林縣西螺鎮延平路214號

營業電話：0910-545132

●老邵素食小籠包

在西螺的建興路上有兩家老邵小籠包，這一家就是市面上少見的素食小籠包。老邵素食小籠包除了賣小籠包以外還有酸辣湯、素類滷味、素麵、素飯等，簡單說這家就是素食店，老闆也很親切，店家還有很愛心會提供愛心餐給需要的朋友們！

這天點了一籠小籠包(70元)、一碗酸辣湯(35元)，還有老闆極力推薦的炸豆皮捲(35元吧？！)，也不得不說炸豆皮捲還真的好吃，外酥內軟還蠻涮嘴；至於小籠包則是外皮厚了點，但內餡的味道也還算不錯，想體驗素食小籠包的朋友可以來吃看看。

老邵素食小籠包

營業時間：10:00-20:30(周二周三公休)

營業地址：雲林縣西螺鎮建興路171號

營業電話：05-587-0913

●老邵小籠包

老邵小籠包算是在地老字號的店家，是不少在地人吃回憶的店家喔！除了賣小籠包，還有蒸餃、牛肉麵、陽春麵、酸辣湯、滷味小菜等可以點選，營業時間也算很長，早上9點營業到凌晨12點。想不到這天過了用餐時間來享用老邵小籠包的小籠包以及蒸餃，還是能看到不少客人在用餐。

小籠包一籠70元(內有8粒)、蒸餃一籠60元(內有10粒)，小籠包是有湯汁內餡不肥膩，味道也算有味道，而蒸餃就屬中規中矩還算可以。

老邵小籠包

營業時間：09:00-00:00

營業地址：雲林縣西螺鎮建興路214號

營業電話：05-587-3003

●正莊麻糬

謝謝那天我們在西螺遊玩時，隨興打卡跟網友們求救來到西螺要吃喝什麼時，有網友推薦我們要來買”正莊麻糬”，看著網友的大力推薦，那當然就要一探究竟囉！位在平和路的正莊麻糬，就如同一般傳統糕餅店的裝潢擺設，沒有過多的裝潢擺設，單純就買麻糬、花生酥等價位都不算高。

這天買了一盒大盒的麻糬(120元)，可自行調整芝麻粉和花生粉的量，還有一盒榜哥準備送同事的綜合麻糬禮盒(100元)，真心喜歡他們家的麻糬，好Q好香好好吃，老闆娘說常溫可以放2~3天喔！

正莊麻糬

營業時間：07:30-20:30

營業地址：雲林縣西螺鎮平和路182號

營業電話：05-586-3736

●莊家麥芽酥

純手工做的麥芽酥就位在西螺福興宮旁，麥芽酥一盒200元，內有兩包麥芽酥。除了麥芽酥之外還有花生酥、麥芽餅、芝麻酥等可以選擇。

這天我們看著老闆很認真的在做麥芽酥，看著看著就買了一盒來吃，在拍攝的過程中，老闆還不帶笑容與招呼的請我們吃了幾塊現作的麥芽酥，真要說有溫度的麥芽酥會黏牙，但放在冷凍庫內的麥芽酥完全不會黏牙而且還超好吃，買了一盒回家後我還真後悔埋多買幾盒耶！

莊家麥芽酥

營業時間：08:00-19:00

營業地址：雲林縣西螺鎮延平路210號

營業電話：05-586-5320

Ann和榜哥推薦分享了以上這麼多家在西螺福興宮太平媽、延平老街周圍我們品嘗過的小吃美食，當然還有很多家我們沒分享到，像是之前吃過的豆菜麵、阿秀倌蚵嗲、西螺老牌臭豆腐、東城北方麵食館等，而開車前來的朋友，西螺福興宮後方有停車格可以停車或是停在西螺延平老街停車場等，算是蠻多地方可以停車，就自行找尋，朋友們！快快找時間來西螺鎮上吃吃喝喝吧！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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