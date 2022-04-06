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阿里山最美「賞夕、雲海步道」回歸了！嘉義隙頂二延平步道重新開放

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隙頂二延平步道夕陽雲海。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
隙頂二延平步道夕陽雲海。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿里山最美的雲海步道「二延平步道」於3月26日正式啟用囉！即日起歡迎民眾前往二延平步道賞夕陽、賞雲海、觀茶園。二延平步道位於嘉義縣番路鄉阿里山公路約52.9K處，海拔約1200-1400公尺，步道全長約1070公尺，步行時間約60分鐘。

因其沿途絕佳的夕照、雲海、雲瀑、茶園步道等賞景視野而聞名，除了健行的遊客外也是眾多攝影愛好者喜愛的拍攝聖地，是阿里山國家風景區內最受歡迎的景點之一。

▲歡迎到隙頂二延平步道賞夕陽、賞雲海、觀茶園。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲歡迎到隙頂二延平步道賞夕陽、賞雲海、觀茶園。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

原步道主要為木棧道及枕木步道修建，因啟用至今部分木作設施及基礎腐朽損壞，阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿管處）為提供遊客安全且舒適的遊憩環境，110年9月起進行步道環境優化工程，針對損壞部分進行修繕，並考量整體安全性調整局部動線，包含既有枕木步道更新長度約570公尺、木棧道更新約300公尺及涼亭觀景平台6處。

阿管處洪維新處長表示，期望藉此次步道環境改善工程，優化二延平步道的整體遊憩環境，提供更優質、舒適且安全的遊憩據點。除此之外，阿管處並設置了即時影像：https://www.ali-nsa.net/go/J0dN6dLO，隨時可透過網路賞景，歡迎民眾多加利用，一起來感受二延平步道獨特的茶園雲海風光之美。

為搭配二延平步道整修重新開放，讓更多遊客能夠親身至二延平步道遊覽，阿里山管理處特別安排於4月23日（星期六）舉辦「阿里山四季茶旅｜春季茶旅x二延平步道遊蹤」，以擁抱大自然健走二延平步道。

除沿途欣賞秀麗壯闊雲海山嵐景致外，亦可於步道入口、中段及終點站觀景台，品茗阿里山高山茶，透過奉茶、品茶，提昇遊客五感體驗，視覺享受著高山美景，嗅覺聞著阿里山茶香、觸覺徜徉在茶園裡面的實體茶葉、味覺則有茶湯潤喉甘甜回味，聽覺有著阿里山特有冠羽畫眉的吐米酒聲於耳邊呢喃，阿里山管理處邀請民眾一起來隙頂二延平步道以茶會友，以健走交朋友。

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