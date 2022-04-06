阿里山最美「賞夕、雲海步道」回歸了！嘉義隙頂二延平步道重新開放

在台灣，或許最棒的就是能隨著四季更替，享受一邊散步，一邊賞欣賞大自然變化的樂趣了吧？而在全台唯一不靠海的南投，擁有得天獨厚的生態環境，無論是櫻花、繡球花還是楓葉，一年四季皆有不同的花綻放，因此我們整理了南投的花季全攻略，大家不妨根據時節，在最佳賞花時間安排南投一日遊！

2022-04-05 11:00