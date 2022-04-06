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台南超銷魂「脆皮鴨肉飯」只要50元！在地人激推加肉更滿足 鴨腿飯60元就有
美食之都名不虛傳！台南必吃美味一籮筐，尤其許多隱藏版家常味更因高CP值備受在地人喜愛。除了已成排隊名店的鳳姐去骨鴨腿飯，南區有家主打「脆皮鴨肉飯」的小吃店亦是當地人想私藏的清單，一份只要50元，超低銅板價絕對是小資族的福音。
這家脆皮鴨肉飯座落南區金華路二段的巷弄，販售以脆皮鴨為主的飯類及麵食，便當、意麵、拉麵一律65元吃得到。而最受網友歡迎的莫過於無菜的鴨肉飯，一份鋪滿去骨鴨肉，酥脆的薄鴨皮更是最大亮點，配上胡椒鹽提味吃起來味道翻倍升級。許多人也推薦一份再加價增量鴨肉，加碼50元即可品嘗滿滿脆皮鴨，令許多饕客大呼值得。
而現場也販售僅60元的鴨腿飯，肉質鮮嫩的鴨腿疊上脆皮鴨，110元絕對讓肉食主義者吃得超滿足。提醒大家鴨腿一人只能買兩隻，而鴨肉切盤140元吃得到，另有半鴨、全鴨等，台南人搶先就近踩點去吧！
脆皮鴨肉飯
地址：台南市南區金華路二段15巷26號營業時間：11:00-14:15；16:30-19:30（週日公休）
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