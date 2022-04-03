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在飛瀑步道、水社寮車站賞螢　2022「阿里山賞螢攻略」必收

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圓潭生態園區賞螢；圖：阿里山國家風景區
圓潭生態園區賞螢；圖：阿里山國家風景區

大阿里山區螢火蟲種類多達42種，從低海拔到中高海拔都能欣賞螢火蟲，3至6月有黑翅螢、大端黑螢，6至8月端黑螢、10至12月山窗螢、11至1月鋸角雪螢，12至3月神木螢。可以說一年四季都有螢火蟲出沒，當中以4至6月是賞螢火蟲最熱門的季節，這點點螢光也是吸引許多遊客前來阿里山的原因。在此整理了阿里山十大賞螢景點、賞螢活動以及賞螢注意事項給即將前往的遊客參考。

阿里山賞螢景點

太興社區飛瀑步道

這條步道通往阿葉溪瀑布，只需25分鐘的步行就可以抵達觀瀑平台，阿葉溪瀑布共有3層，高度落在10~20公尺之間，當溪流順著岩盤形成的渠道分流而下時，形成如同一條白色鍊子的水瀑，因此被譽為「台版九寨溝珍珠灘」。

地點：嘉義縣梅山鄉

仁壽社區水社寮車站

水社寮車站是阿里山森林火車中途的一個小站，也是奮起湖的前院，有著濃厚古樸的日本氛圍。因為水社寮車站位於海拔1186公尺的高山上，夏季溫度也維持在20-25度，並有著豐富的生態資源，除了4-6月賞螢火蟲之外，也可以看到青蛙、鳥類、蝙蝠、獨角仙等。

地點：嘉義縣竹崎鄉

仁壽社區圓潭生態園區

園區內生態豐富，有圓潭、向山、心湖三座瀑布，除了螢火蟲之外，還可見野鳥、蝴蝶、甲蟲、青蛙等，在遊客中心一樓也有提供生態解說的服務。原區的步道平穩好走，適合所有旅客前往，不妨找一天與親朋好友到此來一趟生態之旅。

地點：嘉義縣竹崎鄉

光華社區賞螢步道

阿里山區知名的賞螢景點，尤其步道的南段已螢火蟲復育聞名，在螢火蟲季時，點點螢光隱身於草叢間，彷彿行走在閃爍星空中，步道全長約2公里，也可以沿途欣賞茶園風光。

地點：嘉義縣竹崎鄉

茶山部落屯阿巴娜步道

位於茶山村內、開元農場對面，屯阿巴娜步道的夜晚十分的熱鬧，更是觀察生態的好地點，螢火蟲有6.7種，蛙類也有15種之多，珈雅瑪瀑布旁的小徑步行1個半小時，還可通往大石壁和蝙蝠洞。

地點：嘉義縣阿里山鄉

除了以上這五個必訪的賞螢景點之外，還有以下這五個地區也很值得到此一遊，包含：瑞峰社區南天巨屏、瑞里社區野薑花溪步道、樂野社區迷糊步道、里佳社區賞楓步道、里佳社區風流洞步道。

2021年阿里山賞螢地圖；圖：阿里山國家風景區
2021年阿里山賞螢地圖；圖：阿里山國家風景區

賞螢注意事項

螢火蟲的棲息地需同時滿足水質乾淨無污染、低光害、食物充足等條件，所以遊客前來賞螢，務必做到以下注意事項。

拍照切勿使用閃光燈，減少光害對螢火蟲的影響。

請用紅色玻璃紙包覆於手電筒外再照明，

賞螢時請保持安靜，誤觸碰螢火蟲

不要抓螢火蟲回家

不要留下垃圾

賞螢拍照切勿使用閃光燈，減少光害對螢火蟲的影響。圖：雄獅旅遊內容資料庫
賞螢拍照切勿使用閃光燈，減少光害對螢火蟲的影響。圖：雄獅旅遊內容資料庫

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/193525

賞螢 螢火蟲 步道

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