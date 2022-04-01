清明連假賞春花 台南蜀葵花、花旗木、南洋櫻盛開 大人小孩Chill嗨嗨

西港金砂里花旗木花開美景。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年清明、兒童節一連四天假期，想好要去哪裡玩了嗎？全家一起遊臺南，感受百花齊放、繽紛絢爛的春意！可以欣賞盛開的蜀葵花、花旗木、南洋櫻，彌補一點至今仍不能出國賞花的缺憾，還可逛逛睽違兩年再度舉辦的「2022臺灣國際蘭展」、參加臺南許多景點與遊憩區舉辦的連假活動，讓大朋友、小朋友都能玩得開心！

《2022臺灣國際蘭展》（3/26至4/5）

「臺灣國際蘭展」在後壁區的臺灣蘭花生物科技園區睽違2年重磅回歸，以「蘭花奇幻世界」為主題，共有7大展區、6種奇幻主題、5項蘭花科技體驗，展覽期間更針對自由行以及團體旅遊民眾，推出「蘭展月好康」活動（3/25至4/6），集結55家食、宿、遊、購、行相關業者提供優惠方案，憑蘭展門票或購票證明即可享優惠！（實際優惠內容依店家現場公布為準。）

▲臺南學甲蜀葵花文化節（3/19至5/1）擁有全臺面積最大的蜀葵花海。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

《蜀葵花、花旗木、南洋櫻》

蜀葵又名一丈紅、梅雨葵、麻杆花，花色有紅色、粉色、紫色、白色、黃色等鮮豔繽紛，一叢叢比人高的蜀葵花海吸睛又壯觀。學甲區光華里活動中心附近有種植滿滿的蜀葵，陸續開花中，趕快把握機會利用連假來捕捉艷麗風采！

臺南學甲蜀葵花文化節（3/19至5/1）因為擁有全臺面積最大的蜀葵花海，更結合花海迷宮設計，每年都吸引超過10萬人次前來賞花。另外在迷宮周邊還有大片的百日草、魯冰花、粉萼鼠尾草，再加上金黃色的小麥形成的麥浪，五彩繽紛的春季美景等你來拍！

▲烏山頭水庫櫻花美景。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

▲南化玉山寶光聖堂。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

花旗木每逢春季花朵盛開，滿樹紅色小燈籠般的花苞，又名桃紅陣雨樹，顏色還會隨著不同階段而改變。在西港金砂里的花旗木陸續開花中，花期可維持一個月，而在南化玉山寶光聖堂、東山聖賢里北勢寮鐵道、柳營尖山埤江南渡假村、官田烏山頭水庫風景區、山上花園水道博物館、楠西龜丹休閒體驗農園、新化大目降廣場、以及仁德滯洪池，都可欣賞花旗木喔！

因為疫情無法出國賞櫻嗎？官田烏山頭水庫風景區的南洋櫻美景遠近馳名，清明連假就有機會開花，而在白河區將軍埤水岸步道以及新化區新化武德殿後方，每年2月到3月可以看到盛開的南洋櫻，櫻雪繽紛的景致不輸國外，成為拍照打卡或拍婚紗的絕佳去處。

【2022 鹿耳門聖母廟高空煙火秀】（4/3舉辦）

台南土城正統鹿耳門聖母廟的壬寅年新春花火，受到疫情影響，延期到4/3晚間施放，屆時也會舉辦「高空花火蜂炮派對」，從白天開始就會有熱鬧的在地美食市集和藝術陣頭表演，還規畫了更多精彩活動，歡迎大家共同來感受結合文化、表演、蜂炮與花火的璀璨之夜。

【大勝獅吼童樂會】（4/3至4/5）

為了迎接4月3日起在臺南棒球場與味全龍進行三連戰，統一獅規畫開季首波主題活動「大勝獅吼童樂會」，連續三天推出一系列遊戲主題體驗專區，包括魚頭君旅遊趴趴走考驗區、小貓巴克里遊戲區、樂高童玩節、OPEN家族遊戲，以及拍照專區，讓臺南棒球場搖身一變成為兒童天堂，歡迎家長帶著寶貝孩子們一起來歡度兒童節，感受賽事的熱鬧氣氛！

【2022葫蘆埤自然公園童趣節】（4/2至4/4）

官田區葫蘆埤自然公園以「凌波仙子的奇幻派對」為主題，佈置仙子城堡（大型氣墊城堡），以及凌波仙子的家、凌波仙子更衣室、水雉生態廊道、採菱角互動體驗區（各式互動裝置），搭配各式主題活動（包括彩繪仙子的家、凌波仙子野餐派對，仙子裝扮嘉年華等），以及沉浸式劇場與小丑互動表演，將園區打造成歡樂精靈村，歡迎大人小孩一起來參加奇幻有趣的仙子派對！

【虎頭埤風景區兒童節優惠】（4/4）

臺灣第一水庫「虎頭埤風景區」擁有由虎月吊橋及夫妻樹等構成的特色景觀，從清晨的日出到黃昏的夕陽都可看到千變萬化的美景，園區內的環湖步道以及湖濱烤肉露營場地，也非常適合親子同樂，今年兒童節當日更推出12歲以下兒童免費入園優惠（請出示本人健保卡，團體不適用），歡迎您闔家光臨。

【童遊樹谷Chill嗨嗨】（4/2至4/3）

樹谷生活科學館為小朋友們規畫2022年兒童節系列活動，包括博物館露營趣、夜闖博物館、超chill野餐趣、迷你帳篷夜燈DIY、草地動物派對，小朋友們也能前往恐龍島挖掘恐龍、長毛象化石，穿上安全裝備，在專業教練引領下悠遊樹梢，勇闖閃電橋、滑索等10個關卡及自動攀岩繩索挑戰，與刺蝟、小白兔等可愛動物近距離互動，認識青蛙大不同，並且製作生態瓶帶回家，還可以和大人一起參加利用傳統閩式建築瓦片、黏貼在自行切割的木板上創作瓦片杯墊的親子木作坊。

▲尖山埤江南渡假村內近200株花旗木。 圖：尖山埤江南渡假村／提供

【桃紅陣雨樹花季系列活動】（3/19至4/10）

尖山埤江南渡假村內近200株花旗木（又稱桃紅陣雨樹）處處盛開勝似櫻花，特別推出入園優惠（桃紅衣半價/COSER不用錢、BeClass線上預購輕鬆GO方案），園區也舉辦「桃紅滿江南-IG攝影比賽」（花季期間於園區內拍照上傳IG投稿，並於貼文中#江南渡假村#參加組別#相片主題等標註，即可參賽，有機會獲得豐富獎項），假日園區入口售票處也提供和服與COSPLAY服裝租借。

4/2至4/4更舉辦「湖畔野餐派對 X 街頭藝人表演 X 旭山小市集」，也推出兒童節活動期間限定野餐入園優惠，兒童入園還可獲贈小生物探索地圖，集點還能再拿好禮喔！

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