超高CP值香濃烤玉米！台南高記珍珠玉米一律40元　奶油、沙茶口味全都想吃

「西門圓環高記烤玉米」歷史最早可回溯到1996年，原是奇美醫院旁的小攤子，現在則搬到西門圓環「阿輝炒鱔魚」附近。在烤玉米動不動就破百的現在，一支只要均一價40元價位，非常佛心~

從杏本善離開後，來到「西門圓環高記烤玉米」打算外帶2支玉米帶回去給紅豆薏仁與VC吃，如果不是晚點要去黃家鱔魚意麵吃晚餐，看到40元的親民價位我差點每種口味都來一支。

【西門圓環高記烤玉米·水煮珍珠玉米】

電話：0926-060-175

地址：台南市中西區西門路二段350號

從Google地圖來看一下「西門圓環高記烤玉米」的地理位置吧！其實不難找，導航可以先設定「阿輝炒鱔魚」，再往右手邊看過去就會發現烤玉米的小攤子。

高記玉米菜單如下，總共有6種口味選擇，最多人點的是「招牌沙茶」，這次我還點了一支「奶油」給紅豆薏仁吃！

將水煮後的珍珠玉米涮上醬汁，再放到爐上烤香後就可以開吃囉！

現點現烤，人多時要稍等一下。排我後面的一對情侶，女生問男朋友：「要買幾支？」

男生回：「一支多少？」

女生：「40元啊～」

男生：「便宜耶！那每種口味都買一支啊」

女生驚回：「最好你吃的下～」

我覺得這位男友腦波跟我一樣弱耶～可以結拜一下

招牌沙茶烤玉米，一支40元。雖然它們家玉米個頭有比一般烤玉米小一點，不過用料不馬虎，沙茶醬可是涮好涮滿，鹹甜香味道非常濃郁，粒粒分明的珍珠玉米也蠻有口感的。

奶油烤玉米，一支40元。奶油口味同樣香氣十足，微甜涮嘴，是小薏仁的最愛，她很珍惜的抱在手裡一路吃，整支應該有70%都是她吃的。

烤玉米能夠低於50元現在真的很少見，而且價位親民醬料一樣紮實，有到西門圓環附近不妨可以買來吃看看喔～

【消費資訊】

消費時間：2022年3月

此次平均每人消費約 40 元

西門圓環高記烤玉米·水煮珍珠玉米

電話：0926-060-175

地址：台南市中西區西門路二段350號

營業時間：下午14:00-晚上22:00

週六提早營業：上午11:30-晚上22:00

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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