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西拉雅隱藏版童話城 中埔小小童樂會歡慶兒童節

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城堡造型的中埔遊客中心。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
城堡造型的中埔遊客中心。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「黃金臺三線上隱藏版的山中童話城」中埔遊客中心即將5歲囉!!為歡慶這特別的日子，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處特別在兒童節前夕4月3日在中埔遊客中心舉辦小小童樂會，將精心設計的活動讓小朋友過一個有趣的兒童節，也是親子共遊、同樂的饗宴，除了在地美食文創市集外，現場還有甜心姐姐故事屋、歡樂小丑氣球秀、魔術表演及夢幻泡泡秀等活動表演與藍染杯墊DIY體驗活動，歡迎大手拉小手一起到場同樂。

▲小小童樂會活動現場還有甜心姊姊故事屋。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲小小童樂會活動現場還有甜心姊姊故事屋。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

活動當日，西拉雅中埔遊客中心特別為小小朋友提供專屬優惠，只要挑戰益智遊戲過關的前100位小朋友(國小以下)就可以得到價值新臺幣50元攤位抵用券。有吃又有玩，遊客中心也是提供旅遊、活動資訊的最佳中繼站，希望您在西拉雅國家風景區可以留下美好的回憶、也讓小朋友滿載而歸，歡迎踴躍參加。

▲童趣西拉雅。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲童趣西拉雅。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

此外，西拉雅管理處為鼓勵遊客使用國旅劵消費推出國旅劵好康加碼送，於111年4月2日起至111年4月6日止，遊客只要至中埔遊客中心向旅服人員出示該期間國旅劵交易紀錄，即可兌換小小福袋，每人限贈1次，限量50份，送完為止。

相關資訊：

西拉雅國家風景區管理處官方臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/sirayatrip/

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