竹杉林步道、空氣圖書館！　阿里山「西北廊道」兩天一夜浪漫小旅行 盡享茶園與雲海風光

來到嘉義不可錯過的景點肯定是阿里山，但你對阿里山的印象還只停留在林鐵以及森林遊樂區嗎？若依阿里山國家公園管理處的劃分，阿里山共可分為三大遊憩區域，分別為西北廊道、阿里山公路沿線以及鄒族文化部落，這次跟著《欣傳媒》的腳步一同聚焦阿里山腳下的西北廊道，一起放慢腳步，深入在地生活，輕鬆打造兩天一夜的小旅行！

（攝／Jimmy Lin）

說到「西北廊道」，相信大多數人會一頭霧水，在整個阿里山國家風景區內，它或許沒有阿里山森林遊樂區熱門，也沒有鄒族部落的熱鬧歡騰，但西北廊道的靜謐，能夠讓你細細感受隱藏在阿里山腳的恬淡與愜意。

西北廊道地區主要由梅山鄉與竹崎鄉組成，以166縣道及162甲縣道為主要幹道，沿途茶園遍布，雲霧繚繞，景色十分幽美，此外，這裡還保留了百年古道、古厝，展現濃厚的人文氣息。在西北廊道中包含了太平、龍眼、碧湖、瑞峰、文峰、太興、太和等景區，不過因這裡道路較崎嶇，大客車較少，因此也少了眾多觀光客的喧囂氣息，反而突顯的聚落的純樸與寧靜。

瑞峰1314觀景台上往下看，綿延的茶田令人心曠神怡（攝／Jimmy Lin）

說到交通，就不能不提到由162甲縣道往太平地區的36彎，沿著公路離開梅山街道後，漸漸開始蜿蜒爬升，「36彎」可不是什麼誇飾，而是真的有36個彎哦！讓你開著開著不自覺地暈頭轉向，不過沿途檳榔樹、龍眼樹錯落生長，因此在每一次180度大迴旋後總有一番不同的景色，天晴時可遠眺雲嘉平原，夏、秋兩季則是觀賞夕陽落日與夜景的好時機，冬季雲海連綿，十分壯觀！

空氣圖書館Air Library

（攝／Jimmy Lin）

與太平天梯不到5分鐘路程的空氣圖書館是個蘊藏豐富人文氣息的場所，雖然名為圖書館，但空間內並無藏書，取而代之的是滿滿的植栽與古物，給你滿滿的好空氣。踏入空間中，很難不被其綠意繚繞的環境吸引，各式植栽或懸掛，或壁掛，或精巧地偎在盆器中，這些植栽是有在販售的（編輯幫你看了一下，大概是一株空氣鳳梨350元的價位），除了植栽，空氣圖書館還提供早餐、鍋物、定食以及下午茶的餐飲服務，館內空間不算小，約有200個座位，整體空間清新明亮且通透，若是晴天，斜灑的陽光照映在空間中更顯舒適。

（攝／Jimmy Lin）

（攝／Jimmy Lin）

空氣圖書館 AIR LIBRARY

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12

營業時間：09:00-11:00 平日早餐供應

09:00-10:30 假日早餐供應

11:00-14:00 鍋物、定食供應

14:00-17:00 下午茶、鍋物、定食供應

18:00-21:00 晚餐僅接受團體預約

臉書專頁：https://www.facebook.com/airlibrary36

太平雲梯

（攝／Jimmy Lin）

太平雲梯長度281公尺、海拔約1000公尺，吊橋橫越嘉義太平山與龜山，天氣晴朗時，在橋上可俯瞰嘉南平原的廣闊美景，聽說有機會遠眺台灣海峽，甚至看到澎湖的花火節呢！而若雲霧繚繞時，雖無法遠眺，但漫步雲中也別有一番風味。走完吊橋有兩條路線可以做選擇，一條即為直接回到停車場；另一條為雲之南步道，順著步道走約40分鐘，沿途有觀景平台，步道的終點為太平老街，若時間充裕不妨選擇後者，繞行太平一圈，感受山區小鎮的自然與人文風光。

若天氣好，能見度高，可以遠眺嘉義市區（圖來源／阿里山國家風景處）

太平雲梯

開放時間：平日：09:00～16:30／假日：09:00～17:30（週三公休）

票價：全票100元／優待票80元（學生）

半票50元（7-12歲兒童、年滿65歲以上長者）

回饋票30元（戶籍地址位於嘉義縣、市之民眾）

免門票（未滿7歲兒、身心障礙者本人及其陪伴1人、梅山鄉民）

綠色隧道

（攝／Jimmy Lin）

位於梅山瑞里的綠色隧道可以說是隱藏在西北廊道的一處秘境，由一大片竹林組成的綠色隧道其實是全程約2公里的竹杉林環狀步道，步道為平坦的水泥地，毫不費力便可徜徉於竹林中，宛如走進臥虎藏龍的電影場景之中，步道沿途有孟宗竹、桂竹、柳杉林外，還有高聳林立的鳳凰木和豐富的植物生態，走著走著還能看見群山與茶園梯田，十分愜意！而在綠色隧道還有一特別的活動－茶席體驗，

（攝／Jimmy Lin）

（攝／Jimmy Lin）

坐在竹林深處，由專業茶藝師為你泡茶，吃茶點，更能從與茶藝師的互動中，了解瑞里當地的人文風土。在茶席上悠閒品茗，彷彿走進世外桃源，褪去一身喧囂，感受最純粹的放鬆時刻。

（攝／Jimmy Lin）

綠色隧道

地址：入口處位於166縣道約79K處

住宿－阿漢的家民宿

（攝／Jimmy Lin）

位於瑞里風景區的「阿漢的家」鄰近奮起湖、雲潭瀑布、燕子崖、千年蝙蝠洞、圓潭自然生態園區等旅遊景點，民宿向外看去，視野遼闊，能眺望四周山巒景致。民宿外觀以歐式木屋打造，擁有各式房型，無論情侶、朋友或家庭出遊都可以選擇合適的房型。值得一提的是，熱心的老闆更提供夜間生態導覽，在螢火蟲忘記前來，跟著老闆的腳步走向山林，螢光翩翩起舞的模樣絕對讓你難忘！

（圖來源／阿漢的家）

阿漢的家

地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村79號電話：0982151820／0982151820

1314觀景台

在西北廊道區域的山路之中蜿蜒，不時轉個彎便會尋覓一處美景，正是因遊客少，再加上山區天氣多變，造就了眾多秘境。位於梅山鄉瑞峰村的一三一四觀景台絕對是來到西北廊道不可錯過的景點，前往觀景台的路上滿山皆是茶園，依山而建的旖旎茶園風光真的不輸日本靜岡，據說這裡的茶園也是「御茶園」廣告的拍攝地呢！在觀景台向下望去，宛若一片綠色地毯般綿延至山腳，構築出一幅祥和的里山地景；若在晴朗時向東望，更可以遠眺草嶺的大崩山。

（攝／Jimmy Lin）

在觀景台旁矗立的1314愛情塔也可以說是地標，因海鼠山海拔1311公尺，再加上3公尺的愛情塔，剛好與「一生一世」為諧音，也因此誕生了愛情塔。

（攝／Jimmy Lin）

1314觀景台

交通方式：162甲縣道37.8K處叉路口左轉產業道路，於產道叉路可見往「觀景樓」、「萬壽山茶園」指標，循指標往上行2公里，即可抵達，建議在［23.556669, 120.678089］處可以先停車。

奮起湖

（攝／Jimmy Lin）

若要從西北廊道切往阿里山公路，奮起湖可以說是最適合的中繼站，奮起湖每到假日總會擠滿觀光客，那麼你是否曾好奇到底奮起湖有沒有「湖」呢？答案是沒有！因此處東、西、北三面環山，中間低平，形如畚箕，舊稱為畚箕湖，而後改為現今的奮起湖，所以那個「湖」字其實是盆地的意思哦！

奮起湖便當（攝／Jimmy Lin）

奮起湖是阿里山林鐵最大的中途站，因早年蒸汽火車從北門車站出發，需要至此加水、填煤，所以火車會停留較長的時間，於是在車站周圍因應旅客需要下車休息、吃飯，因此造就奮起湖的鐵路便當文化，也成為阿里山森林鐵路的貨物、人群最大集散中心，發展至今形成了熱鬧的奮起湖老街。若你時間充裕，除了逛老街、買伴手禮外，不妨挑戰一旁的奮起湖步道，步道全長約2000公尺，穿梭於蓊鬱的森林中，十分幽靜，步道的盡頭為日本神社遺跡，可一窺過往阿里山發展的歷史軌跡。

（圖來源／欣傳媒資料庫）

【註】本次「阿里山之外的走讀玩味─抵嘉瑞里二日」為金質文化類得獎行程，主要以「古蹟、心靈朝聖、新創」為設計理念，透過旅行的方式，重新檢視台灣特有的珍貴文化底蘊。本次以「綠色隧道茶席體驗」為主軸，結合花磚、茶席、四方竹及伐木文化，整合在地資源、深入在地樂活趣，帶給旅客不一樣的驚喜。

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文／Jimmy Lin

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202622