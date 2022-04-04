台南個性老宅小店！ 隱身巷弄的「杏本善」古早味杏仁茶好喝、肉桂卷也好吃
udn走跳美食／涼子是也
杏本善杏仁茶是我在小巷弄亂逛時意外發現的特色小店，溫馨有個性的老宅店面吸引我停下腳步駐足欣賞，手機Google了一下，發現杏本善竟然有高達4.6的好評價，而且招牌杏仁茶是傳承於50年前阿公手藝，聽起來有著古法的好味道，就決定推開店門，來試試杏本善杏仁茶的傳統美味吧！
杏本善
電話：06-223-9591
地址：台南市中西區西門路二段372巷8弄4號
杏本善杏仁茶創立於2014年，一開始店面在台南大菜市，直到2020年底才搬到現址。
用餐區域有兩層樓，從牆面、窗面、地面磁磚、吊燈、日曆⋯，都能讓人感到受充滿懷舊的老宅氣息，經巧手改造之後，變得文藝有故事感～
內用座位其實不多，一樓吧檯約可坐4個人，二樓也只有3桌，算一算最多可容納26人左右。
喜歡店內的顏色搭配，淡淡的粉綠與灰白牆面、吊燈，形成文雅樸實的氛圍，加上和室草蓆，有種日式簡約氣息～
自助櫃有水杯、衛生紙、菜單，需要什麼自己來拿。
牆上畫作也有精心搭配，一樣的淡粉雅緻，還多了點童趣的可愛。
杏本善菜單如下，每人低消是一份飲品。除了杏仁茶相關飲料，還提供甜點、有機茶，平均消費價位大約在100-250元之間。(不用加一成服務費)
脆脆杏福酒久，一杯150元。
可以先將焦糖脆脆倒入杯中再開喝。飲品基底為傳統杏仁茶+香甜的大象奶酒，剛入喉時先是淡雅的杏仁香氣，奶酒的甜蜜緊接而來，後韻則是酒香，細嚐還有脆甜的焦糖，層次多元好喝，我蠻喜歡的耶！
(喝酒不開車．飲酒勿過量)
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海鹽核桃焦糖肉桂卷，一份120元。
剛出爐的肉桂卷，外層微酥、內裡紮實有彈性，一咬入口香甜溼潤的肉桂醬在嘴裡噴發，好吃耶！而且肉桂醬的量很夠，每口都有濃郁肉桂，很滿足。
原本進來杏本善之前我的重點是杏仁茶，結果它們家不止特製的「脆脆杏福酒久」好喝，溼式「肉桂卷」更完全是我愛的類型，好好吃，店面懷舊有特色，會讓人想再訪喔～
【消費資訊】
消費時間：2022年3月
平均每人消費約 100-250 元
杏本善
電話：06-223-9591
地址：台南市中西區西門路二段372巷8弄4號
營業時間：下午13:00-晚上21:00
公休日：週三
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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