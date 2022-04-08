台南日式老屋「卓也竹園町」庭園、石燈籠秒飛日本　彩色蕨餅與日式麻糬必點

台南中西區下午茶/甜點店推薦！！卓也竹園町興建於昭和10年，前身是南州職員宿舍，經過台南市政府整修之後，由苗栗的卓也小屋進駐經營，除了推廣藍染藝術之外，也有提供許多美味的日式風格下午茶。去年才全新開幕，最近難得有機會再來台南玩耍，當然要立刻排進這次的台南小旅行中啦！！充滿日式風情的老屋庭園，每個角落都超級好拍，甜點有卓也小屋的招牌天然染料彩色粉粿冰，日式抹茶紅豆鬆餅，還有手沖咖啡、茶飲。在塌塌米上品嘗美食的同時也能欣賞窗外綠意盎然的美景，隱身市區中的世外桃源，讓你一秒到京都！

卓也竹園町

地址：台南市東區前鋒路119巷12號

電話：06-2089582

營業時間/ 10:00-19:00，供餐至18:00(週二公休)

*下午茶無需預約，現場候位

*低消每人150元，時間90分鐘

*藍染體驗請先預約

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若是設定google map導航會導到店家後方，建議google map 可定位於 臺南市東區博愛國民小學，台南卓也竹園町就在博愛小學的正對面喔！

卓也竹園町位於前峰路上，離台南火車站後站步行大約5分鐘左右，沒想到在如此熱鬧的區域裡也隱藏著這麼有日式風情的下午茶店。

日式老屋周遭都有大樹環繞，加上對面就是博愛國小，走進去真的很有來到世外桃源與世隔絕的氛圍。

這棟近九十年的日式建築建於1935年，最初作為臺南州的職員宿舍，戰後成為臺南市職員宿舍並在2016年被登錄為台南市歷史建築，活化改建之後的日式老宅和兩側的現代建築成了強烈對比。

好天氣又不熱時還蠻推薦可以坐在戶外座位區。

光是這戶外區就讓人拍到愛不釋手，美麗的日式庭園、石燈籠、木頭格窗櫺。

每個角落都非常好拍。

寫上卓也二字的大紅燈籠高高掛，入夜之後點上燈光更有一番風情。

小菲最愛的就是窗邊這區的座位，不過夏天來訪還是要注意一下會有蚊子，防蚊液要準備好啊(笑) 。

來自苗栗的卓也小屋相信大家都不陌生，之前小菲去過位於台中大安的庭園餐廳也非常喜愛。

之前看好姊妹在開幕時造訪還有提供和服體驗的活動，目前雖然沒提供，但很推薦女孩們可以自備和服來這裡拍照，隨便一張照片都可以讓朋友相信你現在就身處日本。

走進室內會看到傳統日式建築裡的座敷，也就是客廳的部分，這裡主要規劃成展示空間，是不能在這裡用餐的唷！！

卓也小屋在推廣藍染文化不遺餘力，所以走進室內也可看到許多藍染商品。

不過在製作藍染的過程相當耗時及成本，大家可以多多支持藍染文化，讓卓也團隊有更多的動力延續這台灣天然染色傳統文化。

若是有興趣的朋友現場就可以把這些美美的藍染商品帶回家。

小菲自己很喜歡這個可愛的貓頭鷹吊飾，很像去一些日本選物店會看到的伴手禮，蠻推薦的唷！

室內座位還不少，每一區看出去都有不同的感覺和光景。

兩間塌塌米包廂座位區都相當搶手，如果剛好能坐到窗邊座位那更是超級幸運。

整面的落地玻璃門讓自然光灑落室內下午時分坐在這裡享用美味的茶點真是再愜意不過啦！！

在室內找好位置之後就可到櫃台點餐，價位部分我覺得還蠻平價的！！附上MENU給你們參考。

和球哥母子倆看了MENU這個也想吃那個也想吃，所以一個不小心又點了一整桌。

彩色藕粉蕨餅 $100

超美的彩色蕨餅其實應該就是粉粿啦！！

選用台南白河蓮藕粉加上甜菜根、梔子、青黛製作而成，光這擺盤就先加一百分有沒有！！

軟Q的粉粿搭配自家熬製的黑糖蜜，黃豆粉和飽滿紅豆怎麼搭都很合拍，小菲只不過轉頭拍其他甜點，再回頭看已經被球哥吃到沒剩幾塊！！！有這麼好吃就對了。

抹茶紅豆麻糬 $120

烤麻糬系列也是人氣餐點，三串烤到熱呼呼的麻糬上桌時還帶點熱氣。

淋上抹茶醬再放上飽滿又大顆的綿密紅豆，外酥內Q軟的麻糬真的好好吃！邊吃邊想像自己在京都也是剛好而已。

彩色鮮奶酪 $70

漸層的彩虹鮮奶酪吃起來濃郁又香醇。

光是看這夢幻的色彩都覺得心情很好呢！

夜藍青檸蛋糕 $90

讓小菲很驚豔的青檸蛋糕，上層糖霜加入了在製作藍染的過程中會產生的青黛當作天然色素。

整體口感紮實酸甜，非常好吃又不膩，相當推薦！

祖母綠鳳梨紅茶 $120

和菓森林一頁紅茶加入自家熬煮鳳梨醬，喝起來帶有天然花果氣，茶香順口。

仙湖農場荔枝氣泡飲 $120

選用仙湖農場的荔枝果醬搭配現打氣泡水，為炎熱的午後帶來一抹清涼。

大概真的是太久沒出國，就連球哥都覺得這裡很有日本味(你真的還有印象嗎)，幽雅純樸的日式老建築，熟悉的塌塌米香氣，頗具日式風情的抹茶紅豆麻糬，靜靜坐在窗邊享用下午茶時真的會讓人一秒到日本的錯覺。來到台南可別錯過這個最新的人氣下午茶店喔！！

卓也竹園町

地址：台南市東區前鋒路119巷12號

電話：06-2089582

營業時間/ 10:00-19:00，供餐至18:00(週二公休)

*下午茶無需預約，現場候位

*低消每人150元，時間90分鐘

*藍染體驗請先預約

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文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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