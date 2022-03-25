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「夕鹽段」解憂美景推薦 一「騎」體驗雲嘉南北門自行車道

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多元自行車路線「夕鹽段」美景_北門水晶教堂。　圖：shutterstock／來源
多元自行車路線「夕鹽段」美景_北門水晶教堂。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局為持續推動自行車旅遊，推薦全台16條多元自行車路線，並於111年1月3日至4月30日期間辦理《Go Bike TAIWAN玩騎認證》活動，主打全台16條多元自行車路線；為搭配「Go Bike Taiwan」活動，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）日前號召雲嘉南濱海觀光圈業者，共同騎乘體驗多元自行車路線-夕鹽段（編號BT31-1）北門自行車道，體驗濱海車道之美。

▲夕鹽段全程約3.5公里，路途平緩非常適合親子共遊。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲夕鹽段全程約3.5公里，路途平緩非常適合親子共遊。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

「夕鹽段」（編號BT31-1）自行車體驗活動，由臺南北門水晶教堂出發，終點為井仔腳瓦盤鹽田，夕鹽段全程約3.5公里，路途平緩非常適合親子共遊;雲嘉南管理處陳煜川處長表示，沿途的紅樹林及濕地蘊含豐富的自然生態，可觀賞到高蹺鴴、大/小白鷺…等鳥類，於黑腹燕鷗渡冬時期更可見其成群芳蹤。

另，自行車道兩側仍有早期曬鹽的鹽田，讓騎乘者可了解北門過往的曬鹽風光。 終點站的井仔腳瓦盤鹽田目前仍維持傳統曬鹽工法，並轉型為觀光用途，提供鹽田體驗區讓遊客實際體驗耙鹽跟擔鹽，而在井仔腳瓦盤鹽田更不能錯過的是夕陽美景，每到日落時分都吸引大量遊客及攝影愛好者前來欣賞，整齊排列的瓦盤鹽田是此處最顯眼的特色，搭配鹽田滷水倒影，以及陽光、雲朵光影交織而成變化萬千的彩霞，景色迷人。北門在地觀光圈業者「洗滌鹽觀光工場」、「鹽鄉民宿餐廳」分別推出電動輔助自行車及北門秘境小旅行遊程，歡迎遊客洽詢。

本次自行車體驗活動邀集雲嘉南濱海觀光圈業者成員共同騎乘，希望藉由觀光業者實際體驗後，再由業者向遊客推薦串聯景點，吸引大家前來騎乘體驗「夕鹽段」北門自行車道之美；並歡迎遊客及車友把握4月底之前參與交通部觀光局所推出的「Go Bike Taiwan」活動，於111年1月3日至4月30日期間，參與騎乘全台16條多元自行車路線，其中雲嘉南濱海線共2條不同類型路線。

有濱海型路線的「台江段」，沿途欣賞台南濱海漁村風光，以及橫跨兩縣市的田園型路線「嘉義糖鐵─夕鹽段」，民眾只要透過手機使用「環騎圓夢App」或任一可記錄騎乘路徑的App軟體，任選一條多元自行車路線完成騎乘路線圖，並完成活動指定條件，即可獲得交通部觀光局官方專屬頒發的榮譽勳章及抽獎機會。

另活動期間完成雲嘉南濱海線認證2條路線各前200名者，雲嘉南管理處加碼贈送喔熊單車小帽及雲嘉南專屬旅行盥洗包等精美好禮！可於北門／七股遊客中心現場直接兌換（北門／七股遊客中心各有200份可供兌換，送完即止。） 此外，為鼓勵民眾使用國旅劵消費，雲嘉南管理處結合轄內國旅券合作旅宿業店家，推出國旅劵好康加碼送，自4月1日起至4月30日止，民眾只要以國旅券消費，入住雲嘉南濱海地區合作旅宿店家，即可兌換雲嘉南專屬限定好禮，還可以至北門遊客中心兌換「養嘉湖口幸福公車」套票遊程等好禮，數量有限，送完即止。更多豐富有趣活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

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